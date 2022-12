भोपाल। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने संगठन में बड़ा बदलाव करने जा रही है. संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक फेरबदल होने जा रहे हैं. इसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है. संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 18 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक बुलाई है. बैठक में जिलों में संगठन के कामकाज, मंडल सेक्टर, बूथ के गठन जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. माना जा रहा है कि जल्द ही पार्टी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. (kamalnath called a meeting of in charges on 18)

चुनाव लड़ने वाले होंगे जिम्मेदारी से मुक्तः पार्टी संगठन में फेरबदल को लेकर तैयारी की जा रही है. माना जा रहा है कि चुनाव मैदान में उतरने वाले पदाधिकारियों और सक्रियता न दिखाने वाले पदाधिकारियों को पद से मुक्त किया जाएगा. ऐसे पदाधिकारी जो चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं, उन्हें संगठन की जिम्मेदारी से हटाया जाएगा. पूर्व मंत्री और विधायक कमलेश्वर पटेल, नर्मदा प्रसाद प्रजापति अभी संगठन में उपाध्यक्ष है. सुखदेव पांसे, सचिन यादव, प्रियव्रत सिंह, सिद्धार्थ कुशवाहा, हर्ष यादव, जीतू पटवारी जैसे ऐसे विधायकों से संगठन की जिम्मेदारी वापस ली जा रही है. इन्हें सिर्फ क्षेत्र में फोकस करने के लिए कह दिया गया है. (Election contesters free from responsibility)

सक्रियता न दिखाने वालों पर गिरेगी गाजः पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ दो माह पहले हुई पदाधिकारियों की बैठक में कह चुके हैं कि सक्रियता न दिखाने वाले पदाधिकारियों को हटाया जाएगा. जिला और ब्लॉक स्तर पर कई जगह प्रभारियों से काम चलाया जा रहा है. नगरीय निकाय चुनाव में इसको लेकर शिकायतें पार्टी कार्यालय तक पहुंच चुकी हैं. इसको लेकर सक्रिय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत और सक्रिय बनाया जा सके. कमलनाथ की कोशिश पार्टी संगठन की टीम को छोटी और असरकारक बनाने की है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए पिछले समय बदलाव को टाल दिया गया था. माना जा रहा है कि अब जल्द ही पार्टी में बड़े बदलाव होंगे. (Those who do not show activism will be punished)

बैठक में आगामी रणनीति पर होगी चर्चाः उधर कमलनाथ ने 18 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में पार्टी के जनवरी माह से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बूथ और मंडलम सेक्टर के गठन को लेकर निर्देश दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी पीसीसी चीफ कमलनाथ कई बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता के न होने को लेकर चिंता जता चुके हैं. (upcoming strategy will be discussed in meeting)