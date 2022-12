रवीना टंडन पर क्यों मेहरबान MP सरकार, पहले नोटिस, अब दिया ब्रांड एम्बेसडर बनने का न्योता

राजधानी में चल रहे इंटरनेशनल वन मेले (Bhopal International Forest Fair) में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन पहुंचीं. (Bollywood actress Raveena Tandon Visit Bhopal) सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के टाइगर मूवमेंट एरिए में फोटोग्राफी पर मिले नोटिस से रवीना नाराज थीं. उनसे वन मंत्री विजय शाह ने खुद बात की और वे मेले में आने के लिए मान गईं. बतौर वन विभाग की मेहमान बनकर वे आई हैं. टाइगर के करीब जाने के मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि गलत स्टोरी थी. मुझे MP सरकार ने बतौर वाइल्ड लाइफ के लिए ब्रांड एंबेसडर इनवाइट किया है.

Gwalior विवादों में फंसा तानसेन समारोह, जिम्बाब्वे के बैंड की अश्लील प्रस्तुति से आहत हैं संगीत प्रेमी

सुरों के सारताज कहे जाने वाले तानसेन की याद में ग्वालियर में चल रहे शास्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित तानसेन समारोह में हुई एक प्रस्तुति पर इस बार नया विवाद (Tansen festival controversies) खड़ा हो गया है. इस विवाद के चलते प्रदेश के संस्कृति विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. ये विवाद विदेशी कलाकरों की प्रस्तुति को लेकर शुरू हुआ है. कलाकारों के साथ-साथ श्रोता मानते हैं कि जिम्बाब्वे की बैंड अश्लील थी. क्योंकि ये मंच शालीनता का है. मंच पर बैंड की प्रस्तृति देना गलत था. इससे संगीत प्रेमी काफी आहत हैं.

ASI की हत्या या आत्महत्या! कुएं में लटका मिला शव, पास में खड़ी थी गाड़ी, मामले की जांच जारी

मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में एक पुलिसकर्मी का शव गुरुवार को अमरकंटक मार्ग में ग्राम घानाघाट राइस मिल के आगे मोड़ पर सड़क किनारे खेत में बने कुआं में लटका मिला. (Dindori ASI body found in well) (Dindori ASI Bhure Singh committed suicide) सूचना मिलते ही वहां की पुलिस मौके पर पहुंच गई है. पोस्टमार्टम के लिए उनका शव जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

MP में रेलवे ट्रैक पार कर रही बुजुर्ग महिलाओं को पुलिस ने बचाया, देखें वायरल वीडियो

नर्मदापुरम। जाको राखे साइयां मार सके ना कोय...यह कहावत नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन पर सही साबित हुई. यहां आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने 2 बुजुर्ग महिलाओं की जान बचाई है. मामला 2 दिन पहले का है. जिसका वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशयल अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को ट्वीट कर भारतीय रेलवे ने सुरक्षा ही सर्वोपरि लिखा है. साथ ही इसमें लिखा गया है कि कृपया एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें. इस 30 सेकेंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि, प्लेटफार्म क्रमांक-1 पर सामने से एक ट्रेन आ रही है. पटरी को पार करती हुई 2 बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही हैं. तभी वहां खड़े 2 जवानों ने तुरंत ट्रैक से महिलाओं को प्लेटफार्म पर चढ़ाया और उनकी जान बचाई.

MP के इस छात्र ने एक सांस में सुना दी गिनती, कलेक्टर ने किया छात्र को पुरस्कृत

गुना। कलेक्टर ने राघोगढ़ विकासखंड के शासकीय स्कूल का निरीक्षण किया.इस दौरान कलेक्टर फ्रेंक नोबल ने कक्षा 1 के छात्र से गिनती सुनाने का आग्रह किया. छात्र ने भी बिना रुके एक सांस में गिनती सुना डाली. हिंदी में 1 से लेकर 100 तक गिनती सुनकर कलेक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कलेक्टर ने अपनी जेब से पेन निकालकर छात्र को गिफ्ट भी दिया. निरीक्षण के दौरान बालिका शौचालय का निर्माण कार्य अधूरा पाया गया. जिसका रिकार्ड उपलब्‍ध कराने के लिए डीपीसी को निेर्देशित किया गया है. विद्यालय के मध्‍यान्‍ह भोजन में संलग्‍न श्रीराम स्‍वसहायता समूह द्वारा भोजन प्रदाय किया जा रहा है. मध्‍यान्‍ह भोजन मीनू अनुसार भोजन वितरण एवं गुणवत्‍तापूर्ण भोजन बनाने के निर्देश दिए गए हैं. शासकीय प्राथमिक विधालय चन्‍दनखिरिया में विद्युत कनेक्‍शन शीघ्र प्रदाय करने हेतु एमपीईबी को निर्देशित किया गया. विधालय परिसर में मोटर पंप खराब होने के कारण बच्‍चों को पानी की समस्‍या होने से लोक स्‍वास्‍थय यांत्रिकी विभाग को मोटर पंप ठीक कराने के निर्देश दिेए. ग्राम चन्‍दनखिरिया में अमृत सरोवर तालाब निर्माण हेतु स्‍थल चयन किये जाने संबंधित उपंयत्री को निर्देशित किया. आयुष्‍मान कार्ड तत्‍काल बनाए जाने हेतु संबंधित ग्राम रोजगार सहायक/सचिव को निर्देशित किया.

Corona Returns MP में सतर्कता, सभी जिलों के CMHO को निर्देश, पॉजीटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेसिंग करें

दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के नए वैरिएंट ने दहशत फैला रखी है. इसी को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के गाइडलाइन भेजी है. केंद्र की नई गाइडलाइन को लेकर मध्यप्रदेश सरकार भी सक्रिय हो गई है. गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि केंद्र से मिले पत्र के बाद प्रदेश के सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश (Instructions to all CMHO) भेजे गए हैं. निर्देश के तहत कोरोना पॉजीटिव मरीजों की जिनोम सीक्वेसिंग (New cases genome sequencing) कराई जाएगी. इसकी रिपोर्ट एम्स दिल्ली भेजी जाएगी.

MP में हैवानियत की हदें पार, पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर उतारा मौत के घाट

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. (Singrauli Wife murder Case) यहां एक हैवान पति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी. चरित्र संदेह के चलते पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया. (Singrauli Hawan Pati) इसके बाद खुद आत्महत्या कर जान दे दी.

फिर छलका विधायक रामबाई का दर्द, पति को याद कर मंच पर ही रो पड़ीं

दमोह। पथरिया से बसपा की एकमात्र महिला विधायक रामबाई (patharia bsp mla rambai) परिहार का दर्द अक्सर जुबां पर आ ही जाता है. उनके परिजन देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में जेल में बंद हैं और उन्हें जमानत नहीं मिल रही है. यही दर्द गाहे बगाहे उनके चेहरे पर नजर आ ही जाता है. ताजा मामला संत गाडगे महाराज की जयंती का है. उनके निवास पर संत गाडगे जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में बसपा की प्रदेश अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान पथरिया विधायक ने कहा कि लोग कहते हैं कि क्या आप भाजपा या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी? तो मैं कहती हूं कि कांग्रेस और भाजपा में मैं कभी नहीं जाऊंगी.

Crona Virus BF.7 वेरिएंट से MP अलर्ट, अस्पतालों में भेजे जा रहे रैपिड एंटीजन किट और जरूरी उपकरण

दुनियाभर में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. (MP New Corona Virus) भारत भी कोविड वायरस की संभावित लहर से लड़ने के लिए तैयार है. बीएफ.7 ओमिक्रॉन सब-वेरिएंट एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि चीन जैसे देशों में इस वेरिएंट (bf 7 omicron variant) ने खूब कहर बरपा रखा है.यही वजह है कि MP की सभी अस्पतालों में रैपिड एंटीजन किट (rapid antigen kit) और जरूरी उपकरण भेजे जा रहे हैं.

BJP विधायक रामपाल ने अपनी ही सरकार को लिखे 77 पत्र, अब तक नहीं मिला जवाब

बीजेपी विधायक रामपाल सिंह(Bjp Mla Rampal Singh) ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखा है. बीजेपी विधायक ने एक नहीं बल्कि 77 पत्र मंत्री को लिखे हैं (rampal write 77 letters to minister). खास बात यह है कि मंत्री ने बीजेपी विधायक के इन पत्रों को जवाब नहीं दिया है. वहीं सफाई में मंत्री सिलावट का कहना है कि 46 पत्र को अपने विशेष सहायक के माध्यम से विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा गया है, बाकि पत्र विचाराधीन है.