Indore fraud case:सोशल साइट पर सामान बेचना पड़ा महंगा, इंदौर की महिला से 63 लाख की ऑनलाइन ठगी

इंदौर में धोखाधड़ी के मामलों में कमी आती दिखाई नहीं दे रही है. खासकर साइबर अपराधियों द्वारा आम जन को टारगेट कर उनसे ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला इंदौर के जूनी थाना के न्याय नगर में सामने आया है. यहां ओएलएक्स के माध्यम से संपर्क कर 63 लाख रूपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है. (cyber crime indore) (olx online fraud in mp) .(indore fraud case) (online cheating Report)

sickle cell disease राज्यपाल मंगुभाई ने सिकल सेल पर शोध के लिए जोर दिया, बोले जागरुकता अभियान चलाया जाए

सिकल सेल की बीमारी को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल ने जोर दिया है. मंगुभाई पटेल ने जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में आयोजित हुए सेमिनार के सम्बोधन में अपने उक्त विचार व्यक्त किए. इस अनुवांशिकी बीमारी को समाप्त करने के लिए उन्होंने शोध की आवश्यकता पर बल दिया है. इसके अलावा लोगों में जागरूरकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया है. (anuppur sickle cell disease governor mangubhai)

नर्मदापुरम में चलते ट्रक में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला ट्रक, देखें वीडियो

नर्मदापुरम में एनएच 46 पर चलते ट्रक में आग लग गई, जिसका वीडियो सामने आया है. जानकारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे ट्रक अब्दुल्लागंज की ओर से इटारसी की ओर जा रहा था. टोल नाके के पास चलते हुए ट्रक में अचानक आग लग गई. ड्राइवर और क्लीनर ने कूद कर अपनी जान बचाई,घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड ने आग पर काबू पाया. (narmadapuram truck caught fire) (hoshangabad truck me aag video)

Indore Crime News: दो जगहों से छेड़छाड़ का मामला आया सामने, एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

इंदौर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है. ताजा मामला इंदौर के दो क्षेत्र से सामने आया है. पहला मामला इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र से आया है, जहां एक झाड़ फूंक करने वाले बाबा ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया है. वहीं दूसरा मामला भवरकुआ से सामने आया है, जिसमें एक युवती की इंस्टा आईडी हैक कर ली गई है. indore molestation case, indore crime news

आगर मालवा में दुर्गा पंडाल में आरती के दौरान दो गुटां में संघर्ष, जमकर चले लाठी-डंडे

आगर मालवा के जिला मुख्यालय के समीप कांकर गांव में दबंगों और अनुसूचित जाति के लोगों के बीच सुबह आरती के दौरान जमकर मारपीट हुई. मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों ने गांव में पंडाल लगाकर दुर्गा माता की प्रतिमा बैठाई है. जहां रात में बाहर से गरबा करने के लिए दो लड़कियों को बुलाया गया था. दबंगों का कहना है कि वहां फूहड़ नृत्य किया गया था इसी को लेकर बातचीत की जा रही थी. जो विवाद बढ़ने पर मारपीट में तब्दील हो गई. वहीं अनुसूचित जाति के लोगों का आरोप है कि दबंगो ने माता स्थापना और गरबा को लेकर उनसे साथ मार पीट की. दोनों पक्षों की ओर से थानें में शिकायत दर्ज करवाई गई है. (agar malwa durga pandal marpeet) (durga pandal marpeet video in mp) (durga pandal marpeet video) (mp news)

Jabalpur EOW Action: जेल में बंद बिशप पीसी सिंह का एक और कारनामा उजागर, डायोसिस द्वारा संचालित दो स्कूलों को मिलती थी सरकारी ग्रांट

पूर्व बिशप पी.सी सिंह के कारनामे परत दर परत खुल रहे हैं. जेल में बंद पी.सी सिंह के कारनामे का नया खुलासा हुआ है. उसके दो स्कूलों को सरकारी अनुदान मिल रहा था. ईओडब्ल्यू की जांच में यह भी सामने आया है कि जबलपुर के सतपुला और दमोह में संचालित स्कूलों को सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा था. jabalpur eow action, bishop pc singh two schools run by diocese, treasurer clemens summoned by eow

Indore Garba Pandal: गरबा पंडालों के बाहर लगे गैर हिन्दू के नो एंट्री के पोस्टर, बजरंग दल की चेतावनी का दिखा असर

MP में होने वाले गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर सियासत गरमाई हुई है. जहां गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए मंत्री उषा ठाकुर ने लोगों का आधार और आईडी कार्ड चेक करने की बात कही थी. तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा था कि, भोपाल में गरबा करवा रहे हैं और कोई पहचान पत्र नहीं लिया जा रहा हैं. अगर उषा ठाकुर में दम हो तो रोक कर बताएं. जिसके बाद पंडालों में बजरंगदल के कार्यकर्ता पहरा देते हुए सक्रिय नजर आ रहे हैं. वहीं अब कुछ आयोजकों ने गरबा पंडाल के बाहर गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध से संबंधित पोस्टर भी लगा दिए हैं. (Indore Garba Pandal) (Bajrang dal gave warning Entry of Muslims) (Bajrang Dal warning garaba)

Guna Death by Drowning: ठेकेदार की लापरवाही से तीन बच्चियों की डूबने से मौत, परिवार में मचा कोहराम

MP के गुना में एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया, जब तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक तीनों बच्चियां खेलने के लिए घर से बाहर गईं थी और ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढे में बारिश का पानी भरा होने के कारण उसमें गिर गईं, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है. (three girls died due to drowning in guna) (chaos in family due to death of three girls) (Guna three Death by Drowning)

bhopal nasha mukti शिवराज ने लिया नशामुक्त प्रदेश बनाने का संकल्प, हुक्का लाउंज पर चलेंगे बुलडोजर, जल्द आएगा नशामुक्त ऐप

उमा भारती के नशामुक्ति अभियान का असर अब शिवराज सरकार पर दिखने लगा है. मध्य प्रदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री यानी उनकी दीदी उमा भारती को मंच पर सम्मानित करने के साथ ही यह घोषणा भी की जिस तरह स्वच्छ भारत अभियान में हम नम्बर वन हैं. उसी तरह नशामुक्ति में भी हम अव्वल बन सकते हैं. हम ऐसी आबकारी नीति लाएंगे जो अन्य प्रदेशों के लिए भी नजीर बनेगी. इसके लिए उन्होंने यह भी घोषणा की बच्चों के लिए स्कूलों और गांव में खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की जाएगी. (bhopal nasha mukti shivraj took a pledge) (bhopal drug free app will come soon)

Bhopal nasha mukti नशे के खिलाफ सड़क पर उतरीं उमा भारती, पदयात्रा के जरिये शिवराज सरकार को चेताया, जाने क्या है उनकी मंशा

कभी भाजपा की फायर ब्रांड नेता के रूप में विख्यात रहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री उमा भारती के तेवर अभी भी कम नहीं हुए हैं. इसका उदाहरण उन्होंने रविवार को नशामुक्ति के खिलाफ अपनी पद यात्रा के दौरान पेश किया. उमा भारती ने अपनी इस यात्रा के जरिये प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को भी संदेश देने की कोशिश की है. उन्होंने परोक्ष रूप से चेतावनी भी दी है कि अगर आगामी मार्च में आने वाली आबकारी नीति में उनके सुझाओं को नहीं माना गया तो वह शिवराज सरकार के खिलाफ और मुखर हो सकती हैं. (bhopal nasha mukti uma bharti)