भोपाल। मध्य प्रदेश में यह दिवाली उन शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आई जो लंबे अरसे से अपनी मनपसंद जगह पर तबादले की आस लगाए हुए थे. ऑनलाइन 24 हजार शिक्षकों के उनकी मन की जगह पर पदस्थापना कर दी गई है. राज्य में शिक्षकों के तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे. लगभग 43 हजार शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे. इनमें से 24 हजार शिक्षकों के तबादले करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं. यह तबादला आदेश संबंधित शिक्षक तक पहुंच भी रहा है.

विभागीय तबादला नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे: ज्ञात हो कि राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने राज्य, संभाग और जिला स्तर पर शिक्षकों के लिए बनाई गई विभागीय तबादला नीति के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. यह आवेदन 30 सितंबर से 10 अक्टूबर तक स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉक किए गए थे.

5 नवंबर तक अपने स्थानांतरित स्थान पर आमद दर्ज करानी होगी: तय समय सारणी के अनुसार 22 अक्टूबर तक तबादला आदेश जारी किए जाने थे और यह आदेश जारी किए जा रहे हैं. जिन शिक्षकों के तबादले किए गए हैं, उन्हें पांच नवंबर तक अपने स्थानांतरित स्थान पर आमद दर्ज करानी होगी.

MP News: स्कॉलरशिप लेने वाले स्टूडेंट्स की सूची हो रही तैयार, अगले महीने छात्रों से रूबरू होंगे CM शिवराज

इन वर्ग के शिक्षकों के हुए तबादले: स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर 43,118 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, इनमें प्राथमिक शिक्षकों के 9,681, माध्यमिक शिक्षकों के 8,096 और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 3,835 के अलावा अन्य शिक्षकों के 1,923 तबादले किए गए हैं. (MP twenty four thousand teachers got transfers )(teachers got transfers of their choice)