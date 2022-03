भोपाल। भोपाल की सांसद निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर सख्त हैं. स्कूलों के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने के बाद सांसद सक्रिय हुईं. अभिभावकों की समस्याओं को देखते हुए सांसद ने जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा था. पत्र में जांच करने के लिए निर्देशित किया था.

स्वास्थ्य इंतजाम देखने के लिए कहा

सांसद ने कहा था कि राजधानी में संचालित सभी सीबीएसई स्कूल की जांच करने के लिए ये देखें कि स्कूलों में एनसीईआरटी सिलेबस क्या है. साथ ही छात्र व शिक्षक संख्या अनुपात की जानकारी लें. स्कूलों में सुरक्षा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था के इंतजाम भी देखें. इसके अलावा कोरोना काल में अभिभावकों से मनमाफिक फीस वसूलने की शिकायतों के आधार पर जांच की जाए.

स्कूलों की जांच करने के लिए ये हैं समिति

जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच करने के लिए समिति का गठन कर 15 दिन में रिपोर्ट तैयार करने के आदेश जारी कर दिए हैं. भगवत सिंह रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि संदीप श्रीवास्तव, सुधाकर पाराशर, प्राचार्य दीवान सिंह, शिक्षक भगत सिंह रघुवंशी, शिक्षक श्रद्धा श्रीवास्तव जांच करने के लिए समिति हैं.

पेरेंट्स इन नंबरों पर भेजें अपनी शिकायत

भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के कार्यालय से जारी नंबरों पर अभिभावक अपनी शिकायत व्हाट्सएप कर सकते हैं. नंबर ये हैं- 9302766670 व 98268 66968

शासकीय नियम के विरुद्ध फीस लेना और बार-बार किताबों के प्रकाशक एवं सिलेबस बदलने के अलावा कई अन्य गंभीर अनियमितताओं के संबंध में निजी स्कूलों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं. जांच रिपोर्ट राज्य शासन के साथ ही सीबीएससी बोर्ड और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी. दोषी स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई होगी. - साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, सांसद भोपाल

