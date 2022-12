2022 के बयान वीर! जिनके बयानों ने बढ़ाया फियर, सियासत का बदला गियर, Who is एमपी का बयान वीर ऑफ द ईयर

कौन है 2022 का सियासी स्टंट बाज नेता.? (mp leader political stunt) सीएम शिवराज समेत वो कौन से नेता हैं जो अपने एक्शन रिएक्शन के बूते सुर्खियां बटोरते रहे हैं. (bayan veer of the year in MP) कौन कहलाए 2022 के बयानवीर ऑफ द ईयर.? किस नेता के बिगड़े बोल से सालभर गर्माई रही सियासत. (Shivraj government action) देखिए खास रिपोर्ट...

Ujjain Noori Khan सीएम शिवराज से मिलने जा रही नूरी खान को पुलिस ने किया नजरबंद, Bharat Jodo Yatra से ब्रेक पर हैं कांग्रेस नेत्री

भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक पर घर आई एमपी की महिला प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नूरी खान (Noori Khan) को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया. नूरी खान उज्जैन में कुछ लोगों के हटाए जा रहे घर को लेकर सीएम शिवराज (CM Shivraj) से मिलना चाहती थी.

Covid Mock Drill कितना अलर्ट MP! डेढ महीने से कटी हुई थी ऑक्सीजन प्लांट के केबल, अब सुधरी देखें PHOTOS

कोरोना के नए वैरिएंट को लेकर मध्यप्रदेश अलर्ट मोड पर है. प्रदेश भर के अस्पतालों में मंगलवार को कोरोना की किसी नई लहर और नए वेरिएंट BF.7 से निपटने के लिए मॉकड्रिल की गई. खास बात यह रही कि राजधानी भोपाल के ही जेपी हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आ गई. यहां लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट की केबल पिछले डेढ़ महीने से कटी हुई पड़ी थी

MP Congress 'हाथ से हाथ जोड़ो' अभियान के लिए प्रमोद तिवारी को MP, अरुण यादव को CG की कमान

मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने मिशन 2023 (MP Assembly Election 2023) की तैयारियां तेज कर दी हैं. प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिले व्यापक समर्थन को देखते हुए कांग्रेस ने एक और यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी है. 26 जनवरी से प्रदेश में कांग्रेस 'हाथ से हाथ जोड़ो' (Hath se Hath Jodo Abhiyan) निकालने की तैयारी कर रही है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रदेश स्तर के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं. मध्यप्रदेश की कमान यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी को दी गई है तो छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव को दी गई है.

MP Sagar Crime फूफा बना हैवान, भतीजी के साथ करता रहा दरिंदगी, गर्भवती हुई तो करा दिया गर्भपात

सागर जिले के बीना तहसील के आगासौद थाने के तहत एक गांव में शर्मनाक घटना सामने आई है. घटनाक्रम के अनुसार पिता समान फूफा ने नाबालिग भतीजी के साथ कई बार दरिंदगी की और जब भतीजी गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात (Uncle rape his niece got pregnant) करा दिया.

गांव के लोगों ने की रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग..तो माइनिंग इंस्पेक्टर ने ग्रामीणों को धमकाया, वीडियो वायरल

सीहोर। सीएम शिवराज के गृह जिले में माइनिंग इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवंशी ने ग्रामीणों को धमकाया है. (Sehore Mining Inspector Viral video) इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ग्रामीणों में भय का माहौल है. वे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, सीएम शिवराज के गृह जिले में नर्मदा नदी में अवैध उत्खनन और परिवहन लगातार किया जा रहा है.

Tendua Rescue Operation टाइगर के बाद MP में तेंदुए के शिकार की कोशिश, देखें कैसे हुआ रेस्क्यू

पन्ना-छतरपुर में दक्षिण वन मंडल की अंमा बीट में शिकारी द्वारा लगाए जाल में 1 तेंदुआ फंस गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए को तार के फंदे से बाहर निकाल जान बचाई. तेंदुए के स्वस्थ्य होने पर उसे जंगल में छोड़ दिया गया (Panna leopard trapped by poachers). CCF छतरपुर ने बताया कि, डॉग की मदद से फंदा लगाने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है.

बड़वानी में किसान से रिश्वत लेते 2 आरोपी गिरफ्तार, जमीन क्लीयरेंस मामले में मांगी थी घूस

बड़वानी में लोअर गोई परियोजना के तहत राजपुर जमीन क्लीयरेंस लेने के लिए किसान से रिश्वत मांगी गई थी (Barwani officers taking bribe from farmer). आरोपी ने बताया कि, उसके खेत से नहर जा रही है. इसके लिए उसे 3.37 लाख रुपए देने पर ही उसे 23 लाख 57 हजार 850 रुपए की मुआवजा राशि मिलेगी.

jabalpur दारू पार्टी करते पकड़े गए रईसजादे, पुलिस को देख गिड़गिड़ाने लगा पूर्व ASP का बेटा

शहर में पुलिस ने हाईप्रोफाइल पार्टी पर बड़ी कार्रवाई की है. (Jabalpur police action on late night liquor party) इस दौरान पुलिस ने नशे में चूर कई युवाओं को दबोचकर, डीजे और शराब की बोतलें जब्त की है.(Daru Party in Jabalpur) इसकी कीमत करीब 88 हजार रुपये बताई जा रही है.

Indore Crime News अपराधों से थर्राया इंदौर, कॉलेज में रैगिंग, लूट, महिला का जबरन गर्भपात और दुर्घटना में ढेरों लोग घायल

इंदौर में अन्य अपराधों के साथ महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. जिले के अलग अलग थानों से अपराध की कई घटनाएं सामने आई हैं. (Indore Crime News) बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने ही पति व ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और गर्भपात कराने के आरोप लगाए हैं. एक कॉलेज से रैगिंग का मामला भी सामने आया है. वहीं एक बस हादसे में 35 लोग घायल हुए हैं जिसमें से आधा दर्जन की हालत क्रिटिकल है.