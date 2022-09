Bhopal Muslim IAS मुस्लिम आईएएस ने बताया ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ, जल्द अपनी किताब में करेंगे और खुलासे

सनातन धर्म का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, यह तो सभी मानते भी हैं. फिर भी आये दिन देश में ब्राह्मणों को लेकर किसी न किसी रूप में विवाद होता रहता है.अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्यप्रदेश के आईएएस नियाज खान ने इस बात का एलान कर दिया है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं. ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ हैं इसके लिए उन्हाेंने बकायदा सनातन धर्म के तीन हजार वर्ष पुराने गौरवमयी इतिहास का अध्ययन किया है. अपनी इस रिचर्स को वह जल्द एक किताब के रूप में सबके सामने लाने वाले हैं. जिसमें वह और रहस्यों से पर्दा उठायेंगे. (MP Bhopal Muslim IAS told Brahmins best) (MP Bhopal Niaz Khans role model is Chanakya)



Super Specialty Hospital में न्यूरोलॉजिस्ट की कमी, सोनोग्राफी मशीन चलाने बाहर से आते हैं डॉक्टर

रीवा में बने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में संचालन के बाद से ही डॉक्टरों की कमी है, आलत यह है कि हाईटेक मशीनों को ऑपरेट करने के लिए डॉक्टर ही नहीं हैं, वहीं सोनोग्राफी मशीन चलाने एसजीएमएच से मेडिसिन के डॉक्टर आते हैं. Rewa Super Specialty Hospital, Super Specialty Hospital shortage of neurologist, Doctors come from SGMH to run sonography machines



Elephant killed Mahout केले न खिलाने से भड़की हथिनी, महावत को सड़क पर पटका, कुचलकर मार डाला

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक हथिनी ने अपने महावत को सूंड से उठाकर सड़क पर पटक दिया. इसके बाद महावत को कुचल डाला. महावत की दर्दनाक मौत हो गई. दरअसल, केले नहीं खिलाए जाने से हथिनी नाराज हो गई. इस घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई.Elephant furious, Not feeding bananas, Thrashed mahout, killed Mahout



MP Film Shooting: प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में होगी 40 दिनों तक चलेगी तमिल फिल्म 'महल' की शूटिंग

मध्य प्रदेश फिल्म शूटिंग का हब बनता जा रहा है. यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शानदार इमारतें फिल्म इंडस्ट्री को बेहद पसंद आ रहे हैं. एमपी में हाल ही में एक तमिल फिल्म 'महल' की शूटिंग होने जा रही है, जिसका मुहुर्त आज शहर के एक निजी होटल में किया गया. प्रदेश के कई हिस्सों को फिल्म शूटिंग के लिए चयनित किया गया है. (historical drama tamil movie mahal) (Shooting in different places of Indore city MP) (MP Film Shooting)



PM मोदी के दौरे से पहले बदले गए महाकाल मंदिर के प्रशासक, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कॉरिडोर के दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री

उज्जैन में पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले महाकाल मंदिर के प्रशासक को हटा दिया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे, जहां वे महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे. पीएम के दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं महाकाल कॉरिडोर पर चलने के लिए 12 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मंदिर में आ चुकी है. पीएम इलेक्ट्रिक गाड़ी के जरिए महाकाल कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे. Ujjain Mahakal temple Administrator removed, Administrator removed before PM Modi visit, narendra Modi inaugurate Mahakal Corridor



MP High Court News हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा - खंदारी तालाब की संरक्षित भूमि IIIT के लिए कैसे दे दी

खंदारी जलाशय की संरक्षित भूमि आईआईआईटी IIIT निर्माण के लिए प्रदान किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए एक सप्ताह का समय प्रदान किया है. High Court question, Asked government, land of Khandari pond, Given to IIIT



Datia CM Helpline दतिया मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन लगाने की सजा जेल, जाने क्यों कलेक्टर ने भेजा 70 साल के बुजुर्ग को सलाखों के पीछे

सिद्ध पीठ मां पीताम्बरा की दतिया से जिला कलेक्टर के तानाशाहीपूर्ण रवैये की खबर आयी है. इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. जहां एक ओर जिलाधिकारी पर 70 साल के बुजुर्ग को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फोन करने पर उसे गुस्से के कारण जेल भेजने का आरोप लग रहा है. वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने बुजुर्ग पर पैसे लेकर शिकायत करने का आरोप लगाया है. मीडिया में खबर फैलने के बाद यह मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है. (MP Datia Jail for calling Chief Ministers helpline)



Good News For Pensioners: महंगाई भत्ता 6 से 15 फीसदी तक बढ़ा, सरकार ने जारी किया आदेश

आदेश के मुताबिक छठवां वेतनमान प्राप्त करने वाले पेंशनर्स और उनके परिजनों को मिलने वाली पेंशन पर महंगाई राहत 15 फ़ीसदी बढ़ी हुई मिलेगी, जबकि सातवां वेतनमान प्राप्त होने वाले पेंशनर्स को महंगाई राहत में 6 फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है. Good news for pensioners of mp chhattisgarh, mp government dearness allowance increased



कांग्रेस को सिंधिया का खौफ! "टैलेंट हंट" से चुनेगी प्रवक्ता, जो सबसे ज्यादा बुरा भला कहेगा उसे मिलेंगे ज्यादा नंबर

साल 2023 में मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारी जोरो-शोरो पर शुरू कर दी है, कांग्रेस अपनी जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी प्रवक्ताओं के चयन ने लिए अब परीक्षाएं लेने जा रही है, जी हां मिशन 2023 के लिए मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रवक्ताओं का चयन किया जा रहा है, जिसके लिए कांग्रेस टैलेंट हंट नाम की परीक्षा आयोजित करेगी. Congress Mission 2023, Congress talent hunt exam for mp assembly election, mp assembly election 2023, Gwalior Panel for district spokesperson selection



MP Cow Politics: सरकार चीता इवेंट से बाहर निकल आई हो तो गौ माता की चिंता करे- कमलनाथ

मध्य प्रदेश में लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होने 'चीता इवेंट' पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब सरकार को गायों कि भी सुध लेनी चाहिए. MP Cheetah Politics, shivraj cow politics, mp lumpy virus outbreak, shivraj government cheetah event, cheetah event overshadow cow deaths mp