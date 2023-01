भोपाल। 2023 विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी को नया हाईटेक कार्यालय मिल जायेगा. बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर चलने का काम शुरू हो गया है. बुलडोजर चलाने के पीछे की वजह यह है कि ये इलाका रिहायशी है. लिहाजा यहां पर विस्फोटक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकेगा. नए 10 मंजिला भवन को बनने में एक साल से ज्यादा का समय लगेगा. राजधानी भोपाल के इस कार्यालय को हाईटेक बनाया जा रहा है. इस 10 मंजिला भवन लिफ्ट से लेकर दिग्गज व वीआईपी नेताओं के ठहरने के लिए रूम, कांफ्रेस रूम, सेमिनार हाल तक सभी बनाए जाएंगे.आनेवाले समय में जब भी भाजपा की कोई बड़ी बैठक या आयोजन होगा तो वह यहीं पर होगी. बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यालय की ये बिल्डिंग करीब 31 साल पुरानी है. जिसे नए साल में तोड़ने का काम शुरू किया जा चुका है. (MP bjp mission 2023) (know what is reason)

एमपी के सभी 52 जिलों में भाजपा के कार्यालय बनाए जाएंगेः इसी के तहत राजधानी भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय को भी तोड़कर नया बनाया जाएगा. इस कार्यालय में कई दुकानें भी बनी है. यहां पहले कार्यालय को तोड़ा जाएगा. इसके बाद दुकानें तोड़ी जाएंगी. फिर इसको अत्याधुनिक रूप से तैयार किया जाएगा. जिसमें कई दुकानों के साथ हाईटेक भाजपा कार्यालय बनेगा. बताया जा रहा है कि इस कार्यालय को तोड़ने में ही करीब छह से सात महीने का समय लगेगा. फिर इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी. सभी जिलों में भाजपा कार्यालय बनाने के लिए संगठन स्तर पर भी निर्देश दे दिए हैं. (BJP offices will be made in all 52 districts of mp)

पूर्व सांसद ने विरोध जताते हुए जेपी नड्डा को लिखा था पत्रः राजधानी भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप पर बने प्रदेश भाजपा कार्यालय को तोड़कर नए दफ्तर के निर्माण पर भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा खासे नाराज रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 3 पेज की लंबी चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था. शर्मा ने अपनी चिट्ठी में बीजेपी के कार्यालय को बनाने में योगदान देने वाले भाजपा और जनसंघ के पुराने कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए लिखा था कि पार्टी ने उनके योगदान पर हथौड़ा चला दिया है. (Expressing protest former mp wrote letter to Nadda)

विशेष खूबियों के साथ बनेगा नायाब भवनः भाजपा के दिल्ली सहित अन्य राज्यों में जो नए कार्यालय भवन बने हैं उन सभी की खूबियों को अपनाते हुए भोपाल के भवन में कुछ नए फीचर भी जोड़े जाएंगे. पार्टी सूत्रों का कहना है कि देश की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को भवन बनाने का ठेका दिया जा रहा है. निर्माण कार्य पूरी रफ्तार से 24 घंटे चलेगा जिससे तयशुदा समय में भवन बनकर तैयार हो जाए. केंद्रीय गृह मंत्री शाह की भोपाल यात्रा के दौरान सत्ता-संगठन के नेताओं ने कार्यालय भवन के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की थी. शाह ने सर्व सुविधायुक्त शानदार कार्यालय बनाने की सलाह दी थी. अमित शाह से जब नए प्रोजेक्ट पर बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को आलीशान बनाया जाए. जिसमें तमाम हाईटेक सुविधाएं होनी चाहिए. कार्यालय की मौजूदा बिल्डिंग करीब 3 दशक पुरानी है, लेकिन बहुत मजबूत है. भविष्य की जरूरतों के लिहाज से उसमें स्थान की कमी पड़ रही थी. इसके अलावा पार्किंग की सबसे ज्यादा परेशानी होती रही और बड़ी बैठकों के दौरान भवन के बाहर जाम की स्थिति बन जाती थी.(unique building will built with special features)