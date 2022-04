भोपाल। पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के रेट लगभग रोज बढ़ रहे हैं. (MP Fuel Price Today) पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि पर सरकार सफाई दे रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और यह स्थिति भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है. बुधवार को मध्य प्रदेश की राजधानी में पेट्रोल 118.14 और डीजल 101.16 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. जानिए आज के पेट्रोल-डीजल के रेट.

इसलिए भी बढ़ते हैं तेल के दाम: दरअसल, मध्य प्रदेश में पेट्रोल पर 33 फीसदी टैक्स (Tax on Petrol and Diesel in mp) लगाया जाता हैं. इस टैक्स के ऊपर फिर सेस लगाया जाता है. एमपी में फिलहाल, पेट्रोल पर 4.50 रुपए का सेस लग रहा है. वहीं यहां डीजल पर 23 फीसदी टैक्स लगाया जाता है. इसके बाद डीजल के ऊपर तीन रुपए प्रति लीटर सेस लगाया जाता है. राज्य सरकारों के इन टैक्स और सेस के बाद थोड़ी कसर नगर निगम भी पूरी करता है. इसमें भोपाल समेत कुछ नगर निगम पेट्रोल पर अपना सेस लगाते हैं. नतीजतन नगरीय क्षेत्रों में आने वाले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और भी महंगा हो जाता है.

रूस के खिलाफ प्रतिबंध भारत के लिए चिंता का विषय: आशंका है कि रूस के खिलाफ मौजूदा प्रतिबंध ज्यादा वैश्विक आपूर्ति को कम कर देंगे और विकास को प्रभावित करेंगे. कच्चे तेल की कीमत सीमा भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पेट्रोल और डीजल 15 से 25 रुपए महंगा हो सकता है. फिलहाल भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी कच्चे तेल का आयात करता है.

एमपी में पेट्रोल-डीजल के नए रेट: इंदौर में पेट्रोल के दाम बुधवार को 118.18 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं. वहीं डीजल 101.22 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. इसी तरह ग्वालियर में पेट्रोल और डीजल के रेट क्रमशः 118.04 और 101.06 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 105.41 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है. इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 120.69 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. वहीं डीजल के दामों में भी इसी तरह बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

यहां जानें आज के रेट

शहर पेट्रोल के दाम (रुपये प्रति लीटर) डीजल के दाम (रुपये प्रति लीटर) भोपाल 118.14 101.16 इंदौर 118.18 101.22 ग्वालियर 118.04 101.06 जबलपुर 118.18 101.22 दिल्ली 105.41 96.67 मुंबई 120.69 103.38

जानें कैसे तय होती है तेल की कीमत?: दरअसल, भारत में तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत और विदेशी मुद्रा दरों के आधार पर तय होते हैं. इन्हें हर दिन सुबह 6 बजे इसी के आधार पर अपडेट किया जाता है. ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्रूड ऑयल की कीमतों की समीक्षा के बाद प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती हैं. हिंदुस्तान पेट्रोलियम , इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम कंपनियां रोज सुबह विभिन्न शहरों में तेल के दाम अपडेट (petrol diesel rate in mp) करती हैं, जिसके बाद ही तेल के दामों में बढ़ोतरी और गिरावट का पता चलता है.ऐसे जानें अपने शहर में तेल के ताजा भावअगर आप घर बैठे पेट्रोल डीजल की नई कीमत जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आसान है. दरअसल, आप एसएमएस के जरिए अपने शहर में तेल की कीमत का हाल आसानी से जान सकते हैं. इसके लिए इंडियन ऑयल के ग्राहक RSP लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर और एचपीसीएल उपभोक्ता HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर मैसेज भेजकर आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं.