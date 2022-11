भोपाल। शराबबंदी को लेकर मुखर हुई बीजेपी की फायरब्रांड नेता उमा भारती (uma Bharti) एक बार फिर कांग्रेस के निशाने पर आ गई हैं. शराबबंदी को लेकर पहले सरकार को चेतवानी देने वाली उमा ने यू टर्न ले लिया. (Uma Liquor Ban Campaign MP) उमा ने फिर एक बार शराब और आहातों के खिलाफ अभियान चलाने की बात कही, लेकिन जैसे ही तारीख नजदीक आई उमा ने फिर यू टर्न ले लिया. जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा (Congress spokesperson Narendra Saluja) ने ट्विटर पर उमा से सवाल पूछा है. (Uma Liquor Ban Campaign In MP)

शराबबंदी को लेकर ट्विटर वार: कांग्रेस प्रवक्ता नरेन्द्र सलूजा ने ट्विटर पर कहा कि, उमा भारती जी आपने घोषणा की थी कि, 7 नवंबर से 14 जनवरी तक आप शराबबंदी को लेकर मध्यप्रदेश भ्रमण पर रहेगी. आप इस दौरान घर में नहीं टेंट लगाकर में रहेंगी, लेकिन आपके तो नए कार्यक्रम जारी हो गए हैं. क्या एक बार फिर शराबबंदी को लेकर आपका यूटर्न समझा जाए? क्या सरकार से आपका समझौता हो गया है?

क्यों कांग्रेस ने उमा पर दागे सवाल: उमा भारती के ट्वीट पर सलूजा ने उनसे सवाल पूछे हैं. उमा ने अपने ट्वीट में लिखा कि, मुझे आज अमरकंटक पहुंचना था. अपरिहार्य कारणों से अभी भोपाल में हूं. पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण (8 दिसम्बर) के बाद अमरकंटक पहुंच जाऊंगी. 17 नवम्बर 1992 को अमरकंटक में ही मैंने सन्यास दीक्षा ली थी. दरअसल उमा ने 8 अक्टूबर 22 को ये एलान किया था कि वे 7 नवंबर से 14 जनवरी तक मध्यप्रदेश का भ्रमण करेंगी. मंदिर नदियां, जंगल , शराब की दुकान या अहाता में कहीं भी टेंट लगाकर विश्राम करेंगी.

उमा के बदलते बयान: पहले उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर सड़कों पर उतरने का ऐलान किया, जब तारीख करीब आई तो बोलीं कि, मेरी शिवराज से बात हो गई है. लिहाजा आंदोलन शांति पूर्ण रहेगा. जिसमें सत्ता और संगठन साथ रहेगा. उन्होंने कहा कि मैं अभी भी शराबबंदी के समर्थन में हूं, लेकिन मैंने पूर्ण शराबबंदी की बात कभी नहीं कही.

बयान से चर्चा में उमा: उमा भारती ने कहा कि, एमपी की नई शराब नीति महिलाओं और युवाओं के हित में नहीं है. उन्होंने कहा कि मेरी शराबबंदी को लेकर 2 अक्टूबर को किए जा रहे आंदोलन को लेकर सीएम से विस्तार से चर्चा हो चुकी है. उमा भारती ने शराबबंदी आंदोलन कार्यक्रम को भी निरस्त कर दिया था, आंदोलन महज औपचारिक था, अब एक बार फिर उमा भारती अपने बयान को लेकर चर्चा में है जिस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है. (Twitter war on liquor prohibition in MP) (uma Bharti Demand for prohibition of liquor) (mp Congress question to Uma Bharti) (Congress spokesperson Narendra Saluja statement) (MP Congress questions Uma) (Uma Bharti Prohibition Campaign)