भोपाल। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन ऊपर उत्तर प्रदेश की तरफ है, आज इसके ग्वालियर-चंबल में नीचे आने के आसार है. इससे दूसरा सिस्टम सक्रिय हो जाएगा. 12 से 14 सितंबर के बीच भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, बैतूल और नर्मदापुरम में मध्यम और कहीं-कहीं भारी बारिश होगी. बंगाल की खाड़ी में बने नए वेदर सिस्टम के कारण ये मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है. प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 12 से 14 सितंबर के बीच मध्यम और कहीं-कहीं तेज बारिश होगी. नए सिस्टम से ग्वालियर में 12 से 15 सितंबर के बीच मध्यम तो 18 से 21 सितंबर के बीच बारिश का दूसरा दौर आएगा. MP Weather Update, mp monsoon heavy rain alert, mp heavy rain alert in 24 districts, Orange yellow alert in bhopal

24 जिलों में अति बारिश की चेतावनी: मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 24 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज, येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं 8 संभागों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है. इसके अलावा 8 संभागों में बिजली गिरने और चमकने का भी अलर्ट जारी किया गया है. इसमें अनूपपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में अति बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, शहडोल, नरसिंहपुर, छतरपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, रतलाम, उज्जैन और देवास में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

कुछ जिलों में बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट: वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने का अलर्ट जारी किया गया है. दरअसल, वर्तमान में अवदाब का क्षेत्र ओडिशा में भवानीपटना के पास बना हुआ है. यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है.वहीं काेंकण व उससे लगे गाेवा पर भी हवा के ऊपर भाग में एक चक्रवात बना हुआ है. इससे पूरे मध्यप्रदेश में सोमवार से गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला शरू हो सकता है. बता दें प्रदेश में 1 जून से अब तक करीब 40 इंच बारिश हो चुकी है.(MP Weather Update) (mp monsoon heavy rain alert) (mp heavy rain alert in 24 districts) (Orange yellow alert in bhopal) (monsoon effect in MP till September 15)