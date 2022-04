भोपाल। सड़क में होने वाले एक्सीडेंट या घर पर किसी किसी व्यक्ति के गंभीर अवस्था में पहुंचने के बाद एंबुलेंस के देरी से पहुंचने की खबरें लगातार मिलती हैं. एंबुलेंस के देरी से पहुंचने से कई बार संबंधित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है. इसी पर कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से एंबुलेंस की टाइमिंग और इसके रेट निर्धारित कर दिए हैं. शुक्रवार यानी 29 अप्रैल से मध्यप्रदेश में नए सिरे से एंबुलेंस का संचालन किया जाएगा. इन 108 एंबुलेंस को प्रदेश भर में ऐप के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है. इसके तहत हर व्यक्ति कैब की तरह एंबुलेंस को बुक कर सकता है और उसकी लोकेशन भी अपने मोबाइल पर देख सकता है.

950 से अधिक नई एंबुलेंस तैयार : भोपाल की लाल परेड मैदान से इन नई एंबुलेंस का शुभारंभ होना है. फिलहाल 950 से अधिक नई एंबुलेंस भी संचालन के लिए तैयार है. लोकेशन बेस्ड सर्विस108 एंबुलेंस में पहली बार यह सर्विस जोड़ी जा रहा है. इस सर्विस के तहत जिस लोकेशन में एंबुलेंस है, उसकी लोकेशन आम व्यक्ति अपने मोबाइल पर आसानी से देख सकेंगे, जैसे कि कैब बुक करते समय देखते हैं. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को जहां जिस अस्पताल में जाना है, उसका नाम और लोकेशन डालनी होगी. इसके बाद एंबुलेंस की सही लोकेशन मोबाइल पर मिल सकेगी. समय निर्धारित108 के संचालन के लिए अब समय भी निर्धारित किया गया है.

शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में ये है रिस्पांस टाइम : शहरी क्षेत्र में इसका टाइम 18 मिनट रखा गया है. जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 25 मिनट का रिस्पांस टाइम होगा. इसके बीच में एंबुलेंस संबंधित व्यक्ति या स्थान तक पहुंच जाएगी. अभी तक शहरों में इसका टाइमिंग 20 मिनट था और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट. वेंटिलेटर सुविधा युक्त एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी एंबुलेंस 21 रुपये 65 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से मिलेगी, जबकि बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली एंबुलेंस 20 रुपये 60 पैसे प्रति किलोमीटर और जननी एक्सप्रेस 16 रुपये 50 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से होगी.

बेसिक और एडवांस लाइफ सपोर्ट में अंतर व सुविधा : बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली एंबुलेंस में ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, सहित बीपी इंस्ट्रूमेंट, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और फर्स्ट एड किट आदि मौजूद रहेंगे. जबकि एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस में वेंटिलेटर होगा और इसके साथ ही मल्टीपैरा मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर ,बीपी इंस्ट्रूमेंट जैसे उपकरण और एक टेक्नीशियन मौजूद रहेगा. (108 ambulance service in MP with new features) (108 ambulance new features and parameters) (Timing and rate fixed of 108 ambulance)