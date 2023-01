भोपाल। राजधानी के कमला नगर इलाके में दो हफ्ते पहले महिला की मौत के मामले में उसकी सहेली और उसकी सुख-दुख के साथी रही पड़ोसी महिला के बयान के बाद नया मोड़ आ गया है. मृतिका के पति ने बीमारी को मौत का कारण बताया था और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था. जबकि उसके फांसी लगाकर खुदकशी की बात सामने आने के बाद पुलिस ने पति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व सुबूत छिपाने का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. (Telling wife death due to illness)

MP शिवपुरी में छात्रा ने बर्थडे पर किया सुसाइड, छिंदवाड़ा में नाबालिग के साथ हैवानियत

ससुरालवालों ने कर दिया था अंतिम संस्कारः कमला नगर थाने के सहायक उपनिरीक्षक राम सजीवन ने बताया कि मूलतः छिंदवाड़ा निवासी 30 वर्षीय पूजा ठाकुर की शादी राम प्रसाद से लगभग दस साल पहले हुई थी. पूजा और राम प्रसाद की दस साल की बेटी है. करीब पंद्रह दिन पहले पूजा ने फांसी लगा ली थी. उसकी मौत होते ही रामप्रसाद ने साजिश रची तथा लोगों को पत्नी की मौत की वजह बीमारी से होना बताया और अपने करीबी रिश्तेदारों को भोपाल बुलाकर बिना मेडिकल जांच और बिना पोस्टमार्टम कराए गुपचुप तरीके से पूजा का अंतिम संस्कार कर दिया. (The in laws had performed last rites)

सहेली माया को पता थी पति से खराब रिश्तों की बातः कई दिनों तक सभी लोग उसकी बीमारी को ही मौत की वजह मानते रहे. इधर पूजा के पड़ोस में माया केवट रहती है. पड़ोसी होने के कारण पूजा और माया में दोस्ती थी. पूजा अपनी सहेली माया को अपने सभी दुख बताती थी. माया को उसने घटना के दिन भी बताया था कि उसके जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है. उसका उसके पति के साथ छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो रहा है, जो की बढ़ता ही जा रहा है. जिसको लेकर वह काफी तनाव में थी और घटना वाले दिन भी वह जब अपनी सहेली से मिलकर निकली थी. तब उसने उससे कहा कि वह अब जा रही है, पता नहीं लौट सकेगी या नहीं. इसके बाद पूजा ने फांसी लगा ली. (Friend revealed secret of suicide)

पूछताछ में पति ने कबूली आत्महत्या की बातः इसके बाद जब माया को आत्महत्या की भनक लगी और उसे यह भी पता चल गया था कि पति ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है. उसके बाद माया ने मोहल्ले की कुछ महिलाओं को पूजा और उसके पति के बीच खराब रिश्तों की जानकारी दी और उसके बाद महिलाओं ने पुलिस से संपर्क किया. इसके बाद पुलिस ने नए सिरे से विवेचना की तथा रामप्रसाद से कड़ी पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार कर लिया कि पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. पुलिस ने उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने व सुबूत छिपाने का प्रकरण दर्ज कर लिया है. (During interrogation, the husband confessed about the suicide)