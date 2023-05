प्रो पंजा लीग का आयोजन

भोपाल। आईपीएल की तरह ही प्रो पंजा लीग का आयोजन होने जा रहा है. इसमें लीग से पहले के कुछ मुकाबले भोपाल में हुए है. भोपाल के बड़े तालाब पर क्रूज पर ये मुकाबले खेले गए थे. जिसमें मध्यप्रदेश के बाहर से आए खिलाड़ियों ने भी जीत दर्ज की है. इस साल 28 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रो पंजा सीजन 1 की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है.

प्रो पंजा खेल का आयोजन: क्रिकेट के आईपीएल का हर कोई दीवाना है, वहीं इसी तर्ज पर अब आर्म्स रेसलिंग के भी देश में लीग के मुकाबले होने जा रहे हैं. इस खेल को प्रो पंजा नाम दिया गया है. भोपाल के बड़े तालाब पर क्रूज में इसके मुकाबले खेले गए हैं. शाम के समय 2 घंटे चले इन मुकाबलों में कई प्रतिभागियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया, जिसमें महिला खिलाड़ी भी शामिल रही. पहला मुकाबला मशहूर खिलाड़ी सचिन तोमर और शाद खान के बीच खेला गया, जिसे सचिन ने 2-0 से जीत लिया.

इन खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले:

सचिन तोमर vs शाद खान- सचिन ने इस मुकाबले को 2-0 से जीता.

अरविंद रजक vs सुजीत महोर- अरविंद रजक ने इस मुकाबले को 2-0 से जीता.

मनीष कुमार vs महबूब खान- 2-0 से मनीष कुमार जीते.

आशा कुमारी vs पूजा भदौरिया- पूजा ने इस मुकाबले को 2-1 से जीता.

समीर खान vs विक्रप शेखावत- समीर ने भी यह मुकाबला 2-1 से जीता.

जोगेंद्र यादव vs मुजाहिद शेख- जोगेंद्र ने यह मुकाबला 3-2 से जीत लिया.

28 जुलाई से इस खेल की शुरुआत: प्रो पंजा के ओनर और को ओनर फिल्म अभिनेत्री प्रीति झंगियानी के पति अभिनेता परवीन डबास ने बताया कि "इस साल 28 जुलाई से 13 अगस्त तक प्रो पंजा सीजन 1 की शुरुआत होने जा रही है. इसमें देशभर के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. उसके पहले कई शहरों में इसके मैच खेले जाने हैं. भोपाल में 17 तारीख को कुछ मुकाबले हुए, बाकी के मुकाबले देश के अन्य शहरों में होंगे."

आईपीएल की तरह प्रो पांजा लीग का आयोजन

12 शहरों में इस खेल का प्रमोशन: प्रो पंजा की को ऑनर अभिनेत्री प्रीति झंगियानी ने बताया कि "इस खेल के माध्यम से हम देश की प्रतिभा को तराश रहे हैं जो ग्रामीण स्तर पर भी है. इस खेल में ज्यादा खर्चा नहीं आता और कहीं भी इसे आसानी से खेला जा सकता है. इसमें 2 खिलाड़ियों का होना जरूरी है. अभी देशभर के 12 शहरों में प्रमोशन और प्री लीक हो रहे हैं जिसके विजेता खिलाड़ी नेशनल लीग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे."

इस खेल के नियम क्या होते हैं: पंजा कुश्ती के लिए कई अहम नियम भी होते हैं जिसका खिलाड़ियों को पालन करना होता.

इस खेल में जितना अहम रोल हाथ का होता है उतना ही पैरों का भी होता है. नियम के अनुसार एक पैर जमीन पर टच होना जरूरी है अगर दोनों पैर हवा में होते हैं तो यह फाउल माना जाता है. हार जीत का फैसला हाथ के टेबल पर टच होने से ही नहीं होता, अगर 2 बार फाउल हो जाए और डिसक्वालीफाई करके भी सामने वाले को हराया जा सकता है. ग्रिप का भी अहम रोल होता है. रेफरी ये देखता है कि दोनों ही खिलाड़ी किसी तरह की ग्रिप तो नहीं बना रहे. अगर ग्रिप बनाई जाती है तो यह फाउल की श्रेणी में आता है. वेट कैटेगरी इसमें बहुत अहम होती है. हर खिलाड़ी को उसके वेट के हिसाब से ही सामने वाले खिलाड़ी के साथ मुकाबला कराया जाता है. इसमें 60, 70, 80, 90, 100 या इससे अधिक किलो की कैटेगरी होती है. मुकाबले के 1 दिन पहले ही वजन के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में खिलाड़ी को डिवाइड कर दिया जाता है. सामान्य खिलाड़ियों के लिए नॉर्मल कैटेगरी होती है, जबकि दिव्यांग खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा जाता है और इनकी दिव्यांगता के अनुसार ही मुकाबले कराए जाते हैं. आर्म रेसलिंग के लिए मुख्य रूप से 2 या 3 टेबल लगाई जाती हैं और हर टेबल पर 3 जज होते हैं. जबकि अपील के लिए एक ऑफिशियल टेबल भी होती है.

कैसे होता है स्कोर: प्रो पंजा लीग में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और मध्यप्रदेश के लिए विक्रम अवार्ड मनीष कुमार बताते हैं कि "इसमें हर मैच में बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर खेल होता है. यानी 3 पॉइंट या 5 पॉइंट होते हैं. जिसमें 3 पॉइंट के मैच में जो खिलाड़ी 2 बार पंजा गिरा देता है वह जीत जाता है. जबकि बेस्ट ऑफ 5 में 3 बार जो पंजा गिराता है वह जीतता है. जबकि इसमें ड्रॉ नहीं होता है.

कौन सा बॉडी का पार्ट होता है मजबूर: आर्म रेसलिंग के लिए अधिकतर खिलाड़ी पुलिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें 100 से 150 किलो तक का वजन उठाना होता है. हर एंगल से इस वजन को खींचकर आर्म्स को मजबूत किया जाता है. इस एक्सरसाइज से हाथ के रिस्ट, शोल्डर, फोर आर्म, फिंगर और पीठ के पीछे का ऊपरी हिस्सा मजबूत होता है. जबकि शरीर के अंदरूनी भाग में हार्ट मजबूत होता है क्योंकि जब-जब हाथ का मोमेंट होता है तो हार्ट उतना पंप करता है.