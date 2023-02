भोपाल (PTI)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 मार्च को भोपाल में सातवें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्मा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी. अधिकारियों ने बताया कि इस महासम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय सम्मेलन में छह देशों के संस्कृति मंत्री भी हिस्सा लेने आ रहे हैं. इस संबंध में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को शहर के हवाईअड्डे पर आयोजित बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया.

कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा सम्मेलनः यह अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्मा सम्मेलन प्रदेश की राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आगामी 3 से पांच मार्च तक आयोजित किया जाएगा. सम्मेलन के मंत्रिस्तरीय सत्र की अध्यक्षता इंडिया फाउंडेशन की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य राम माधव करेंगे. अधिकारियों के अनुसार भूटान, श्रीलंका, नेपाल और इंडोनेशिया के संस्कृति मंत्री अपने-अपने विचार व्यक्त करने के लिए सम्मेलन के एक सत्र में भाग लेंगे. इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं.

बुद्धिजीवी और शोधार्थी भी लेंगे हिस्साः मिली जानकारी के अनुसार सम्मेलन में भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, स्पेन, वियतनाम, मॉरीशस, रूस, भूटान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, नेपाल, मंगोलिया, फ्रांस और अन्य देशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्यों के बुद्धिजीवी और शोधार्थी भी हिस्सा लेंगे. एक अधिकारी ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट-इंडिक स्टडीज के सहयोग से किया जा रहा है.