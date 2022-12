एमपी में छुट्टी पर सरकार! मंत्री और अधिकारी नए साल का जश्न मनाने प्रदेश से बाहर, कर्मयोगी PM से कुछ सीखेंगे शिवराज

सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी को खुश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, अब वे ही नए साल का जश्न मनाने बुधवार को ही पुडुचेरी (cm shivraj singh Puducherry) पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को मुखाग्नि देने के कुछ देर बाद ही काम पर लौट आए. क्या मोदी से कुछ सीखेंगे छुट्टियां मनाने गए शिवराज.

2023 में बीजेपी का इम्तेहान लेंगे बिजली कर्मचारी, MP में 6 जनवरी से बत्ती गुल करने की तैयारी

मध्यप्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है, वहीं चुनाव से पहले एमपी में बिजली विभाग के आउट सोर्स, संविदा और नियमित कर्मचारी सरकार से नाराज चल रहे हैं. इसी तरह जबलपुर में भी पेंशनरों ने नाराजगी जताते हुए सरकार का विरोध जताया है.

Gwalior व्यापार मेले में वाहन खरीदने पर मिलेगी रोड टैक्स में छूट, जानिए किस वाहन की खरीद पर होगा कितना फायदा

देश के ऐतिहासिक और 114 साल पुराने मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी है, (Gwalior Discount available on vehicle) लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस व्यापार मेले में अबकी बार वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट का ऐलान कर दिया गया है. (Gwalior 114 year old Vyapar mela) यह घोषणा परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई है.

Mandsaur मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे उद्योगपति, बस भरकर पहुंचे विधायक के घर

मंदसौर के उद्योगपति लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. (mandsaur water electricity road problem) ऐसे में गांधीगिरी दिखाते हुए एक बार फिर समस्या का निराकरण किए जाने की गुहार विधायक से लगाई है.

सौतेली मां ने चार्जर की केबल से ले ली मासूम की जान, हत्या का मुकदमा दर्ज

Guna Murder Case: गुना जिले में एक सौतेली मां ने अपने नाबालिग बेटे को मौत के घाट उतार दिया. अंबाराम चक स्थित एक मकान में 11 वर्षीय बच्चे के शव के साथ उसकी सौतेली मां भी बेहोशी की हालत में मिली थी. महिला ने बच्चे की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या करने कोशिश की थी. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सौतेली मां पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है.

उमा भारती से लोधी समाज को मिला फ्री हैंड, 2023 में दिखेगा इंपैक्ट, बीजेपी को हराने के लिए दम दिखाएगा समाज

mp assembly election 2023: उमा भारती के हाथों मिली सियासी मुक्ति के बाद अब लोधी समाज 2023 में बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतरेगा, (Uma Bharti Lodhi Samaj meeting) विधानसभा प्रभारी तक की नियुक्ति कर दी गई है. प्रदेश की 60 से ज्यादा विधानसभा में समाज की वोटर लिस्ट भी तैयार है. रणनीति ये है कि, बीजेपी को छोड़ जो भी पार्टी लोधी समाज का सम्मान रखेगी. समाज उसकी ताकत बनेगा.

भाइयों के बीच जमीनी विवाद, बंटबारे को लेकर जमकर चली गोलियां, देखें गोलीबारी का Live Video

Morena Firing Video Viral: जमीन के लिए 2 भाइयों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुईं, दोनों परिवारों के बीच 10 राउंड से ज्यादा फायर हुए. एक-दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए. इस घटना में एक युवक घायल हो गया है

नशे में युवती का रोड डांस, काफी देर तक हुआ हंगामा, पुलिस उठाकर ले गई थाने

इंदौर। इंदौर में नाइट कल्चर की जब से शुरुआत हुई है, तब से लगातार शराब पीकर युवक, युवतियों का सड़क पर हंगामा करने की घटनाएं भी बढ़ गई है. ताजा मामला विजय नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक पब से देर रात शराब पीकर निकली युवती ने काफी हंगामा किया (Indore girl drunk video viral). घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रही युवती बड़ी मुश्किलों से काबू में किया और पुलिस जीप में डाल कर उसे महिला थाने ले जाया गया.

सावधान! MP में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, अमेरिका से लौटी महिला पॉजिटिव

MP Covid 19 Update: एक बार फिर मध्यप्रदेश में कोरोना की दस्तक (omicron new variant) हो चुकी है. दरअसल अमेरिका से जबलपुर लौटी महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजीटिव पाई गई है, जिसके बाद महिला के सैंपल को जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए ग्वालियर भेजा गया है.

ग्वालियर और रीवा में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार, पुलिस बर्स्ट किया रैकेट, आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर और रीवा जिले में पुलिस नकली नोट का बनाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पुलिस ने उनसे नकली नोट भी बरामद किए हैं. पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है.