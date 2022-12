MP Election 2023 कांग्रेस का पोस्टर वॉर, 'नया साल, नई सरकार', कमलनाथ राहुल गांधी को बता चुके हैं PM उम्मीदवार

मध्यप्रदेश में 2023 नए साल में विधानसभा चुनाव होने हैं (MP Assembly Election 2023) इसके लिए कांग्रेस (MP Congress) अभी से मूड में आ गई है. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर पार्टी ने नया साल, नई सरकार का संदेश भी दे दिया है.

Vande Bharat Express नए साल में मिलेगी MP को वंदे भारत ट्रेन की सौगात, जानें रुट और समय

Vande Bharat Express MP: मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है. संस्कारधानी जबलपुर से कमर्शियल सिटी इंदौर के बीच वंदे भारत ट्रेन (Vande Bharat Train) चलने की संभावना है.

MP Famous Temples नए साल में इन मंदिरों के करें दर्शन, 2023 रहेगा बहुत ही शानदार

MP Famous Temples: कुछ ही देर बाद नया साल आने वाला है. नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है. चलिए आज हम आपको मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताएंगे. जहां पर जाने से आपका आने वाला साल भगवान कृपा से बहुत ही शानदार रहेगा.

CORONA IN INDIA नए साल पर संक्रमण से बच के! एक्सपर्ट बोले अगले 40 दिन अहम PHOTOS

भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है. देश के लिए आने वाले अगले 40 दिन हैं बेहद अहम हैं. इसी के चलते अब देश में चौथी लहर आने की संभावना तेज हो गई है. भारत में जनवरी में कोरोना के नए वैरिएंट का असर दिखने की संभावना है. ग्रााफिक के जरिए समझें भारत के लिए आने वाले 40 दिन क्यों अहम हैं.

New Year 2023 सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, यहां घूमने की बेशुमार जगहें

नए साल के मौके पर (Gandhi Sagar Lake in Mandsaur) लोग छुट्टियां लेकर किसी अच्छी जगह पर इसका स्वागत करने की इच्छा रखते हैं. अगर आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो मंदसौर में बनी एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील एक बेहतर ऑप्शन है. इसके अलावा भी यहां घूमने की बेशुमार जगहें हैं.

Navrang program in Pachmarhi पचमढ़ी में नए साल में देखें नवरंग, 1 जनवरी तक शानदार कार्यक्रमों की बहार

पचमढ़ी में नए साल पर नवरंग का विशेष आयोजन किया जा रहा है. 29 दिसंबर से शुरू हुआ प्रोग्राम 1 जनवरी 2023 तक चलेगा. (Pachmarhi) नए साल के मौके पर पर्यटकों की भीड़ भी खूब देखी जा रही है.

संस्कृत में भी क्रैश कोर्स, इस बार ऐसे 3000 वर्ष पुरानी भाषा में दें नए साल की बधाई

Crash course in sanskrit:अंग्रेजी के बोलबोले के बीच संस्कृत भाषा का क्रैश कोर्स कि, इस कोर्स के बाद तीन हजार साल से भी ज्यादा पुरानी भाषा में आप दे पाएं अपना परिचय और नव वर्ष की शुभकमनाएं भी संस्कृत में आएं. (new year greetings in sanskrit) ईटीवी भारत पर सुनिए शोले फिल्म का डायलॉग भी संस्कृत में और आपके जमाने के जुबान पर चढ़े गीत भी संस्कृत में. हैप्पी न्यू इयर नहीं नव वर्षस्य हार्दिच्य शुभाशस्या कहिए.

शादी से किया इनकार, सिरफिरे ने घर में घुसकर युवती को मारा चाकू, गंभीर हालत में इंदौर रेफर

पुलिस के मुताबिक यह प्रेम प्रसंग का मामला है. आरोपी ने युवती के घर में घुसकर उसपर हमला किया और गले पर चाकू मारकर फरार हो गया.

New Year 2023 नए साल में 23 सरकारी छुट्टियां, जानें कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

नए साल 2023 का जश्न कुछ घंटे बाद शुरू हो जाएगा. ऐसे में सबको बेसब्री से इंतजार है नए साल में कितनी सरकारी छुट्टियां और बैंक में कितने दिन कामकाज नहीं होगा. इसी हिसाब से लोग अपना सालभर के कार्यक्रम तैयार करेंगे. हम आपको पूरी लिस्ट बताते हैं. इन अवकाश वाले दिनों में आप अपना प्लान तैयार कर सकते हैं.

WelCome 2023 न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज, शानदार आतिशबाजी से हुई शुरुआत

न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है. नए साल 2023 (New Year 2023) के मौके पर न्यूजीलैंड में आतिशबाजी की गई. न्यूजीलैंड के अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न (New year celebrations) शुरू हो चुका है.