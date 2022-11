महाकाल लोक जाने वाले श्रद्धालु हो जाएं सतर्क, दलालों ने फैला रखा है अपना जाल

उज्जैन महाकाल मंदिर में बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन ठगी के आए दिन कई मामले सामने आते हैं(fraud case in Mahakal temple). वहीं हाल ही में दो नए मामले सामने आए हैं. जहां उड़ीसा से महाकाल के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु के साथ ठगी हो गई. वहीं मुंबई से आए एक और श्रृद्धालु ठगी का शिकार हुआ. वहीं पुलिस मामले में जांच की बात कह रही है.

बीजेपी ने मंत्री महेंद्र सिसोदिया को दी जिम्मेदारी, दूसरे चरण में पार्टी के लिए प्रचार करने जाएंगे गुजरात

गुजरात में विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए एमपी से पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की ड्यूटी लगाई है ( mp minister mahendra sisodia go to gujarat). मंत्री सिसोदिया 22 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक बेचराजी विधानसभा सीट पर पार्टी का प्रचार करेंगे.

दिल टूटा तो प्रेमिका पहुंची थाने, प्रेमजाल में हुआ ऐसा हाल कि, अब Boyfriend की पुलिस कर रही तलाश

भोपाल में 19 साल की एक युवती का दिल तब टूट गया, जब उसका प्रेमी उसे बीच राह पर छोड़कर भाग गया. प्रेमी शादीशुदा था लेकिन दोनों प्यार में पागल थे. दोनों में इश्क का ऐसा नशा था कि, साथ जीने और मरने की कसम भी खा ली. हद तो तब हो गई जब दोनों ने घर से भाग कर शादी करने का प्लान बनाया. तय किए गए स्थान पर दोनों मिले, लेकिन अचानक युवती से 500 रुपये लेकर प्रेमी चला गया और मुड़कर वापस नहीं आया. अब ना घर की और ना घाट की बची युवती थाने पहुंच गई. फिर आगे क्या हुआ रिपोर्ट में देखें.

Guna Collector छात्रों को PSC परीक्षा की तैयारी करा रहे कलेक्टर, ली भूगोल की क्लास, स्टूडेंट्स को दिये टिप्स

गुना कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. (Collector Frank Noble A.) ने छात्रों को पीएससी परीक्षा की तैयारी कराने के लिए निशुल्क कोचिंग शुरू की है. भारत निर्माण के तहत छात्रों को प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जा रहा है. कलेक्टर ने विद्यार्थियों को भूगोल विषय पर आधारित भारत का मानसून पर व्‍याख्‍यान दिया. वे शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में 'भारत निर्माण' नि:शुल्क कोचिंग क्लासेज के छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रहे थे. कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. ने विस्तृत रूप से भूगोल विषय के अध्ययन से संबंधित व्‍याख्‍यान दिया.

चुनाव बहिष्कार की धमकी के बाद प्रशासन ने ली सुध, अधिकारियों ने शिविर लगाकर सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

खरगोन जिले के आदिवासी अंचल भगवानपुरा के ग्राम सिरवल सहित क्षेत्र के 22 गांवों के आदिवासियों ने चुनाव बहिष्कार की धमकी दी, जिसके बाद जिले के अधिकारियों ने शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जाना.

Shivpuri: दारुबाज बंदर को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, पैग लगाकर आया था सुर्खियों में

शिवपुरी जिले के करैरा तहसील से हाल ही में एक मनचले बंदर के शराब पीने का वीडियो सामने आया था. (Shivpuri drunken monkey rescue) उस बंदर को अब वन विभाग की टीम ने कड़ी मसक्कत के बाद पकड़ लिया है. आसपास के लोगों की मानें तो वह पिछले 15 दिनों से इस बंदर के आतंक से परेशान थे. बंदर कभी किसी बाइक के पीछे पड़ जाता तो कभी सड़क से निकल रहे राहगीर पर हमला बोल देता था.

Khandwa Newborn Orphan नवजात बेसहारा को मिला अनाथालय का सहारा, नाबालिग मां ने बच्ची को रखने से किया इंकार

खंडवा में नाबालिग मां का दुष्कर्म की निशानी रखने से इनकार कर दिया है. चाइल्ड लाइन मां की काउंसलिंग कर रही है. वहीं इस मामले को लेकर परिजनों ने कहा कि, बच्ची को सरकार ही रखे. उन्होंने अस्पताल और पुलिस को साफ इनकार कर दिया है कि वे उसे रखना नहीं चाहते(minor mother refused to keep newborn in Khandwa). इसके चलते मासूम को अस्पताल से खंडवा के एक शिशु गृह में रखा गया है.

Rewa Rajmani Patel Press Conference राज्यसभा सांसद के विवादित बोल, सावरकर को बताया अंग्रेजों का चापलूस

Rewa Rajmani Patel Press Conference: भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने बीजेपी (BJP) पर निशाना साधते हुए वीर सावरकर को अंग्रेजों का चापलूस बताया है. उन्होने कहा कि, भाजपा गांधी की नहीं सावरकर की अनुयाई है.

MP Doctors Strike मेडिकल कॉलेजों में प्रशासक की नियुक्ति का फिर विरोध, सोमवार से हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स

मध्यप्रदेश में एक बार फिर डॉक्टर्स और नर्स हड़ताल करने जा रहे हैं (mp doctors strike). कहा जा रहा है कि 22 नवंबर से प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ की अनिश्चितकालीन हड़ताल होने जा रही है. सोमवार को MP में सभी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स काल पट्टी बांध कर विरोध जताएंगे.

Bhopal Suicide Case नर्स ने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या, पिता ने की जांच की मांग

भोपाल में नर्मदा अस्पताल की एक नर्स ने सुसाइड कर लिया, उसने अस्पताल के हॉस्टल में एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या की है. नर्स विशाखा कहार ने ड्यूटी से आकर हॉस्टल में ये कदम उठाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस को मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.