MP Cheetah Project पूर्व डकैत रमेश सिकरवार को बनाया 'चीता मित्र', ग्रामीणों को कर रहे हैं जागरूक

कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों के आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. वहीं, वन विभाग ने चीतों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए 450 से अधिक लोगों को चीता मित्र बनाया है. ये लोग गांवों में जाकर अफ्रीकन चीतों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं. खास बात यह है कि चीता मित्र के रूप में रमेश सिकरवार को भी चुना गया है, जो 72 साल के हैं और एक समय उनके नाम पर चंबल कांपता था. क्योंकि चंबल के बीहड़ों में डकैत के रूप में उनका राज चलता था. रमेश सिकवार चीता मित्र बनकर उत्साहित हैं और ग्रामीणों को चीतों के बारे में जागरूक कर रहे हैं. Former Chambal dacoit cheetah mitra, MP Cheetah Project, Cheetah route final, HELIPADS BUILT IN KUNO, kuno park mp

केंद्र सरकार पर बरसी साध्वी ऋचा, कहा- शंकराचार्य के निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित न करके बीजेपी ने ठीक नहीं किया

आदि गुरु शंकराचार्य के निधन पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा न किए जाने पर साध्वी ऋचा गोस्वामी ने नाराजगी जताई है. साध्वी ने केंद्र सरकार पर लोगों की भावना आहत करने का आरोप लगाया है. उन्होंने मांग की है कि सरकार एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित करे, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाए और शंकराचार्य का स्मारक बनवाए.sadhvi demands one day national mourning, sadhvi richa press conference in bhopal,sadhvi demands one day national mourning

Gwalior University News जीवाजी विश्वविद्यालय में नकल करते पकड़ी गई छात्रा, हथेली और उंगलियों की फोटो कॉपी कराकर बनाया प्रकरण

ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में B.Ed द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी. परीक्षा के दौरान एक छात्रा को महिला पर्यवेक्षक ने नकल करते पकड़ा है. छात्रा अपने हाथ की हथेलियों पर नकल लिखकर लाई थी. पकड़े जाने के बाद टीम ने छात्रा के हाथ की फोटो कॉपी करके मूल कॉपी से संबद्ध किया.Jiwaji University of Gwalior, Girl student caught copying in Gwalior,Photocopy of student hand

Ujjain vikram University विक्रम विश्वविद्यालय की उप कुलसचिव का गंभीर आरोप बोलीं- भरी सभा में मेरे साथ हुआ द्रोपदी के चीरहरण जैसा बर्ताव

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में महिला आदिवासी उपकुलसचिव ने विश्वविद्यालय के ही कार्यपरिषद के सदस्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि एक सभा के दौरान मेरे साथ कार्यपरिषद के सदस्य द्वारा महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण जैसा बर्ताव किया गया और सभा में बैठे तमाम अधिकारी मूकदर्शक बने रहे. किसी ने सदस्य के व्यवहार का विरोध नहीं किया. मैंने इस बात की लिखित शिकायत अब अजा आयोग, महिला आयोग सहित राष्ट्रपति, राज्यपाल, सीएम तक से की है. ujjain vikram university, serious allegation deputy registrar, Executive council member, Complaint to Governor

Jabalpur: स्ट्रीट लाइट से रोशन हो रहे थे बिजली विभाग के अधिकारियों के बंगले, ऑन-द-स्पॉट खुली चोरी की पोल

MP में सरकार भले ही बिजली चोरी पर लगाम लगाने की बात करे, लेकिन जबलपुर की घटना ने सभी दावों की पोल खोल कर रख दी है. अचंभे की बात यह है कि, चोरी खुद विभाग के बड़े अधिकारी कर रहे हैं वो भी बड़े शातिराना अंदाज में. जिसका ऑन-द-स्पॉट खुलासा कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने किया. (Jabalpur electricity department)

Sehore News: सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में हादसे को दावत देता ब्रिज, NH रोड पर जगह जगह निकल रहे सरिया

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में नेशनल हाइवे पर ब्रिज की हालत जर्जर हो गई है. रोड से सरिया निकल कर बहार आ गया है. जिससे राहगीरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी दुर्घटना की संभावना भी बनी हुई है. खास बात यह है कि कुछ दिनों में नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं. ऐसे में बुधनी से महज 25 किलोमीटर की दूर पर विजयाशन धाम सलकनपुर मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओँ को भी यहां से गुजरना होगा. यही हालात रहे तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा. (CM Shivraj Singh Chouhan) (CM assembly constituency) (Sehore news) (Budhni bad condition bridge)

Bjp Mla Seeks Threat Of Life बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा को कांग्रेस विधायकों से जान का खतरा, मांगी Z plus सिक्युरिटी

मध्य प्रदेश विधान सभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला . इस बीच कांग्रेस बीजेपी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा से धक्का-मुक्की की थी. इसी धक्का-मुक्की से परेशान हुए उमाकांत शर्मा ने अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए खुद को जान का खतरा बताया है.

Shahdol virus attack on crops आपकी फसल में भी तो नहीं है इन बीमारियों का प्रकोप, उत्पादन पर पड़ सकता है असर, ऐसे करें इलाज

बदलते मौसम का असर खेती बारी पर भी पड़ रहा है. खासकर दलहन की फसलों पर तरह तरह के वायरस अटैक देखने को मिल रहे हैं. येलो मोजेक वायरस तो पूरी फसल चौपट करने वाला है. इन्हीं बीमारियों से अपनी फसलों को बचाना हो तो कृषि वैज्ञानिक बृजकिशोर प्रजापति की सलाह को अमल में लाएं. उन्होंने बचाव के सभी उपायों को विस्तार से बताया है. जानने के लिए पढ़े ये विशेष खबर.

MP Assembly Sessionविधानसभा समिति ने पूर्व सीएम कमलनाथ को भेजा नोटिस, सत्र को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान

विधानसभा सत्र को लेकर आगर मालवा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर विधानसभा समिति ने उनको नोटिस भेजा है. विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी कमलनाथ के इस बयान को आपत्तिजनक बताया है. वहीं, विधानसभा में पीडब्लूडी मंत्री गोपाल भार्गव और संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ के बयान को लेकर आपत्ति जताई है. सदन में नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया.

MP High Court हाईकोर्ट ने पूछा- जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी आईएफएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं

जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद आईएफएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं किये जाने को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने प्रिसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. गौरतलब है कि वर्तमान में रायसेन जिले में डीएफओ के पद पर तैनात अजय पांडे को विभागीय जांच में दोषी पाया गया था. इसके बाद भी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया. High Court angry, No action against IFS, Even found guilty, Guilty in investigation