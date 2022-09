भोपाल। जिस समय पीएम मोदी खुद फोटोग्राफर बनकर चीतों की फोटो खींच रहे थे. ये तस्वीर उसी दौरान की है. फोटोग्राफी में टाइमिंग का कितना महत्व है, इस एक तस्वीर से समझा जा सकता है. एक ऐतिहासिक पल कैद करने के लिए चाहिए होता है कई कई घंटों का सब्र. फिर लंबे सब्र के बाद उतरती हैं ऐसी तस्वीर. एक ऐसी तस्वीर जिसकी टाइमिंग भी बेमिसाल है और एंगल भी लाजवाब. तस्वीर में एक साथ खड़े दो किरदार ही इस पूरी तस्वीर की मुकम्मल बयानी कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे नीचे चीता, ऊपर 'शेर' . picture of the day, PM Modi 72nd Birthday, PM Modi in Kuno, PM Modi release cheetah