Ratlam Road Accident: फोरलेन पर बेकाबू कार, काम कर रहे मजदूरों को रौंदा, 4 की मौत 8 से ज्यादा घायल

रतलाम जिले में सड़क दुर्घटना का बड़ा मामला सामने आया है. [Ratlam Road Accident] फोरलेन पर काम कर रहे 4 मजदूरों को एक तेज रफ्तार कार कुचलते हुए लिकल गई. घटना में 8 से अधिक मजदूरों के घायल होने की खबर है. घायलों को लोडिंग वाहन में भरकर अस्पताल ले जाया गया. घटना महू-नीमच हाईवे पर सातरुंडा के समीप ग्राम जमुनिया के पास की बताई जा रही है.

MP Fertilizer Shortage केंद्र और राज्य का दावा खाद की कोई कमी नहीं, फिर किसान बेबस क्यों, कहां गायब हो रहा यूरिया

मध्यप्रदेश में हर साल किसानों को खाद की समस्या से दो-चार होना पड़ता है (shortage of fertilizers in mp). ठिठुरती ठंड में किसान लंबी लंबी लाइन लगाकर घंटो खाद का इंतजार कर रहे हैं, वहीं खाद ना मिलने पर मायूस होकर घर लौट रहे हैं. एक तरफ खाद को लेकर प्रदेश में इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में सीएम से लेकर प्रशासन खाद की कमी न होने का दावा कर रही है (mp government said no shortage of fertilizers). ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब खाद पर्याप्त मात्रा में है तो वह किसानों को मिल क्यों नहीं रही है.

President Visit MP: आदिवासी जनजाति गौरव दिवस, जानिए राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के भाषण की 10 बड़ी बातें

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर एमपी के शहडोल जिले में जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने शिरकत की. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रुप में प्रेसिडेंट पहली बार MP दौरे पर पहुंचीं. [president visit mp]. कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगुभाई भी मौजूद रहे. इस दौरान राष्ट्रपति ने आदिवासी के हित में प्रदेश में पेसा एक्ट लागू किया. इस दौरान उन्होंने आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हुए बड़ी बातें भी कहीं.

President ने MP में लागू किया PESA एक्ट, आदिवासियों को मिलेगा जल-जंगल-जमीन का हक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज एमपी दौरे पर हैं(president visit mp). राष्ट्रपति जबलपुर पहुंची, जहां सीएम और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया. वहीं जबलपुर से शहडोल पहुंची राष्ट्रपति ने पेसा एक्ट लागू किया (president murmu implement pesa act in mp). सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग लालच, छल-कपट से आदिवासी बेटियों से शादी कर लेते हैं, उसके नाम से जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन अब ये नहीं होगा.

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान -MP में खाद का कोई संकट नहीं, सबको मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखें किसान

मध्यप्रदेश में खाद के संकट (MP fertilizer crisis) को लेकर जारी सियासत के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरोंद्र सिंह तोमर (Agriculture Minister Narodra Singh Tomar) ने कहा है कि प्रदेश में पर्याप्त खाद है. खाद संकट के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं. मंत्री तोमर ने कहा कि सभी किसानों को खाद मिलेगा. किसानों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए. खाद वितरण की व्यवस्था में लगातार सुधार किए जा रहे हैं.

दंदरौआ धाम में हादसा, बागेश्वर सरकार की कथा में भगदड़, 1 की मौत 4 घायल

भिंड के दंदरौआ धाम में बड़ा हादसा हो गया है (Accident in Bageshwar Dham). बागेश्वर सरकार के दर्शन को उमड़ी भीड़ में कुचलने से महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है. वहीं 3-4 लोगों के घायल होने की भी सूचना है. वहीं घटना में महिला के बेटे ने प्रशासन पर अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है.

Gwalior में फिर हुई नाथूराम गोडसे की पूजा, हिंदू महासभा ने लगाए जयकारे [VIDEO]

ग्वालियर (Gwalior) में हिंदू महासभा (Hindu Mahasabha) ने एकबार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) को याद किया है. 15 नवंबर को ही अंबाला की जेल में गोडसे को फांसी दी गई थी, इसलिए हिंदू महासभा इसे उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाती है. इसी के तहत आज ग्वालियर हिंदू महासभा कार्यालय द्वारा ना सिर्फ गोडसे का बलिदान दिवस मनाया गया, बल्कि 'नाथूराम गोडसे जिंदाबाद' के नारे भी लगाए गए.

CM Shivraj के बयान पर डॉ. गोविंद सिंह का पलटवार, कहा- किसान पुत्र की सरकार फिर भी खाद के लिए हाहाकार

मध्यप्रदेश में खाद संकट [Fertilizer crisis in Madhya Pradesh] को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह [Dr. Govind Singh] का बड़ा बयान सामने आया है. डॉ. गोविंद सिंह ने कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर [Agriculture Minister Narendra Singh Tomar] और सीएम शिवराज [CM Shivraj] को न्यौता दिया है कि, वे आएं और गोविंद सिंह के साथ चलकर देखें कि खाद संकट के लिए प्रदेश का किसान किस तरह से परेशान हो रहा है. ETV भारत से फोन पर हुई बातचीत के दौरान डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि, सीएम शिवराज ने किस आधार पर दावा किया कि खाद का संकट नहीं है.

Accident in Katni: राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने जा रही बस पलटी, 1 की मौत 30 घायल, CM ने की मुआवजे की घोषणा

कटनी के उमरियापान थाना क्षेत्र के पकरिया गांव के पास मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे बस पलट गई, जिसमें सवार लगभग 30 से अधिक यात्री घायल (Accident in Katni) हो गए, जबकि एक यात्री की मौत हो गई. बता दें कि सभी यात्री राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल होने शहडोल आ रहे थे. फिलहाल इस हादसे में CM शिवराज ने मृतक के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 50 हजार शासन की तरफ से दिए जाने की घोषणा की है.

MP में 23 नवंबर से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, किस तारीख को कहां पहुंचेगी, देखिए पूरा रूट प्लान

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodi Yatra in MP) को लेकर मध्यप्रदेश के कांग्रेस नेताओं में जमकर उत्साह है. कांग्रेसी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर जोरशोर से तैयारियों में जुटे हैं. राहुल गांधी की यात्रा 20 नवंबर को मध्यप्रदेश में करीब रात 9 बजे बुरहानपुर के बोदारली पहुंचेगी. राहुल गांधी की यात्रा के बुरहानपुर से लेकर आगर तक के पूरे रूट मैप का कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ समीक्षा कर चुके हैं.