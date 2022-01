भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के जिलाधिकारियों से वीडियो (PM Narendra Modi to interact with DMs) कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. उन्होंने जिलों में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में फीडबैक लिया. इस दौरान पीएम ने मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की प्रशंसा की, कहा कि छतरपुर में गर्भवती महिलाओं का पंजीयन 37 फीसदी से बढ़कर 97 फीसदी हो गया, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है. पीएम ने अन्य जिलों को भी छतरपुर से सीखने की जरूरत बताई. उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए इसे एक नए सबक के समान बताया है. साथ ही उन्होंने कहा कि विकास में जनभागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है. (aspirational districts of the country are creating history)

पीएम ने जि​लाधिकारियों से किया संवाद

जन-धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई

पीएम मोदी ने कहा कि जिलास्तर पर कार्यशैली में लगातार सुधार किया जा रहा है. कई जिलों में कुपोषण को दूर किया गया है. हर घर में शौचालय बनाया है और साफ पानी मुहैया कराया गया है. हर गांव तक बिजली पहुंची है. पीएम ने कहा कि आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है वो बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों के लिए अध्ययन का विषय है. पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन-धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है.

आकांक्षी जिले रच रहे इतिहास

सरकारी योजनाओं को लागू करने के दौरान आ रही चुनौतियों के बारे में भी पीएम ने विस्तार से जानकारी ली. ​उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है. आज हम देश के आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे है. उन्होंने कहा कि जिस भारत का सपना हमने देखा है उसका रास्ता गांवों और जिलों से होकर ही जाता है. पीएम इससे पहले भी कई बार देश के अलग-अलग जिलों के जिलाधिकारी से बातचीत कर चुके हैं.