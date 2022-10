भोपाल। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी मध्यप्रदेश सरकार अलग-अलग स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले स्टूडेंट्स से रूबरू होने की तैयारी कर रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से स्कॉलरशिप लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स की जिलेवार सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. अगले माह ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को बुलाकर सरकार एक कार्यक्रम करने जा रही है. प्रदेश सरकार कक्षा पांचवी से लेकर विदेश में जाकर पढ़ाई करने तक के लिए स्कॉलरशिप देती है. (bjp mission 2023) (prepare list of students taking scholarship in mp)



स्कॉलरशिप की आधा दर्जन से ज्यादा योजनाएं:

मध्यप्रदेश सरकार सूबे के छात्र-छात्राओं को पढ़ाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा योजनाएं चला रही है. इसके जरिए सरकार स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए

प्रोत्साहित कर रही है और आर्थिक मदद दे रही है. इसमें अलग-अलग वर्ग के लिए योजनाएं तो चलाई ही जा रही है, साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को भी राहत दी जा रही है. सरकार द्वारा कई स्कॉलरशिप योजनाएं चलाई जा रही हैं.

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए एमपी छात्रवृत्ति योजना 2.0 चलाई जा रही है. इसमें आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दी जा रही है.

ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम संचालित की जा रही हैं. इसमें इन वर्ग के स्टूडेंट्स को सामान्य कोर्सेस के अलाव प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है.

मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स एजुकेशन कॉम्पलेक्स स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जा रही है.

गांव की बेटी, प्रतिभा किरण स्कॉलरशिप योजना और विक्रमादित्य स्कॉलरशिप योजना चलाई जा रही है.

एमपी आवास स्कॉलरशिप और आवास साहित्य योजना एसटी और एससी स्टूडेंट्स के लिए चलाई जा रही है.

मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना चलाई जा रही है, इसमें 12वीं क्लास में 50 फीसदी से ज्यादा अंक पाने वाले छात्रों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है.

उधर लाड़ली लक्ष्मी योजना का भी सरकार ने विस्तार किया है. अब स्कूल से निकलकर कॉलेज जाने वाली छात्राओं की फीस माफ की गई है.

स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो रहा तैयार:

स्कॉलरशिप योजना के तहत सरकार बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप दे रही है. कक्षा 10वीं और 12वीं पास करने वाले प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को सरकार हर साल स्कॉलरशिप दे रही है. इनमें हर साल 85 फीसदी और इससे ज्यादा अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 20 हजार के ऊपर होती है. इस तरह पिछले सालों में सरकार बड़ी संख्या में युवाओं को स्कॉलरशिप का फायदा दे चुके हैं. अब ऐसे सभी छात्रों से सरकार रूबरू होगी. इसके लिए जिला स्तर पर स्कॉलरशिप का लाभ लेने वाले स्टूडेंट्स का डाटा तैयार किया जा रहा है. नवंबर माह में कार्यक्रम आयोजित कर इन स्टूडेंट्स से सीएम मुलाकात करेंगे.