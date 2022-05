भोपाल। यदि आप भोपाल में रहते हैं तो आज से ही से पानी का इंतजाम कर लें. राजधानी भोपाल के कई इलाकों में 12 मई से 3 दिन तक वाटर सप्लाई प्रभावित रहेगी. भोपाल में कोलार जलप्रदाय में एमएस और बीआई पाइप के कमिश्निंग का काम 12 मई से शुरू होगा. इसके चलते भोपाल की करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को पानी नहीं मिलेगा.

टैंकरों से होगी पानी की सप्लाई : नगर निगम ने प्रभावित इलाकों में पानी के टैंकर और अन्य स्रोतों से जल आपूर्ति करने की तैयारी कर ली है. हालांकि इस दौरान नर्मदा, बड़ा तालाब और केरवा डैम से पानी की सप्लाई जारी रहेगी. दरअसल, पाइप की कमिश्निंग से समय-समय पर जल प्रदाय में होने वाले ब्लॉकेज और लीकेज की समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी. पर्याप्त मात्रा में पानी उच्च दबाव के साथ लोगों के घर तक पहुंचेगा.

इन इलाकों में होगी दिक्कत : नगर निगम के सूत्रों के अनुसार अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज 1100 क्वार्टर , साउथ टीटी नगर, जवाहर चौक, मोती मस्जिद, निशातपुरा, पुराना बस स्टैंड, नेहरू नगर, गोरेगांव, बिशनखेड़ी, शाहपुरा, छावनी, नदीम रोड, लखेरापुरा सहित कई और इलाकों मे पानी की सप्लाई बाधित रहेगी.

(Commissioning work will be in Kolar)