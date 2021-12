आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. भारत-रूस 2+2 वार्ता : आज दिल्ली पहुंचेंगे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव (Sergey Lavrov) दो दिवसीय भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे. भारत यात्रा के दौरान, वह विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मिलेंगे और भारत तथा रूस के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगे. विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी खबर.

2. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा आज

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी रविवार को अमेठी (उत्तर प्रदेश) के एक दिन के दौरे पर आएंगी. इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी. स्मृति ईरानी वर्तमान में अमेठी की सांसद हैं. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP Panchayat Election 2022: 6, 28 जनवरी और 16 फरवरी को मतदान, कांग्रेस ने उठाए सवाल ऐलान को बताया अवैधानिक

MP Panchayat Election 2021 की तारीखों का एलान हो चुका है. चुनाव तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होंगे. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया है. पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. Tantya Mama Balidaan Diwas 2021: तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित होगा पातालपानी, एमपी में आज से पेसा कानून लागू

Tantya Mama Balidaan Diwas 2021: जननायक टंट्या भील के बलिदान दिवस को शिवराज सरकार ने भव्य तरीके से मनाया है. टंट्या मामा के कर्मस्थली पातालपानी में जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज टंट्या मामा की प्रतिमा का अनावरण किया, वहीं इंदौर में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान सीएम शिवराज ने पातालपानी को करोड़ों के विकास योजना की सौगात दी है (Patalpani will be developed as pilgrimage site). यहां पढ़ें खबर

3. आंदोलन में मृत किसानों के मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री ने किया किनारा, कहा- वापस घर लौटे किसान

किसानों से संबंधित प्रधानमंत्री मोदी ने वापस ले लिया है. लेकिम किसान आंदोलन में मृतक किसानों के मुआवजे के लिए प्रदर्शन कर रहे है. ग्वालियर में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने कहा कि किसानों को आंदोलन खत्म करके वापस घर लौट जाना चाहिए. पढ़ें खबर

4. 'राजा' के गढ़ में 'महाराज' की सेंध, दिग्विजय के करीबी ने थामा 'कमल', सिंधिया बोले- एक नया अध्याय शुरू करेंगे

शनिवार को गुना जिले के राघोगढ़ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनसभा को संबोधित किया (jyotiraditya scindia in raghogarh). इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पर निशाना साधा (scindia allegations on digvijay singh). सिंधिया ने 2000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाई (2000 congress workers joined bjp). विस्तार से पढ़ें खबर

5. Bjp Demand Postponed Ijtema:कांग्रेस बोली जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है सरकार

हजारों की भीड़ जुटा रही बीजेपी ने (Bjp Demand Postponed Ijtema)समुदाय विशेष के आयोजन इज्तिमा पर रोक लगाने की मांग कर बवाल खड़ा कर दिया है.प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा (covid 19 and omicron threat) मानते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को ट्वीट किया है. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

6. ओमीक्रॉन का खतराः 17 से 19 दिसंबर को होने वाली आईएएस सर्विस मीट स्थगित, अब थ्री-टी रणनीति से होगा काम

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन को देखते हुए एमपी में होने वाली आईएएस सर्विस मीट (ias service meet in mp) को स्थगित कर दिया गया है. यह जानकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव ने दी. यहां पढ़ें खबर

7. CM शिवराज सिंह चौहान ने PM नरेंद्र मोदी के बारे में कही ये बड़ी बात

दिल्ली में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि प्रदेश में विकास और जन-कल्याण की गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार फ्रंटफुट पर कार्य कर रही है. एक साल में 1 लाख 50 हजार करोड़ की राशि किसानों के खातों (money deposited in farmers accounts) में डाली गई है, संबल योजना (Sambal Yojana) पुन: आरंभ की गई है. मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज (man of ideas) हैं. पढ़ें खबर

8. BJP का माइक्रो मैनेजमेंट VS कांग्रेस का मिनी माइक्रो मैनेजमेंट: MP में आदिवासी वोट बैंक (Cong BJP race to woo tribal voters) को साधने की जंग जारी

मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 2 साल दूर है लेकिन राज्य में सरकार बनाने में अहम् भूमिका निभाने वाले आदिवासी वोट को लुभाने के लिए सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच होड़ मच गई है (Cong BJP race to woo tribal voters). बीजेपी की शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए नए नए ऐलान करने में जुटी है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के शासनकाल में आदिवासियों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. देहरादून में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना ...जैसे उन्होंने सेना का मनोबल गिराने की कसम खाई हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीए की मनमोहन सरकार के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 10 साल तक देश में केवल घोटाले और घपले का आरोप लगाते हुए तुष्टिकरण की नीति को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर सेना का मनोबल गिराने के आरोप लगाए. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

10. SKM ने MSP पर सरकार से बातचीत के लिए बनाई पांच सदस्यीय कमेटी

संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की शनिवार को हुई बैठक में MSP व अन्य मांगों को लेकर सरकार से बातचीत के लिए पांच सदस्य कमेटी बनाई गई. पांच सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन की सरकार से रूपरेखा तैयार करेगी. सिंघु बॉर्डर पर हुई बैठक में राकेश टिकैत समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर.

11. चक्रवाती तूफान 'जवाद' ओडिशा की ओर बढ़ा, रविवार तक पुरी पहुंचने की संभावना, अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान 'जवाद' (Cyclone 'Jawad') आंध्र प्रदेश में टकराने के बाद ओडिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके रविवार तक पुरी पहुंचने की संभावना है. फिलहाल यह गोपालपुर (ओडिशा) से 320 किमी दक्षिण में, पुरी (ओडिशा) से 390 किमी दक्षिण-पश्चिम और पारादीप (Odisha) की ओर 470 किमी दक्षिण-पश्चिम में है. पढ़ें पूरी खबर.

12. जबरन वसूली मामला : परमबीर, वाजे समेत चार के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल

मुंबई पुलिस ने गोरेगांव में दर्ज जबरन वसूली के मामले में शनिवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसबी भाजीपाले के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल किया. जिसमें परमबीर सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, सुमित सिंह और अल्पेश पटेल को आरोपी नामजद किया गया है. क्लिक कर पढ़ें खबर.

13. वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का 67 साल की उम्र में निधन

वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ का शनिवार को 67 साल की उम्र में निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनकी बेटी और अभिनेत्री मल्लिका दुआ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके निधन की पुष्टि की. उनका अंतिम संस्कार रविवार दोपहर 12 बजे लोधी श्मशान गृह में किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

14. INX Media Deal मामले में आरोपी पीटर मुखर्जी को मिली जमानत

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया डील (INX Media deal) मामले के आरोपी पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

15. नक्सलियों की खोखली विचारधारा से परेशान 16 जन मिलिशिया सदस्यों ने किया सरेंडर

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 16 जन मिलिशिया सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया है. ये नक्सली रोड खोदने, बैनर पोस्टर लगाने और पुलिस की रेकी करने जैसे अन्य वारदातों में शामिल रहे हैं. सभी नक्सली किरंदुल थाना क्षेत्र के कुटरेम इलाके में सक्रिय थे. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. बालाघाट में फिर नक्सलियों की दस्तक! सड़क निर्माण में लगे रोलर को जलाया, पर्चे भी लटकाए

छत्तीसगढ़ से सटे बालाघाट जिले में नक्सली गाहे-बगाहे अपनी उपस्थिति (Naxalites knock again in Balaghat) दर्ज कराते रहते हैं. बीती रात नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे रोलर को जला (Naxalites set roller engaged in road construction on fire) दिया, साथ ही चेतावनी भरे पर्चे भी वहां लटका गए हैं. पढ़ें खबर

2. ज्योतिरादित्य सिंधिया इंस्टाग्राम एकाउंट हैक कर लिखा- श्रेया अरोरा, आईटी टीम ने ठीक की आईडी

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (jyotiraditya scindia instagram account) का इंस्टाग्राम एकाउंट हैकर्स ने हैक कर लिया है. हालांकि इस पर सिंधिया समर्थकों ने तत्काल आईटी विभाग को सूचना दी. अब इंस्टाग्राम एकाउंट ठीक हो गया है. विस्तार से पढ़ें खबर

3. जानलेवा स्पीड! युवा सैलानियों से भरी गाड़ी पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल

होशंगाबाद में रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां एक तेज रफ्तार कार सीधे पेड़ से जा टकराई. हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं (Car Collided With a Tree 2 died 6 injured). बताया जा रहा है कि इंदौर के रहने वाले सभी लोग पचमढ़ी घूमने जा रहे थे. जिस दौरान यह हादसा हो गया. (Road Accident Hoshangabad) यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

4. 48 साल का वैवाहिक जीवन त्याग जैन साध्वी बनेंगी सागर की अंगूरी देवी, 20 सालों से कर रही ब्रह्मचर्य का पालन

MP Latest News: सागर की अंगूरी देवी ने 48 सालों के वैवाहिक जीवन को त्याग कर वैराग्य की ओर कदम बढ़ाया है. वो जैन साध्वी (Jain Sadhavi Angoori Devi) बनेंगी. बीते 20 सालों से अंगूरी देवी कठिन ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रही हैं. 14 दिसंबर को वो दीक्षा लेंगी. यहां पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. ETV Exclusive: कोर्ट के आदेश के बाद बदल सकती है MP Panchayat Election की तारीख !

एमपी पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह (State Election Commissioner BP Singh) ने ईटीवी भारत के संवाददाता से चर्चा की. इस दौरान उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline During Election) का सख्ती से पालन होगा. गाइडलाइन भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) द्वारा बनाई गई है. यहां देखें इंटरव्यू

2. भाजपा ने गांधी परिवार से अमेठी को हमेशा के लिए छीनने की बनाई योजना!

सालों तक गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र को अब भारतीय जनता पार्टी अपना गढ़ बनाने के प्रयास में है. यूं कहें कि पार्टी गांधी परिवार को दोबारा यहां लंबे समय तक लौटने नहीं देना चाहती. अब अमेठी को जल्द ही केंद्र सरकार हथियार की फैक्ट्रियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र बनाने जा रही है. यानी कि अमेठी के मतदाताओं के लिए रोजगार और विकास की ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है. पढ़िए ईटीवी भारत की रिपोर्ट...

SPECIAL

1. बलिदान दिवस पर खुद को ठगा महसूस कर रहे टंट्या मामा के वंशज! आज भी टूटे घर में रहने को मजबूर, सरकारी योजनाओं का नहीं मिला लाभ

टंट्या मामा बलिदान दिवस 2021: जननायक शहीद टंट्या भील के बलिदान दिवस पर शिवराज सरकार ने भव्य आयोजन कर एकबार फिर प्रदेश की राजनीति को आदिवासियों के इर्द-गिर्द घुमा दिया है. एक ओर सीएम शिवराज आदिवासी जननायक की प्रतिमा का अनावरण कर, उनके कर्मस्थली पर कार्यक्रम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टंट्या मामा के वंशज आज भी मुफलिसी में जी रहे हैं (descendants of tantya mama feeling cheated). ना तो उचित आवास मिला है, ना ही दूसरी सरकारी सुविधाएं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. ध्यान दो सरकार! एमपी में कोरोना गाइडलाइन की उड़ रही धज्जियां, क्या ऐसे संक्रमण पर लगेगी लगाम

MP latest Corona News: एक ओर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका (third wave of corona in mp) में एमपी सरकार कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की बात कर रही है, लेकिन जब बात सरकारी आयोजनों की आती है, तो सरकार खुद सारी पाबंदियां भूल जाती है. लोगों से सोशल डिस्टेंस रखने को कहा जा रहा है, वहीं आदिवासियों को लुभाने के लिए लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है. यहां पढ़ें खबर

3. यूपी चुनाव को लेकर क्या है योगी सरकार की तैयारी, जानिए क्या कहते हैं मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह

ईटीवी भारत ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह से भाजपा की तैयारी और राजनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की. उत्तर प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता और योगी आदित्यनाथ सरकार में ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह अपनी सादगी और सौम्यता के लिए जाने जाते हैं. 1983 से राजनीति में सक्रिय मोती सिंह 2003 में भाजपा सरकार में कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं. पेश हैं उनसे बातचीत के कुछ प्रमुख अंश.

VIDEO

1. Video: शपथ ग्रहण करने के बाद ऑटो में सवार हुए बीजेपी सांसद, परिवार संग पहुंचे घर

हाल ही में खंडवा लोकसभा उपचुनाव (Khandwa Lok Sabha By-Election) से निर्वाचित सांसद नेपानगर की सड़कों पर ऑटो की सवारी करते नजर आए. इस दौरान सांसद के साथ उनकी पत्नी और भतीजा भी था. दरअसल सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल (MP Gyaneshwar Patil) सांसद बनने के बाद शपथ ग्रहण करने दिल्ली पहुंचे थे. शपत ग्रहण करने के बाद ज्ञानेश्वर पाटिल शनिवार सुबह करीब 4 बजे ट्रेन से नेपानगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे. इस दौरान लोगों ने पूछा आपकी कार कहां खड़ी हैं. यहां देखें वीडियो

2. VIRAL VIDEO: दो व्यक्तियों ने महिला हेल्थ वर्कर्स को खदेड़ा, ईंट से किया हमला, देखें वीडियो

सीहोर (Sehore Latest News)। टीकाकरण दल के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया है. जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल नसरुल्लागंज तहसील के निमना गांव में टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत डोर-टू-डोर सम्पर्क किया जा रहा था. इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उनकी सहयोगियों के साथ बदसलूकी की गई. वैक्सीनेशन नहीं कराने के चक्कर में एक व्यक्ति महिला हेल्थ वर्कर्स के पीछे पत्थर लेकर दौड़ गया (Two Men Attacked Women Health Workers). देखें वीडियो