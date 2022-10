स्वच्छता सर्वेक्षण में 7 स्टार रैंकिंग का पहला शहर बना इंदौर, स्वच्छता की थीम पर होगा गरबा, शहर में जश्न का माहौल

स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2022 में मध्य प्रदेश ने झंड़े गाड़ दिए हैं. बड़े राज्यों की कैटेगरी में MP देश का सबसे साफ राज्य बन गया है. वहीं एक बार फिर इंदौर ने बाजी मारी है. इस शहर ने लगातार 6 बार देश के 'सबसे स्वच्छ शहर' का खिताब हासिल किया है. नगर निगम मुख्यालय पर आतिशबाजी कर मिठाई वितरण किया जा रहा है. इस दौरान आज शहर भर में स्वच्छता की थीम पर गरबा आयोजित होगा. indore 6th time cleanest city of india, indore garba on cleanliness theme, 1st city in 7 star ranking indore, swachh survekshan 2022 award

Bhopal twitter war स्वच्छता को लेकर शिवराज और कमलनाथ में ट्वीटर वार, जाने किसने क्या कहा

स्वच्छता सर्वेक्षण में सफलता के झंडे गाड़ने वाले मध्यप्रदेश में जहां जनता और सरकार में जश्न का माहौल है. वहीं दूसरी ओर पुरस्कार जीतने पर राजनीतिक गलियारे में दूसरा ही माहौल है. यहां सर्वेक्षण पर राजनीति छिड़ गई है. भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज जहां इसका सेहरा प्रधानमंभी नरेंद्र मोदी और सफाई मित्रों को दे रहे हैं. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ इसका श्रेय सफाई मित्रों और प्रदेश की जनता को दे रहे हैं. (bhopal twitter war on big leaders)

PM Modi Vist Ujjain: मोदी के दौरे को लेकर PMO को भेजी गई महाकाल मंदिर की जानकारी, तय होगा कार्यक्रम

महाकाल लोक के लोकापर्ण की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही तैयारियों में और तेजी लाई जा रही है. वहीं पीएम के उज्जैन के दौरे को लेकर पीएमओ दिल्ली कार्यालय को महाकाल मंदिर में संध्या के समय रोज होने वाली आरती और पूजा की जानकारी पहुंचाई गई है. जिसके बाद पीएम का दौरा तय होगा. mahakal temple information sent pmo, ujjain mahakal lok, ujjain mahakal lok inaugurated by pm modi, pm modi visit mp on 11 october

FIR दर्ज होने के बाद बोलीं रामबाई, धाराओं से नहीं पड़ता कोई फर्क, फांसी पर चढ़ने को तैयार

पथरिया से दबंग विधायक रामबाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. विधायक ने बीते दिन कलेक्टर को अपशब्द कहे थे. जिसके बाद कार्रवाई कर कई धाराओं में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वहीं मामले में विधायक का कहना है कि उन्हें धाराओं ने से कोई फर्क नहीं पड़ता. fir against patharia mla, mla abused damoh collector, rambai told ready to hanged

Bhopal Crime News: 3 महीने से नाबालिक को घर में कैद कर पत्नी की तरह रख रहा था आरोपी, पुलिस ने कराया मुक्त

MP की राजधानी भोपाल में एक हैरान कर देने वाला सामने आया है, जहां अपने नाना-नानी के यहां रह रही एक नाबालिग को युवक बहला फुसला कर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया और मंदिर में शादी कर ली. आरोपी युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ पत्नी की तरह रख रहा था. जब इस बात की जानकारी नाबालिग की मां को हुई तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने पीड़िता को मुक्त करा दिया है, साथ ही आरोपी की तलाश कर रही है.

Bandhavgarh Tiger Reserve: वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह की शुरुआत, वनमंत्री विजय शाह बोले पार्क डे भी मनाया जाएगा

बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह की शुरुआत हुई. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप मे वन मंत्री विजय शाह ने टाइगर रिजर्व में कार्यरत कर्मचारी गाइड एवं ड्राइवरों के परिवार के लोगों के लिए पार्क डे मनाए जाने की भी घोषणा की. इस मौके पर वनकर्मयों को ड्रेस किट, प्रमाण पत्र व जरूरी सामग्री बांटी गई. (bandhavgarh tiger reserve) (MP forest minister Vijay Shah) (wildlife conservation week in mp) (vijay shah announcement park day) (mp forest minister )

Girl Jumped in Narmada River: प्रेमी शादी के वादे से मुकरा, प्रेमिका ने नदी में लगाई छलांग, देखें वीडियो

खंडवा में प्रेमी से शादी करने के लिए वाली प्रेमिका ने अपने पति को तलाक दे दिया. जिसके बाद प्रेमी ने भी शादी करने से इंकार कर दिया.जिससे आहत MP News: होकर प्रेमिका ने आत्मघाती कदम उठाते हुए मोरटक्का पुल से नर्मदा नदी में छलांग लगा दी (khandwa girl jumped in narmada). युवती का नदी में डूबते हुए वीडियो सामने आया है. कूदने के बाद वो बचने के लिए संघर्ष करती नजर आई, मगर आखिरकार नदी के गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई (girl committed suicide in khandwa) . जानकारी के मुताबिक इसी हफ्ते महिला की कोर्ट में तलाक की अर्जी पर कार्रवाई होनी थी. (girl jumped in narmada river video)

rewa army recruitment fraud पकड़ा गया नटवरलाल, जाने कैसे करता था आर्मी भर्ती के नाम पर ठगी

अभी तक तो सिर्फ प्राइवेट संस्थानों में भर्ती और जमीन जायजाद के नाम पर फर्जीवाड़े करने वाले पकड़े जाते थे. नया मामला उससे भी ज्यादा संगीन सामने आया है. मध्यप्रदेश के रीवा में सेना में भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले नटरवाल को पुलिस ने पकड़ा है. वह बकायदा नियुक्ति पत्र देकर अभ्यार्थी को झारखंड भेज देता था. इसके बाद नियुक्ति कैंसिल बताकर अभ्यार्थी को वापस घर भेज देता था. उसने करीब 79 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था.

Bhopal Jawaharlal Nehru Hospital अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ ने किया हंगामा, प्रबंधन पर मनमानी का लगाया आरोप

भोपाल। राजधानी भोपाल के जवाहर लाल नेहरू कैंसर अस्पताल के सभी डॉक्टर्स और कर्मचारी स्टाफ ने शनिवार को अस्पताल प्रबंधन और HR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. सभी ने परिसर में इकठ्ठा होकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि, मैनेजमेंट लंबे समय से अपने मन मुताबिक भर्तियां कर रहा. स्टॉफ के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है. शुक्रवार को अचानक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. प्रदीप कोलेकर को पद से बिना वजह बताए हटा दिया गया.

Swachh Survekshan 2022: स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने गाड़े झंड़े, देश का नंबर-1 राज्य, बाकी राज्यों का हाल जानें

