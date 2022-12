आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

Bhopal Gas Tragedy 38 Years: चंद लम्हों में लग गया था लाशों का ढेर, आज भी हरे हैं उस स्याह रात के जख्म

भोपाल गैस त्रासदी को हुए 38 बरस हो रहे हैं. 2 और 3 दिसंबर, 1984 की दरमियानी रात को चंद घंटों में हजारों लोगों ने अपनी जान गवां दी थी. आज भी उस काली रात का दंश झेल रहे हैं गैस कांड के पीड़ित. पढ़िए उस काली रात से आज तक की दास्तां...

Bharat Jodo Yatra: एमपी में यात्रा का 10वां दिन, आगर-मालवा में 97 किलोमीटर चलेगी राहुल की यात्रा

मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज शुक्रवार को 10वां दिन है. यात्रा आगर मालवा जिले में आज प्रवेश करेगी. राहुल गांधी की यात्रा सबसे लंबी दूरी आगर जिले में ही तय करेगी. यात्रा 3 दिन और दो रात रुक कर जिले में 97 किलोमीटर की यात्रा करेगी. यानी मध्य प्रदेश में कुल यात्रा की 25 प्रतिशत दूरी आगर जिले में रहेगी. यहां से यात्रा राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी. यात्रा सुबह 6 बजे जनाहा गांव से शुरू हो गई है. इसके बाद सुबह 10 बजे टी ब्रेक आगर जिले के तनोदिया गांव में होगा.

CM शिवराज का बड़ा ऐलान, MP में समान नागरिक संहिता कानून लाने की तैयारी, गठित होगी कमेटी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को बड़वानी पहुंचे (cm shivraj visit barwani). जहां उन्होंने पेसा एक्ट जागरूकता कार्यक्रम (pesa act awareness program) में सभा को संबोधित किया. मंच से संबोधन के दौरान सीएम ने एमपी में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही (uniform civil code in mp). सीएम ने कहा कि जल्द ही इस कानून के लिए कमेटी गठित की जाएगी. बता दें इस कानून को लागू करने में उत्तराखंड सरकार पहले ही कदम उठा चुकी है.

Pragya Singh In Vidisha साध्वी प्रज्ञा का बयान, अब लव हुआ 'जिहाद', शुद्धीकरण के लिए संन्यासियों को सौंपी जाए देश की बागडोर

भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने (Pragya Singh Thakur statement on love Jihad) कहा कि जब बेटियां-बेटे बड़े हो जाएं और खुद ही शादी और दूसरे निर्णय लेने लगे तो समझ लीजिए उस परिवार का सर्वनाश सुनिश्चित है. दरअसल भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गुरुवार को विदिशा दौरे पर पहुंची, वह सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुईं. उन्होंने मंच से हिंदू, हिंदुत्व सनातनी और सन्यासियों के हाथ में राजनीति की सत्ता सौंपने की बात कही. लव जिहाद पर भी उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की.

खंडवा में टकराव की आहट, औवेसी के रिट्वीट से गरमाया मामला, दोनों समुदायों ने दी चेतावनी

खंडवा में दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है (dispute between hindu and muslim). बुधवार को जहां हिंदू जागरण मंच ने पुलिस कार्यालय का घेराव कर आधे घंटे का वक्त मांगा तो वहीं गरुवार को शहर के 200 से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर इस बयान के खिलाफ ज्ञापन दिया, साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि वक्त बताएगा क्या होगा. वहीं इस पूरे घटनाक्रम को असदुद्दीन ओवैसी ने रिट्वीट कर और गर्मा दिया है.

देश विदेश की खबरें

भोपाल गैस त्रासदी की बरसी पर ब्रिटिश सांसद ने पेश किया प्रस्ताव

उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकपोर्ट से लेबर पार्टी के सांसद नवेंदु मिश्रा ने बुधवार को 40 सांसदों के समर्थन से 'भोपाल गैस लीक के पीड़ितों के लिए न्याय अभियान' शीर्षक से 'अर्ली डे मोशन' (ईडीएम) पेश किया.

2017 के मुकाबले गुजरात में कम रहा वोटिंग प्रतिशत, ये है वजह

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 (Gujarat Assembly Election 2022) में गुरुवार के पहले चरण में करीब 60 फीसदी मतदान हुआ, जो उम्मीदों से कम है. 2017 के विधानसभा चुनावों में कुल मतदाता भागीदारी 69.01 प्रतिशत थी. इतना कम मतदान क्यों हुआ? ईटीवी भारत की विशेष रिपोर्ट.

कांग्रेस नेताओं में मुझे गाली देने की होड़ मची है, जनता कमल का बटन दबाकर सबक सिखाए : मोदी

खड़गे की टिप्पणी को भाजपा ने गुजरात के लोगों का अपमान करार दिया है. पंचमहल जिले के कलोल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, 'कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची है कि कौन मोदी को सबसे गंदी गाली देगा.'

विश्व हिंदू परिषद ने मोदी सरकार से कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने का किया आग्रह

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) का सहायक संगठन बजरंग दल 1 से 10 दिसंबर तक नई दिल्ली के हर ब्लॉक में शौर्य यात्रा निकालने वाला है और इसके जरिए वह लव जिहाद और बेटियों को जिहादी मानसिकता के जाल में फंसने से रोकने का प्रयास करेगा. इसके साथ ही विहिप ने केंद्र सरकार से कड़े धर्मांतरण विरोधी विधेयक का आग्रह किया है.

सज-धजकर, सेहरा बांध, घोड़ी पर बारात लेकर क्यों पहुंची सिमरन? दुल्हन ने खोला राज

खतौली की रहने वाली सिमरन चौधरी (Simran unique marriage of Khatauli) ने अपनी शादी के दिन रिवाज बदल दिया. सिमरन अपनी शादी के मौके पर सज धजकर, सेहरा बांधकर, घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर अपने दुल्हे(Simran reached to pick up the groom.) को लेने पहुंची. इस दौरान सिमरन के परिजनों और रिश्तेदारों ने बैंड बाजे के साथ जमकर डांस किया. सिमरन की शादी काशीपुर के रहने वाले दुष्यंत चौधरी(Simran of Muzaffarnagar Khatauli Bhainsi village) से हुई.