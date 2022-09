भोपाल। कोलार थाना प्रभारी चंद्र कुमार पटेल ने बताया कि बीस वर्षीय युवती ने वर्तमान में एक बालिका संप्रेक्षण गृह में रहती है. वर्ष 2014 जब वह कान्हाकुंज इलाके में रहती थी, तब उसके माता-पिता की मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद वह अपने नानी के घर में रहने लगी. वर्ष 2019 में एक दिन किशोरी अपनी सहेली के घर गई. जहां पर पर वह रात में रुकी. इसी बात पर दूसरे दिन घर लौटने पर नानी ने उसे फटकार लगाई. नानी की डांट से नाराज होकर किशोरी जनवरी 2019 में अपने सहेली के घर चली गई.

सहेली के भाई ने शादी का झांसा देकर किया शोषण : इसी दौरान सहेली के भाई अंकित ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया. उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया. बाद में दोनों साथ लिव- इन में रहने लगे. करीब एक साल साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद अंकित ने उसे छोड़ दिया. इसके बाद किशोरी अपनी एक रिश्तेदार के घर रहने लगी. इस दौरान वह विदिशा निवासी कमलेश के सपंर्क में आई तो उसने भी शादी का झांसा दिया. इसके बाद दोनों लिव-इन रिलेशन में रहने लगे. कमलेश ने उसके साथ शारीरिक संबंध तो बनाए लेकिन शादी नहीं की.

दो और युवकों ने दिया धोखा : युवती ने पिछले साल कमलेश पर शादी के लिए दबाव डाला तो उसने मना कर दिया और युवती को छोड़ दिया. इसके बाद युवती बैरागढ़ इलाके के एक रेस्टोरेंट में काम करने लगी. यहां काम करने के दौरान राहुल नाम के युवक ने युवती से दोस्ती की तथा उसे जब पता चला कि युवती का कोई भी नहीं है तथा वह बेसहारा है तो उसने सहारा देने व शादी करने का वादा किया. झांसा देकर उसने शारीरिक शोषण तो किया लेकिन शादी का दबाव डालने पर मना कर दिया.

पॉक्सो एक्ट भी लगाया : मंगलवार को युवती ने थाने जाकर उक्त तीनों ही युवकों की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अंकित, कमलेश व राहुल के खिलाफ रेप का प्रकरण दर्ज कर लिया है. इसके अलावा जब लड़की के साथ पहली बार रेप हुआ तो उस समय पर उसकी उम्र 17 साल थी. इस वजह से पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगाई गई हैं.

