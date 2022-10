भोपाल। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ओपी रावत ने हर पांच साल में एक ही समय पर लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए. चुनाव आयोग ने पहले सरकार को एक राष्ट्र, एक चुनाव पर एक विस्तृत योजना सौंपी थी. उनका मानना ​​है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं जैसा कि 1970 से पहले हुआ करता था. उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल द्वारा सभी राजनीतिक दलों को साथ लेकर और हितधारकों के बीच आम सहमति से संवैधानिक संशोधन करके ऐसा किया जा सकता है. इसके अलावा, विधि आयोग ने 30 अगस्त, 2018 को जारी एक मसौदा रिपोर्ट में और नीति आयोग ने अपने चर्चा पत्र में, 2019 के आम चुनावों से प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश के साथ एक साथ चुनाव कराने की विस्तृत योजना दी थी. रावत ने कहा कि 2019 में जो अवसर मौजूद था, वह अब 2024 में (जब संसदीय चुनाव होने वाले हैं) एक साथ चुनाव कराने के लिए उपलब्ध होगा, जैसा कि विधि आयोग द्वारा अनुशंसित और नीति आयोग द्वारा सुझाया गया है.

एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी संसाधनों की जरूरत होगी: हालांकि, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर को मौजूदा परिस्थितियों में एक राष्ट्र, एक चुनाव का विचार अव्यावहारिक लगता है. उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के लिए भारी संसाधनों की जरूरत होगी, खासकर सुरक्षा बलों की तैनाती, जो वर्तमान परिदृश्य में संभव नहीं है. शंकर ने कहा कि अब भी बड़े राज्य में एक चरण में चुनाव कराना संभव नहीं है. विश्लेषक ने बताया कि चुनाव आयोग कई राज्यों में एक चरण में चुनाव कराने में असमर्थ है, विशेष रूप से बड़े राज्यों में, जहां सुरक्षा कारणों से चार से पांच चरणों में मतदान होता है. शंकर ने कहा कि राज्य विधानसभा और संसदीय चुनावों को एक साथ कराने में व्यावहारिक मुद्दे हैं. हो सकता है कि सरकार संविधान में संशोधन करके और विधानसभाओं के कार्यकाल को कम करके ऐसा कर सकती है, लेकिन वे राज्यों में तैनाती के लिए इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी कहां से लाएंगे.

कहां से मिलेगा समर्थन: इसके अलावा उन्होंने पूछा, एक साथ चुनाव कराने के लिए ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और बैलट यूनिट का समर्थन कहां से मिलेगा? विधि आयोग ने अपनी 2018 की मसौदा रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के भीतर एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते. इसमें कहा गया है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए समकालिक चुनाव संविधान, जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रक्रिया नियमों में उचित संशोधन के जरिए कराए जा सकते हैं. कानून पैनल ने भारत में चुनावों को सिंक्रनाइज़ करने के लिए तीन तरीकों की सिफारिश की है.

विधि आयोग ने दिया सुझाव: आयोग ने कुछ राज्यों में चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने या स्थगित करने की सिफारिश की ताकि 2019 में सभी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक बार में मतदान हो सके. नोट किया कि 2019 (अब 2024 - संदर्भ के लिए) में पांच राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और तेलंगाना) में चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं. इसी तरह, विधि आयोग ने सुझाव दिया कि चार राज्यों (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान) में 2018 (अब 2023) और 2019 की शुरुआत (अब 2024) में होने वाले चुनावों को संविधान में संशोधन करके लोकसभा चुनावों के साथ जोड़ा जा सकता है. यदि राजनीतिक सहमति होती है, तो चार विधानसभाओं - हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली के लिए चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं यदि ये राज्य स्वेच्छा से अपने घरों को समय से पहले भंग कर देते हैं या यदि यह कानून के संचालन के माध्यम से किया जा सकता है, तो यह कहा गया है. शेष 16 राज्यों और पुडुचेरी (2018 की रिपोर्ट के अनुसार) के लिए, विधि आयोग ने सिफारिश की कि वहां चुनाव 2021 के अंत (अब 2026) में कराए जा सकते हैं.

संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता: इन विधानसभाओं का कार्यकाल 30 महीने या जून 2024 (अब 2029) तक, जो भी पहले होगा. लेकिन इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि विभिन्न विधानसभाओं की शर्तों को या तो कम करने या बढ़ाने की आवश्यकता होगी. विधि आयोग ने यह भी कहा कि यदि एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं तो एक कैलेंडर वर्ष में होने वाले सभी चुनाव एक साथ होने चाहिए. अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे का उल्लेख करते हुए, जिसे पारित होने पर लोकसभा/राज्य विधानसभा का कार्यकाल कम हो सकता है, विधि आयोग ने उचित संशोधनों के माध्यम से इस तरह के कदम को अविश्वास के रचनात्मक वोट के साथ बदलने की सिफारिश की. इसमें कहा गया है कि रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव में तत्कालीन सरकार को पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे किसी वैकल्पिक सरकार पर भरोसा हो.

एक देश, एक चुनाव : छिपे हैं कई फायदे

गतिरोध हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक: त्रिशंकु सदन की स्थिति में विधि आयोग ने सिफारिश की कि यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो राष्ट्रपति/राज्यपाल को अपने चुनाव पूर्व या चुनाव के बाद के सहयोगियों के साथ सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए. यदि सरकार अभी भी नहीं बनी है, तो गतिरोध को हल करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जा सकती है और यदि वह भी विफल हो जाती है, तो मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और नई विधानसभा / लोकसभा का गठन केवल मौजूदा के शेष के लिए किया जाना चाहिए. विधि आयोग ने सिफारिश की थी, न कि नए पांच साल के लिए. पैनल ने सभी अयोग्यता मुद्दों (सांसदों द्वारा क्रॉस-ओवर से संबंधित) को सुनिश्चित करने के लिए दलबदल विरोधी कानूनों में उचित संशोधन की सिफारिश की, छह महीने के भीतर पीठासीन अधिकारियों द्वारा तय किया गया.

एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा नई नहीं: पूर्व सीईसी रावत ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा नई नहीं है क्योंकि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव 1951 और 1967 के बीच एक साथ हुए थे. सेवानिवृत्त नौकरशाह ने बताया कि 1968 और 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण पहली बार प्रक्रिया पटरी से उतर गई. इसके अलावा, चौथी लोकसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया था और 1971 में नए चुनाव हुए थे और पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 (जो आपातकाल की घोषणा से संबंधित है) के तहत 1977 तक बढ़ा दिया गया था. पूर्व सीईसी ने कहा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति से पहले विघटन के कई उदाहरणों के कारण, एक साथ चुनाव का चक्र पूरी तरह से बाधित हो गया.

एक राष्ट्र, एक चुनाव अच्छा विचार: मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव जे पी धनोपिया ने कहा कि उनकी पार्टी समकालिक चुनाव के विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्हें पूरे देश में एक साथ आयोजित किया जाना चाहिए न कि चुनिंदा तरीके से. उन्होंने कहा कि सभी भाजपा शासित और विपक्ष शासित राज्यों में एक साथ चुनाव होने चाहिए. लेकिन यह विचार व्यवहार्य नहीं है क्योंकि इसके लिए भारी संसाधनों और जनशक्ति की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से पूरे देश में चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करना. मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि "एक राष्ट्र, एक चुनाव' बहुत अच्छा विचार है. सरकार को इसे वास्तविकता बनाने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए, क्योंकि लगातार चुनाव विकास गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बाधित करती है. पीटीआई

(MP ONE NATION ONE ELECTION) (Ex CEC Rawat supports One Nation One Election) (Ex CEC OP Rawat Statement) (Opportunity for simultaneous polls in 2024) (Take Political parties on board)