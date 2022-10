आज की बड़ी खबरें जानने से पहले पढ़े आज का विचार (MP News Today)

'अगर हम खुश रहें तो ग़रीबी हमें दुखी नहीं कर सकती और ग़रीबी को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें'.

Aaj Ka Panchang 29 October: लाभ पंचमी आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Horoscope For 29 October:मिथुन राशि के जातकों को मिलेगी सफलता, जानें क्या कहता है आपका भाग्य

खबरें जो सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Indore suicide : सीहोर से स्कूल बंक करके इंदौर पहुंची तीन नाबालिगों ने खाया जहर, दो की मौत

इंदौर में तीन नाबालिगों के एक साथ जहर खाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना में दो नाबालिगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि तीसरी लड़की भर्ती है. वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का इन्दौर दौरा भी है और उसके पहले तीन भांजियों ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Gwalior: शहर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम में हंगामा, विपक्षी पार्षदों ने अधिकारियों पर लगाए मनमानी के आरोप

ग्वालियर में नगर सरकार को आईना दिखाते हुए विपक्षी पार्षदों ने परिषद की बैठक में निरंकुश अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर जमकर हंगामा किया. विपक्ष ने कहा पिछले 3 सालों से अधिकारीे शहर के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे है, जैसे उन्हें शहर से कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अब ऐसे अधिकारियों को ग्वालियर के विकास में रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा.

Vaishali Thakkar Suicide Case: कोर्ट ने राहुल को 11 नवंबर तक रिमांड पर भेजा, पुलिस को CCTV फुटेज पेश करने का आदेश

वैशाली ठक्कर सुसाइड केस में आरोपी राहुल को पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया. जहां कोर्ट ने पुलिस को राहुल की रिमांड दी है. वहीं राहुल ने कोर्ट के सामने खुद को थर्ड डिग्री दिए जाने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज पेश करने कहा है.

Mp High Court: तीन साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ पर हाई कोर्ट का स्थगन, होमगार्ड सैनिकों ने नए नियम को दी थी चुनौती

होमगार्ड सैनिकों को तीन साल में दो माह के लिए ड्यूटी से कॉल ऑफ (Adjourned For Two Months Call Off) करने के नए नियम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट (High Court Jabalpur) में याचिका दायर की गई थी. (home guard soldiers petition filed) चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नए आदेश के परिपालन पर स्थगन आदेश जारी किए हैं.

MP में शराबबंदी पर उमा भारती के तल्ख तेवर, अयोध्या आंदोलन को याद कर कहा 'ओरछा में जो घटेगा वह नजीर बनेगा'

मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती काफी सख्त नजर आ रही हैं. उन्होंने इशारों-इशारों में राज्य में उग्र आंदोलन के संकेत देते हुए कहा है कि "ओरछा की देशी विदेशी शराब की दुकान मुझे प्रेरणा देती है कि यहां जो घटेगा वह पूरे मध्य प्रदेश के लिए उदाहरण होगा".

देश-विदेश की बड़ी खबरें

महाराष्ट्र में एमवीए के 25 नेताओं की सुरक्षा हटाई गई: अधिकारी

महाराष्ट्र सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के बाद उनके वर्गीकृत सुरक्षा कवर को हटा दिया है. उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सुरक्षा को बरकरार रखा गया है.

सरकार ने आईटी नियमों में किया बदलाव, सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के लिए बनेंगी अपीलीय समितियां

सरकार ने सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का निपटारा करने के लिए आईटी नियमों में बदलाव किया है (Govt notifies rules for social media). पढ़ें पूरी खबर.

सामूहिक प्रयासों से वैश्विक आर्थिक शक्ति बनेगा भारत : पीयूष गोयल

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT) के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सामूहिक प्रयासों से वैश्विक आर्थिक शक्ति बनेगा.

1500 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी, CBI ने लुधियाना की कंपनी के निदेशक को किया गिरफ्तार

सीबीआई ने 1500 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पंजाब के लुधियाना स्थित एक कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार (Ludhiana company director arrested) किया है.

सजा मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द, रामपुर विधानसभा सीट रिक्त

सपा के कद्दावर नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता 3 साल की सजा मिलने की बाद रद्द कर दी गई है. आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में सजा एक दिन पहले सुनाई गई थी.