भोपाल। मध्यप्रदेश में हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का मामला सुर्खियों में था. भारत में एमपी पहला ऐसा राज्य है जो अपनी मातृभाषा हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएगा. वहीं इसके बाद एक मेडिकल कॉलेज में सीएम शिवराज ने संबोधित करते हुए पर्चे पर आरएक्स की जगह श्री हरि लिखने की बात कही थी, तभी से यह मामला भी सुर्खियों में है. अब इस मुद्दे पर अपनी राय देते हुए शिवराज सरकार की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इसे सही बताया है. मंत्री ठाकुर का कहना है कि 'श्री हरि' लिखने से दवाओं का असर और होगा. साथ ही वह ज्यादा प्रभावकारी होगी. (MP News) (usha thakur on shri hari) (shri hari on prescription of medicine cm appeal)

श्री हरि पर संस्कृति मंत्री का बयान: डॉक्टर के पर्चे पर 'श्री हरि' लिखने का बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे चुके हैं. जिसके बाद से कई डॉक्टर ने इसको अपनाते हुए लिखना भी शुरू कर दिया है, लेकिन इसके पीछे विवाद भी बढ़ता जा रहा है. इस मामले में राजनीतिक रंग भी चढ़ गया है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद में इसे गलत बताया है, तो वह अब इसकी पैरवी करते हुए संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने 'श्री हरि' लिखना सही बताया है. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा लिखकर डॉक्टर देते हैं तो इससे दवा का प्रभाव और ज्यादा होगा. संस्कति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 'श्री हरि' लिख कर देने से दवाएं ओर भी प्रभावकारी होगी. वहीं 'श्री हरि' पर कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं की आपत्ति पर उषा ठाकुर ने कहा कि 'श्री हरि' ब्रह्मांड के सकल निर्माता हैं. 'श्री हरि' पर आपत्ति लेने वालों की बुद्धि पर उन्हें खेद है.

श्री हरि लिखने पर मंत्री उषा ठाकुर का बयान

इस मामले पर नहीं होना चाहिए विवाद: वहीं इस पूरे मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि यह मामला कोई भी विवाद का नहीं है. इस पर विवाद भी नहीं होना चाहिए. जिस भाषा में मरीज आसानी से समझ सके. उस भाषा में पर्चा होगा तो निश्चित ही मरीज को उन दवाई आदि के बारे में समझने में आसानी होगी. फिलहाल तो डॉक्टर के पर्चे पर आरएक्स की जगह 'श्री हरि' लिखने का मामला मध्यप्रदेश में तूल पकड़ता जा रहा है. इस पर कोई पक्ष में है तो कोई विरोध में, लेकिन फिलहाल कई जगह से डॉक्टरों के रुझान भी आने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने RX की जगह 'श्री हरि' लिखना प्रारंभ कर दिया है. (MP News) (usha thakur on shri hari) (shri hari on prescription of medicine cm appeal) (minister sarang said no dispute on shri hari)