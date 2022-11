आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

"तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है. फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है. तेरा-मेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो. प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता. तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है.अपने अनिवार्य काम करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है".

Aaj Ka Panchang 3 November: देखें आज के शुभ योग और मुहूर्त, शुभ चौघड़ियों में करें काम, जानें क्या कहता है आपका नक्षत्र

Horoscope For 3 November: मीन, वृषभ और तुला राशि के लिए खास है आज का दिन, जानें क्या कहती है आपकी राशि

खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गईं

MP Assembly Election 2023 कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, कमलनाथ 12 तक लेंगे रिपोर्ट, फिर करेंगे संगठन में बदलाव

अगले वर्ष होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है. इसी सिलसिले में प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार से लेकर 12 नवंबर तक जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं. कांग्रेस संगठन में इस बैठक के दौरान बड़े फेरबदल की उम्मीद की जा रही है.

कांग्रेस विधायक की पत्नी पर काम करने वाली महिला से मारपीट का आरोप,पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज

गंधवानी विधानसभा के विधायक व पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार की पत्नी के खिलाफ पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. विधायक की पत्नी के खिलाफ उनके निवास पर काम करने वाली महिला ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई है. हालांकि महिला को समझाने का प्रयास भी विधायक के समर्थकों ने किया गया, किंतु इसके बाद भी महिला ने मंगलवार देर रात प्रकरण दर्ज कराया है.

सतना गोलीकांड: 20 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 49 आरोपियों को 7-7 साल की सजा

सतना में कोर्ट ने गोली कांड मामले में आरोपियों को सजा सुनाई है. कोर्ट ने 49 आरोपियों को 7-7 वर्ष के कारावास के साथ 4-4 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. बता दें मामले में 20 साल बाद फैसला आया है.

पहले दोनों बेटियों को फांसी पर लटकाया, फिर खुद फंदे पर झूली महिला

दमोह। जिले की कोतवाली थाना अंतर्गत जटाशंकर बीडी कॉलोनी में एक महिला ने पारिवारिक कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला ने मरने के पूर्व अपनी दो मासूम बच्चियों को भी फांसी पर लटकाया. उसके बाद खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गई. बताया जा रहा है कि हाकम रजक की पत्नी 32 वर्षीय लता रजक ने पहले अपनी 3 वर्षीय बेटी एवं 5 वर्षीय बेटी को फांसी पर लटकाया और उसके बाद खुद भी फांसी पर झूल गई.

Bhopal Gas Tragedy के पीड़ितों को मिलेगा एम्स में इलाज, गैस पीड़ित संगठनों ने सरकार से पूछा ये सवाल

भोपाल एम्स में अब गैस पीड़ितों को भी कैंसर का इलाज मिलेगा. इसके लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने खाका तैयार किया है. लेकिन, दूसरी ओर गैस पीड़ित संगठन ने सवाल उठाया है कि जब एम्स में कैंसर के इलाज के लिए बेहतर डॉक्टर नहीं हैं, तो वहां इलाज कैसे होगा और अगर होगा तो उसका खर्च कौन उठायेगा, इसे भी स्पष्ट किया जाए.

देश-विदेश की बड़ी खबरें

IND vs BAN : रोमांचक मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया

टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) का 35वां मुकाबला आज भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच एडिलेड में खेला गया. भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हरा दिया हैं. भारत ने 20 ओवर में छह विकेट पर 184 रन बनाए. बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 185 रन बनाने थे, लेकिन बारिश के कारण उसे 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य मिला. वह 16 ओवर में छह विकेट पर 145 रन ही बना सकी.

ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी सीमाओं को खतरा उत्पन्न हो: जयशंकर

पाकिस्तान का नाम लिए बिना, विदेश मंत्री ने पड़ोसी देश से अपनी सीमाओं के बाहर आतंकवाद के समर्थन के नतीजों का 'मूल्यांकन' करने को कहा. कई विश्लेषकों के मुताबिक पाकिस्तान द्वारा छद्म धर्म-आधारित आतंकवादी समूहों के उपयोग ने उस देश के भीतर भी धार्मिक उग्रवाद को जन्म दिया है.

मोरबी हादसा : मैनेजर ने कोर्ट में दिया बयान, 'यह भगवान की इच्छा थी'

अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को अदालत को बताया कि मोरबी के केबल पुल की मरम्मत का काम जिन ठेकेदारों ने किया, उनके पास इसको करने की योग्यता नहीं थी. एक आरोपी मैनेजर ने इस हादसे को दैवीय इच्छा बताया. उसके वकील ने यह जानकारी दी. आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

नाबालिग से रेप, फिर उसी से की शादी, पर अदालत ने 20 साल जेल की सजा सुनाई

अदालत ने एक युवक को उसकी 'पत्नी' के रेप के जुर्म में 20 साल जेल की सजा सुनाई है. लेकिन रेप तब किया गया था, जब वह नाबालिग थी. युवती ने कहा कि वह अपने पति से प्यार करती है, इसलिए उसे सजा न दी जाए. अदालत ने उसकी दलील ठुकरा दी. युवती ने कहा कि वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर.

Jharkhand: रांची में 21 दिन की नवजात बच्ची के पेट से निकले 8 भ्रूण, दुनिया का पहला मामला!

रांची में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 21 दिन की नवजात बच्ची के पेट से 8 भ्रूण निकले हैं (Eight fetus from stomach of Newborn). बच्ची को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो फिटस इन फेटु के कारण भ्रूण बन जाते हैं. दुनिया में ऐसे बहुत कम मामले हैं, जहां एक भ्रूण मिला है लेकिन नवजात के पेट से एक साथ 8 भ्रूण का मिलना दुनिया का पहला केस माना जा रहा है.