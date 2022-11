गोपाल भार्गव की चुनौती, सागर-भोपाल रोड पर कोई गड्ढे बता दे, तो दूंगा इनाम

इन दिनों प्रदेश की सड़कों की बदहाली को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में शिवराज सरकार और खासकर पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव की जमकर आलोचना हो रही है. पिछले दिनों सागर भोपाल रोड को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में चली खबरों पर मंत्री गोपाल भार्गव ने गहरी नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि भोपाल सागर मार्ग में कहीं गड्ढे नहीं हैं और अगर कोई मुझे गड्ढे दिखा दे तो मैं उसे पुरस्कार दूंगा (bhargava said not one pothole on sagar bhopal road). उन्होंने सड़कों पर जानवरों के झुंड और तेज गति में सड़क दुर्घटना को लेकर अपने विभाग को जिम्मेदार नहीं माना है.

Bharat Jodo Yatra उछला हिंदुत्व का मुद्दा, बीजेपी बोली नफरत फैला रही है राहुल की यात्रा, एक यात्री ने कहा था 'कुरूप'

जब से भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) ने मध्यप्रदेश में प्रवेश किया है, तब से बीजेपी द्वारा कभी यात्रा, कभी राहुल गांधी तो कभी प्रियंका गांधी पर बयानबाजी सामने आ रही है. वहीं अब हिंदुत्व के मुद्दे के जरिए बीजेपी राहुल गांधी पर फिर निशाना साध रही है. यात्रा में एक यात्री द्वारा हिंदुत्व को कुरूप की संज्ञा देने पर बीजेपी ने नाराजगी जताई है.

चुनाव से पहले 1 लाख भर्तियों का ऐलान, कांग्रेस ने बताया शिगूफा, पूछा-क्या सो रही थी सरकार

साल 2023 में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव है (mp assembly election 2023). चुनाव में अपनी जीत को पक्की करने बीजेपी अब हर वर्ग को साधने में जुट गई है. बेरोजगारी पर पिछले कई दिनों से उठ रहे सवालों पर सरकार भर्तियां निकालकर जवाब दे रही है. जिससे आने वाले चुनाव में युवा नाराज ना हो. लिहाजा एमपी सरकार ने प्रदेश में खाली पड़े 1 लाख 13 हजार सरकारी पदों को भरने का फैसला लिया है. वहीं सरकार के इस कदम का कांग्रेस विधायक ने स्वागत तो किया है पर साथ ही तंज भी कसा है.

Bhopal Triple Talaq फिर आया ट्रिपल तलाक का मामला, महिला को घर से निकाला, आरोपी की तलाश

ट्रिपल तलाक के मामलों में कानून बनने के बाद भी लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं. राजधानी भोपाल में भी एक ऐसा मामला फिर (Bhopal Case of triple talaq again) सामने आया है. युवक ने पत्नी को ट्रिपल तलाक बोलकर घर से निकाल दिया. मामला भोपाल के छोला मंदिर क्षेत्र का है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Bhind Road Accident: नींद में हादसा! घर में घुसा तेज रफ्तार ट्राला, इलाके में मचा हड़कंप

Bhind Road Accident: डिडी गांव में नेशनल हाईवे पर एक ट्रॉला घर में जा घुसा.(Bhind Trola entered house) घटना में ड्राइवर गम्भीर घायल है. ट्रॉला के केबिन में फंसे ड्राइवर को एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाला. इस हादसे में घायल हुए ड्राइवर क्लीनर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है.

Indore Police Action पशुओं के इंजेक्शन और प्रोटीन पाउडर बेचने वाले पर शिकंजा, पुलिस ने जब्त की सामग्री

इंदौर में जानवरों के इंजेक्शन और प्रोटीन पाउडर मनुष्यों को बेचने का मामला सामने आया है, पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर 420 का प्रकरण दर्ज कर नकली प्रोटीन पाउडर व इंजेक्शन जब्त कर लिए. इन तमाम जब्त सामग्रियों की लैब में जांच की जाएगी. वहीं डॉक्टर का कहना है कि सरकार को इस तरह के प्रोडक्ट को बैन कर देना चाहिए.

Morena Water tank collapsed: छात्रों के ऊपर गिरी पानी की टंकी, 1 की हुई मौत 2 घायल, ठेकेदार के खिलाफ FIR का निर्देश जारी

मुरैना जिले के सबलगढ़ विकासखंड में सरकारी स्कूल में पानी की टंकी का प्लेटफॉर्म गिरने से 3 छात्र उसके नीचे दब गए. इस हादसे में 1 छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. (Water tank collapsed in Morena) जबकि 2 छात्र घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना टेंटरा थाना क्षेत्र स्थित भोगीपुरा सरकारी स्कूल की है. इस घटना से गुस्साए परिजनों ने टेंटरा थाने के सामने शव रखकर जाम लगा दिया. कलेक्टर ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

Bharat Jodo Yatra कांग्रेस-बीजेपी के बीच ट्विटर वॉर, ट्रेंड में प्रियंका गांधी जवाब दो, कांग्रेस ने बताई बेचैनी

मध्यप्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है (bharat jodo yatra second day in mp). वहीं प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इसी बीच अब दोनों ही पार्टियों के बीच ट्विटर वॉर भी छिड़ गया है (twitter war between congress bjp). एक तरफ जहां बीजेपी ने कहा कि गूगल पर प्रियंका गांधी जवाब दो ट्रेंट कर रहा है तो वहीं कांग्रेस ने जवाब में कहा कि कांग्रेस फॉर आदिवासी ट्रेंड में है.

Jabalpur Accident News अपार्टमेंट की पांचवी मंजिल से गिरकर 11वीं के छात्र की मौत, शरीर मे मिले चोट के निशान

जबलपुर गोरा बाजार थाना इलाके के दत्त टॉउन शिप में एक 17 वर्षीय किशोर की अपार्टमेंट की पांचवी मंजिल से गिरकर मौत हो गई (11 Student Dies After Falling From Building). किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, उसका शव जमीन पर पड़ा हुआ था. किशोर अपनी मौसी दुर्गा चौहान के घर में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन वह पांचवी मंजिल पर क्यों गया और उसकी मौत कैसे हुई इसका जवाब फिलहाल पुलिस के पास नहीं है. पुलिस के अनुसार मृतक के शरीर में कुछ अलग तरह की चोटों के निशान मिले हैं जिस पर बारीकी से मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल मर्ग कायम कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, इधर अंकित के परिजन घटना से हैरान हैं.

Bharat Jodo Yatra: कार्यक्रम में बदलाव, 26 नवंबर को शामिल होंगे खड़गे, उज्जैन में 30 नहीं 29 को होगी जनसभा

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress President Malikarjun Kharge) 26 नंबर को इंदौर पहुंच रहे हैं. इस दौरान वे राहुल गांधी के साथ महू में अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचकर संविधान रचयिता को नमन करेंगे. इस दौरान वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस बारे में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने खड़गे के पूरे दौरे का ब्यौरा मीडिया को दिया. यात्रा के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव भी किया गया है. पहले उज्जैन में 30 नवंबर को राहुल गांधी की जनसभा होनी थी, जो अब 29 नवंबर को होगी.