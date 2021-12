आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. PM मोदी आज शाहजहांपुर में, गंगा एक्सप्रेस-वे का करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का दौरा करेंगे (pm modi shahjahanpur visit). पीएम मोदी यहां गंगा एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास करेंगे. पीएम के इस कार्यक्रम में लगभग दो लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. पढ़ें पूरी खबर

2. आज अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल-प्रियंका, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ निकालेंगे पदयात्रा

राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे. इस दौरान वह जगदीशपुर के रामलीला मैदान से हारीमऊ गांव तक मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में आयोजित करीब 6 किलोमीटर की पदयात्रा में भाग लेंगे. पढ़िये पूरी ख़बर

3. गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( union home minister amit shah) 18 दिसंबर से महाराष्ट्र के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह पुणे में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) के नए भवन का उद्घाटन करने के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के कर्मियों से बातचीत करेंगे. क्लिक कर पढ़ें खबर.

4. दिल्ली में आज से खुलेंगे छठी क्लास से ऊपर के स्कूल

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. वहीं 18 दिसंबर से छठी क्लास से आगे की क्लास के लिए स्कूल खोलने का दिल्ली शिक्षा निदेशालय (Delhi Education Directorate ) ने सर्कुलर जारी कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. पंचतत्व में विलीन 'शौर्यवीर' ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, बैरागढ़ विश्राम घाट पर भाई ने दी मुखाग्रि

बैरागढ़ विश्राम घाट पर शहीद वरुण सिंह का अंतिम संस्कार (Last rites of Group Captain Varun Singh performed at bairagarh) किया गया, उनके छोटे भाई लेफ्टिनेंट कमांडर तनुज सिंह ने मुखाग्नि दी, अंतिम यात्रा से लेकर दाह संस्कार तक पूरा परिवार मुख्यमंत्री, कई मंत्री और सेना के अधिकारी मौजूद रहे. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. पंचायत चुनाव पर 'सुप्रीम निर्देश' 2014 के नियमों के मुताबिक हो चुनाव, OBC सीटों को माना जाएगा सामान्य

सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव से (supreme court comment on mp panchayat elections) संबंधित एक याचिका की सुनवाई करते हुए अहम निर्देश दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव(mp panchayat elections 2022) OBC आरक्षण (elections held on 2014 based reservation criteria) के बगैर संविधान के मुताबिक होंगे. विस्तार से पढ़ें खबर

3. 5वीं और 8 वीं कक्षा की होगी बोर्ड परीक्षा, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा इसी सत्र से फैसला

मध्य प्रदेश में इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होगी. स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने इसकी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि इस सत्र से पांचवीं और आठवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए व्यापक तैयारिया की जा चुकी है. यहां पढ़ें खबर

4. 'महाराज' के महल वाली रोड पर 300 करोड़ खर्च! सिंधिया पैलेस के सामने बनेगा राजपथ, बाकी सड़कों के लिए नहीं बचेगा पैसा!

ग्वालियर में जय विलास पैलेस के सामने बन रहे राजपथ पर सवाल उठने लगे हैं. एक किलोमीटर लंबी इस सड़क का बजट 300 करोड़ रुपए रखा गया है. कुछ लोग कह रहे हैं केन्द्रीय मंत्री सिंधिया को (congress allegation corruption rajpath gwalior)खुश करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च हो रही है.(rajpath of 300 crores in front of scindia house) कांग्रेस का आरोप है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है.यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. Trained कांग्रेसी खोलेंगे शिवराज सरकार की पोल! महंगाई के खिलाफ होगा हल्लाबोल, 25 दिसंबर से ट्रेनिंग चालू

सरकार की पोल खोलने के लिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी. 25 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरु होगी. (congress padyatra against inflation bhopal)पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महंगाई के खिलाफ प्रदेश भर में शनिवार से जगह-जगह पदयात्रा निकाली जाएंगी. विस्तार से पढ़ें खबर

6. जिन्ना की पाकिस्तान की मांग नाजायज थी, भारत में अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित-आरिफ मोहम्मद खान

केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं. इंदौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की पाकिस्तान बनाने की मांग नाजायज थी. (arif mohammad khan Jinnah demand Pakistan illegitimate)उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान किसी को भी खुद को अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7.विजय दिवस: बांग्लादेश के निर्माण में कमलनाथ ने निभाई थी अहम भूमिका

साल 1971 में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अत्याचारों से पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराने में (Kamal Nath played an important role in creation of Bangladesh) कमलनाथ ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरकर आया, जिसका नाम है बांग्लादेश. यहां पढ़ें खबर

8. ब्रिटिश कंपनी को काशी विश्वनाथ मंदिर की बागडोर सौंपने का विरोध शुरू, कांग्रेस बोली- यही आत्मनिर्भरता है क्या

प्रयागराज में काशी विश्वनाथ मंदिर के संचालन की कमान योगी सरकार ने ब्रिटिश की एक कंपनी को दी है. एमपी कांग्रेस ने इसका विरोध जताया है. कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार एक तरफ तो आत्मनिर्भर भारत की दुहाई दे रही है, जबकि भारत की आस्था के केंद्र मंदिरों को भी विदेशी हाथों में सौंप रही है विस्तार से पढ़ें खबर

9. OMICRON IN INDIA : संक्रमितों की संख्या 100 पार : केंद्र ने गैर जरूरी यात्रा, जमावड़े से बचने की दी सलाह

भारत में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन से संक्रमितों की संख्या 111 हो गई है. महाराष्ट्र में 40 और दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 22 हो गई है. केंद्र ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा और सामूहिक समारोहों से बचने तथा बड़े स्तर पर नए साल का जश्न नहीं मनाने की सलाह दी है. पढ़ें पूरी खबर

10. WHO ने सीरम-नोवावैक्स के 'Covovax' टीका को आपात उपयोग सूची में शामिल किया, पूनावाला जताई खुशी

डब्ल्यूएचओ (WHO) ने सीरम इंस्टीट्यूट में निर्मित कोवोवैक्स (Covovax) टीका को आपात उपयोग सूची में शामिल कर लिया है. एसआईआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अदार पूनावाला ने डब्ल्यूएचओ के फैसले को कोविड​​-19 के खिलाफ लड़ाई में 'एक और मील का पत्थर' बताया. पढ़िये पूरी ख़बर

11. Punjab Assembly Elections 2022 : अमरिंदर-बीजेपी साथ-साथ, शेखावत बोले- कैप्टन के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

मुलाकात के बाद भाजपा नेता गजेंद्र शेखावत हम पंजाब विधानसभा चुनाव अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे. वहीं भाजपा के साथ गठबंधन के बाद अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम निश्चित रूप से पंजाब चुनाव जीतेंगे. जीतने की क्षमता सीट बंटवारे का मुख्य मानदंड होगा. पढ़िये पूरी ख़बर

12. 'जब दुष्कर्म होना ही है, तो लेटो और मज़े लो': कांग्रेस नेता की विधानसभा में अभद्र टिप्पणी

कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक के आर रमेश कुमार ने विधानसभा में विवादित टिप्पणी की है. कांग्रेस विधायक ने ऐसा क्या कहा कि प्रियंका गांधी को इसकी निंदा करनी पड़ी. जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

13. 2029 तक एक मुस्लिम का प्रधानमंत्री बनना तय है: स्वामी यति नरसिंहानंद

हरिद्वार में तीन दिवसीय धर्म संसद का शुभारंभ हुआ. जहां महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरि ने कहा कि 2029 तक भारत का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम का बनना तय है. जिससे बचने के लिए यह संसद हिंदू धर्म की रक्षा के लिए क्या किया जाए. पूरी खबर पढें

14. बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कुर्बानी देने को तैयार, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं : शिवपाल

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्‍ता से हटाने के लिए वह कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं. भतीजे अखिलेश के साथ सियासी रिश्तेदारी के बाद चाचा शिवपाल ने और क्या कहा, पढ़िये ख़बर

15. Bodh Gaya Bomb Blast : 3 दोषियों को उम्रकैद, 5 को दस साल जेल

बोधगया बम ब्लास्ट (Bodh Gaya Bomb Blast) मामले में आज एनआईए कोर्ट सभी गुनाहगारों को सजा सुनायी गयी. बीते दिनों सुनवाई के दौरान 8 आतंकियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था. जिन्हें कोर्ट ने सजा सुना दी है. एक अन्य अभियुक्त पर सुनवाई जारी रहेगी. आगे पढ़ें पूरी खबर...

16. सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजने के लिए मोदी ने भूटान का आभार जताया

पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'ऑर्डर ऑफ द द्रूक ग्यालपो' से नवाजने के लिए भूटान नरेश का आभार जताया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत उसकी विकास यात्रा में पूरा सहयोग करेगा. क्लिक करें

MUST READ

1. अनूठा आयोजन: किन्नर के घर आया नन्हा मेहमान, पति के साथ आयोजित किया नामकरण कार्यक्रम

खंडवा में किन्नर ने अपने पति के साथ मिलकर गाय की बछिया का नामकरण कार्यक्रम का आयोजन किया. (Kinnar Celebrated Birthday of Cow baby With Her Husband) किन्नर सितारा ने बताया कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए उसने दान में मिली गाय के बच्चे को अपना मानकर रीति-रिवाजों के साथ उसका नामकरण कार्यक्रम आयोजित किया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. दलित लड़की को सवर्ण युवक से लव मैरिज करना पड़ा भारी! दबंगों ने बंद किया पानी, मंदिर में नहीं घुसने देता पुजारी

हरदा में एक दलित युवती को जाति के नाम चार सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है. (Dalit woman harassed in harda)उसका कसूर ये है कि उसने सवर्ण जाति के युवक से लव मैरिज की है. आस पास के दबंग लोग उसे सरकारी नल से पानी नहीं भरने देते. महिला का आरोप है कि(dalit woman stopped taking water harda) उसे बार-बार जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है. युवती का आरोप है कि पुलिस भी उसकी सुनवाई नहीं कर रही है. यहां पढ़ें खबर

3. मजदूर के वेश में लोडिंग गाड़ी में निकले पुलिस अधिकारी, भ्रष्ट पुलिसवालों पर की कार्रवाई, इंदौर कमिश्नर की अनूठी पहल

इंदौर पुलिस कमिश्नर (indore police commissioner system) ने भ्रष्ट पुलिसवालों पर कार्रवाई करने के लिए एक (police intelligence team) इंटेलिजेंस टीम बनाई है. टीम के सदस्य देर रात मजदूर बनकर (intelligence team in labor dress) शहर की सड़कों पर निकले. इस दौरान टीम ने भ्रष्ट पुलिसवालों(caught corrupt policemen) को चिन्हित करते हुए उन पर कार्रवाई भी की. यहां पढ़ें खबर

4. MP PEB Paper Leak Case: एग्जाम एजेंसी NSEIT टर्मिनेट, लगेगा 3 करोड़ का जुर्माना, अटकेगा करोड़ों का भुगतान

PEB पेपर लीक मामले में व्यापम ने एग्जाम एजेंसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मुंबई को टर्मिनेट कर दिया है. एजेंसी पर करीब 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. (mp paper leak case exam agency NSIT terminate ) साथ ही 8 करोड़ का भुगतान भी रोकने की तैयारी है.कृषि विभाग की वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने पर ये (mp peb paper leak penalty 3 crore )एक्शन लिया गया है. विस्तार से पढ़ें खबर

SPECIAL

1. भिखारियों के पैसे से चमक रहा इंदौर! जानिए अपने शहर को संवारने में कैसे दिया योगदान?

इंदौर शहर के भिखारी भले ही दो जून की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, लेकिन कचरा प्रबंधन टैक्स जमा करने (Beggars pay cleanliness tax to Indore Municipal Corporation) के लिए पाई-पाई जोड़ते रहते हैं. इसके पीछे उनका मकसद है कि टैक्स देने से शहर की साफ-सफाई ठीक से होगी और इंदौर अगली बार भी देश के स्वच्छ शहरों की प्रतियोगिता में टॉप करेगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Weird tradition : 'पांडवों के वंशज' कांटों पर लेटकर क्यों विदा करते हैं बहन को ? जानिए इस परंपरा के पीछे की कहानी

बैतूल के एक गांव में आज भी लोग अंधविश्वास (Superstition in Betul) में जी रहे हैं. यहां बहन की शादी के लिए लोग कांटों पर लेटकर उसे विदा करते हैं. कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है. यहां पढ़ें खबर

3. समाज से त्रस्त होकर आंगनबाड़ी को 25 लाख रुपये का मकान दान करने का लिया फैसला, पढ़ें रेप पीड़िता के पिता की दर्दभरी कहानी!

सीहोर में एक व्यक्ति ने समाज से त्रस्त होकर अपना मकान आंगनबाड़ी को दान करने का निर्णय लिया है. इसके लिए पीड़ित ने बाकायदा घर पर नोटिस भी चस्पा किया है. वहीं आंगनबाड़ी (sehore man struck poster to donate house) में इस तरह दान का मकान लेने का प्रावधान न होने के चलते पीड़ित ने सीएम हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करायी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

4. Multibagger stocks: इन शेयर्स ने सिर्फ एक साल में निवेशकों को किया मालामाल, मुनाफा जानकर उड़ जाएंगे होश

बीते एक साल से भारतीय शेयर बाजार गुलजार है. सितंबर में 60,000 का आंकड़ा छू चुके सेंसेक्स फिलहाल भले 57,000 पर पहुंच गया हो लेकिन जिस तरह से कोरोना संकट काल के बावजूद भारतीय शेयर बाजार नई ऊंचाई छू रहा है उससे निवेशकों की बांछे खुल गई हैं. बाजार में आईपीओ की बहार है, शेयर बाजार (Share Market) में किस्मत आजमाने वालों की तादाद भी बढ़ी है. जिसका नतीजा है कि इस साल 21 जनवरी को पहली बार 50,000 अंको तक पहुंचने वाला बीएसई (BSE) अगले 8 महीनों में ही 60 हजारी हो गया. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

5. LIKE पाने के चक्कर में नहीं बने साइबर फ्रॉड का शिकार, फर्जी फ्रेंड रिक्वेस्ट से रहें अलर्ट

अगर आप भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं और लाइक पाने के लिए बिना सोचे-समझे सोशल नेटवर्किंग साइट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने की आदत है तो सावधान हो जाएं. इससे अलग अगर आप पल-पल की अपनी पर्सनल जानकारी शेयर करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. कैसे, जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

6. बचत या उधार (Savings or Borrowing): शेयर बाजार में निवेश के लिए लोन लें या अपनी बचत का इस्तेमाल करें ?

किसी बिजनेस या निवेश के लिए पैसा उधार लेने में जोखिम होता है. कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगाना जुए के समान है. जुआ यानी जोखिम, इस पर कुछ लोग कहेंगे कि जो जोखिम लेता है उसी को फायदा होता है और वही आगे बढ़ता है. लेकिन उधार लेकर निवेश करें या अपनी बचत को शेयर बाजार में लगाएं ? आखिर क्या है बेहतर विकल्प, क्या कहते हैं एक्सपर्ट जानने के लिए क्लिक करें.

VIDEO

1. मध्य प्रदेश के 'स्वच्छता मंत्री': स्कूल में जाकर खुद साफ किया टॉयलेट, कलेक्टर और डीईओ को लगाई फटकार

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भोपाल से ग्वालियर लौटे और सीधे शासकीय कन्या विद्यालय हजीरा पहुंच गए. (Minister Pradyuman Singh Tomar Cleaned Toilet) यहां अंदर जाकर देखा तो टॉयलेट में गंदगी का अंबार लगा था. मच्छर भिनभिना रहे थे. यह देखकर ऊर्जा मंत्री को गुस्सा आ गया. पहले तो स्कूल प्रबंधन का फटकारा फिर ग्वालियर कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और DEO को कॉल कर उनकी क्लास ली. इसके बाद ऊर्जा मंत्री तोमर ने खुद सफाई का जिम्मा संभाला. उन्होंने खुद ब्रश और पानी लिया और स्कूल टॉयलेट को क्लीन किया. साथ ही इस दौरान बच्चों से बात कर सफाई का संदेश दिया है. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. मैहर उचेहरा मार्ग पर भीषण हादसा, ऑयल टैंकर में घुसी बाइक, तीन लोग जलकर खाक

मैहर से सतना की ओर आ रहे ऑयल से लोड टैंकर ने सतना से मैहर की ओर जा रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक टैंकर के सामने के हिस्से में जा घुसी और शार्ट सर्किट से अचानक टैंकर में आग लग गई. इस घटना में बाइक जलकर खाक हो गई. जानकारी मिलते ही मौके पर उचेहरा एसडीएम हेमकरन धुर्वे और मैहर एसडीपीओ हिमाली सोनी दलबल के साथ पहुंच गए. जहां दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. यहां देखें वीडियो