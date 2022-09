भोपाल। मिशन 2023 के पहले मध्यप्रदेश महिला कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है. महिला कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के सभी बूथों पर दो-दो महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है. उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रदेश में महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर चुनाव के पहले प्रियंका गांधी की एमपी में एंट्री हो सकती है. राजनीतिक जानकारों की मानें तो आगामी विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होने वाला है. प्रिंयका गांधी की एमपी में एंट्री चुनाव में बीजेपी की राह को और मुश्किल कर सकती है. priyanka gandhi entry in madhya pradesh politics, mp assembly election 2023



महिलाओं को लेकर आंदोलन खड़ा करने की तैयारी: विधानसभा चुनाव में प्रदेश की आधी आबादी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है. यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी है. बीजेपी ने इसी को ध्यान में रखकर हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की श्योपुर में सभा कराई थी, जिसमें पीएम मोदी ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया था. उधर कांग्रेस महिलाओं को लुभाने के लिए प्रियंका गांधी को एमपी के मैदान में एंट्री करा सकती है. इसको लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि प्रिंयका गांधी की एंट्री से आगामी विधानसभा चुनाव में खासा फायदा मिल सकता है.

प्रियंका की एंट्री बदलेगी चुनावी गणित: राजनीतिक जानकारों की मानें तो प्रियंका गांधी की यदि एमपी में एंट्री हुई तो आगामी विधानसभा का चुनावी गणित बदल सकता है. प्रियंका गांधी लोकप्रिय नेता हैं और महिलाओं के बीच उनका सीधा कनेक्ट है. राजनीतिक जानकार सुशील शर्मा कहते हैं कि प्रियंका गांधी की यदि एमपी के चुनाव में हुई तो चुनाव बेहद रोचक होगा. कांग्रेस के लिए यह चुनाव करो और मरो वाली स्थिति का है. दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस चुनाव को जीतने के लिए पूरा दम लगाएगी. वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अजय बोकिल कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर ही पूरा कैंपेन चलाया था, लेकिन उसके बहुत बेहतर परिणाम नहीं आए, देखना होगा कि यदि एमपी में उनकी एंट्री हुई तो कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचता है.



महिला कांग्रेस तैयारियों में जुटीः उधर महिला कांग्रेस ने चुनाव के पहले प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए हर पोलिंग बूथ पर दो महिलाओं को जोड़ा जा रहा है. महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल कहती हैं कि इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है. ब्लॉक स्तर पर काम पूरा हो चुका है, अब हर पोलिंग बूथ पर 2 महिलाओं का जोड़ा जा रहा है. प्रियंका गांधी की एमपी में एंट्री को लेकर वे कहती हैं कि यह काम पार्टी का है कि किस नेता को एमपी में सक्रिय करना है, हमारा काम सिर्फ संगठन को मजबूत करने का है. हां यदि एमपी में वे सक्रिय हुई तो पार्टी का अच्छा लाभ मिलेगा.