Muslim Prisoner beard Controversy: जेल में काट दी मुस्लिम कैदी की दाढ़ी, छूटने पर कलेक्टर से की जेलर को बर्खास्त करने की मांग

राजगढ़ जेल में बंद दो मुस्लिम कैदियों की दाढ़ी काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. जेल से छूटने के बाद दोनों कैदियों ने कलेक्टर से शिकायत कर जेलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. जेलर ने जेल मैन्युअल के अनुसार ही दाढ़ी कटवाने की बात कही. मामले में लेखक अरुंधति रॉय ने भी ट्वीट कर सरकार पर कटाक्ष किया है. Rajgarh Jail Muslim prisoner, MP Muslim prisoner beard, Rajgarh Jail shaved Muslim prisoner beard, Muslim prisoner beard

Sheopur Cheetahs at KNP: श्योपुर में अब ग्रामीणों को सताने लगा है भूमि अधिग्रहण और मानव-पशु संघर्ष का डर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्यप्रदेश सरकार की अतिमहात्वाकांक्षी योजना चीता प्रोजेक्ट शनिवार को पूरा हो गया. इसको लेकर कहीं खुशी कहीं गम जैसा महाैल है. श्योपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र पालपुर के निवासी कूनो में चीतों के आने के बाद दुविधा में हैं. उन्हें एक तरफ तो पर्यटकों के आने से खुशहाली आने की खुशी है, तो दूसरी तरफ उन्हें अपनी भूमि पर कब्जे और गांव में चीते घुसने का डर सताने लगा है. (sheopur Cheetahs at KNP Villagers)

Kuno National Park MP: वन अधिकारी का बयान, कूनो नेशनल पार्क में जगह पर्याप्त, विशेषज्ञों ने उठाया था सवाल

वन विभाग ने विशेषज्ञों के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि, अभी तो यहां आठ ही चीते हैं. इस पार्क में 25 चीते भी रहें तो उनके लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी. आइए जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क की खासियत क्या है और वहां विदेशी चीतों को क्यों छोड़ा गया है. (Kuno National Park) (Cheetah in India)

Singrauli Urea crisis: 3 हजार मीट्रिक टन यूरिया पहुंची सिंगरौली, खाद संकट के बीच किसानों को राहत

सिंगरौली में यूरिया संकट के बीच 3 हजार मीट्रिक टन यूरिया खाद पंहुची है. इससे पहले खाद की कमी से जूझ रहे किसानों को एक बोरी खाद के लिए दो-दो दिन तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था. जिसके बाद जिला कलेक्टर ने सरकार तथा रेलवे को पत्र लिखकर यूरिया की मांग की थी. Singrauli Urea crisis, Urea reached Singrauli, MP Singrauli farmers

Bhopal KamalNath Aggression कमलनाथ बोले, कोई पार्टी छोड़कर जाना चाहे तो मैं अपनी गाड़ी से भिजवा दूंगा

कांग्रेस अपने पदाधिकारियों और दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से क्षुब्ध है. लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने उसपर कड़ा रुख अख्तियार किया है. वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि जिसको भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाना है चला जाए. उन्हें रोका नहीं जाएगा. बल्कि हम खुद उन्हें अपनी गाड़ी से छुड़वा देंगे. उन्होंने इसके लिए भी भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है. बोले, भाजपा दबाव बनाकर ऐसा काम करवा रही है. (MP Bhopal Kamal Nath Aggression)

Jabalpur child rapist hanging मासूमों के साथ दुराचार करने वालों को मिलेगी फांसी, सीएम शिवराज ने किया बड़ा ऐलान

मध्यप्रदेश में मासूमों के साथ दुष्कर्म करने वालों की अब खैर नहीं है. भाेपाल में बस में बच्ची के साथ हुई हैवानियत से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अत्यंत व्ययथित हैं. इसीलिए उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दरिंदगी करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी. जब तक कठोर दंड का प्रावधान नहीं होगा तब तक ऐसे शैतानों के मन में डर नहीं बैठेगा. मध्यप्रदेश विधानसभा में जल्द इसका प्रस्ताव पारित होगा. (Jabalpur child rapist hanging)

Jabalpur Agniveer Munnabhai जबलपुर में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में पकड़ा गया "मुन्नाभाई", अपनी जगह दौड़ा दिया दोस्त को

परीक्षा चाहे कोई भी हो फर्जीवाड़ा करने वाले बाज नहीं आते. मोदी सरकार की अग्निवीर योजना में भी एक फर्जीवाड़ा सामने आया है. जबलपुर में अग्निवीर योजना में भर्ती प्रक्रिया के दौरान "मुन्नाभाई" को पकड़ा गया है. इस "मुन्नाभाई" ने रेस में अपनी जगह अपने दोस्त को दौड़ा दिया. स्लिप में फोटो मैच होने पर इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ. (Jabalpur Agniveer Munnabhai)

Bhopal News: मंत्री विश्वास सारंग का बयान-कांग्रेस ने नेहरू और इंदिरा गांधी तक ही देश के इतिहास को सीमित कर दिया

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ नेहरू परिवार का महिमामंडन किया गया है. बीजेपी की सरकार आने के बाद देश में बलिदानियों को याद किया जा रहा है. मंत्री ने कांग्रेस डेलीगेट की बैठक पर भी चुटकी ली.(Minister Vishvas Sarang Attack kamalnath) (Congress only glorified Nehru Family)

Jabalpur News: ऐसे थे गोंडवाना वंश के वीर सपूत, कविता के जरिए छेड़ी थी विद्रोह क्रांति, घुटने टेकने को मजबूर हो गए थे अंग्रेज

हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए हजारों लाखों ने अपना बलिदान दे दिया, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने न केवल अपना बलिदान दिया बल्कि अपने बलिदान से स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो बाद में अंग्रेजों के लिए आग बन गई. ऐसे ही कुछ नाम जुड़े हैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से.. गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने हंसते हंसते अंग्रेज़ो की हुकूमत के खिलाफ मौत को गले लगा लिया था, ये भारत देश का पहला राजवंश था जिसे तोप से उड़ाया गया. पढ़िए ये खास रिपोर्ट... 165th sacrifice day of Gondwana King, Raja Shankar Shah and his son Raghunath Shah, Jabalpur News

Bhopal Crime News: रानी कमलापति स्टेशन पर टॉयलेट में नाना ने बच्ची के साथ हैवानियत की कोशिश की, GRP ने किया रेस्क्यू

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बच्ची अपने नाना की हवस का शिकार होते बच गई. दो भाई बहन नाना के साथ अपनी मां से मिलने राजस्थान जा रहे थे. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट में नानी ने बच्ची के साथ गलत काम करना चाहा, लेकिन बच्ची ने सूझबूझ दिखाते हुए लोगों को इक्ठ्ठा कर लिया. भोपाल जीआरपी ने बच्चों को रेस्क्यू कर मां के सुपुर्द कर दिया.(Bhopal Crime News) (Maternal Grandfather tried to rape Girl)