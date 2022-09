भोपाल। मध्यप्रदेश मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में रीवा, जबलपुर, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर तथा शहडोल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई. प्रदेश में अभी आगामी दो-तीन दिनों तक बारिश के हालात बने रहेंगे. कहीं-कहीं पर सामान्य वर्षा और कहीं-कहीं पर अत्यधिक वर्षा होने की उम्मीद है.

भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी : मध्यप्रदेश मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में कई संभागों में बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी मानसून सक्रिय बना हुआ है. जिसके चलते भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर एवं उज्जैन संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश के साथ गरज चमक के साथ बौछारें गिरने की सम्भावना जताई है.

मध्यप्रदेश में अभी तीन दिन और सक्रिय रहेगा मानसून

गरज के साथ बिजली चमकने का अलर्ट : इसके अलावा बालाघाट, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, खरगौन, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, दतिया एवं भिंड जिलों में भारी बारिश के येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर चम्बल, रीवा, शहडोल एवं सागर संभाग के जिलों में तथा छिंदवाड़ा एवं बालाघाट जिलों में गरज के साथ बिजली चमकने और गिरने के येलो अलर्ट जारी किया है. MP Weather report, Monsoon remain active, Monsoon three more days, after that farewell