कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने की CM शिवराज से मुलाकात, दिग्गी ने कहा- जांच कराएं, नहीं तो होगा जेल भरो आंदोलन

कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किए जाने के मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ (kamalnath), राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह (digvijay singh) और नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह (MP Leader of Opposition Dr. Govind Singh) ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर मुलाकात की. मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग या विधानसभा की कमेटी बनाने की मांग की है.

Balaghat Encounter बालाघाट में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़, 12 लाख का इनामी ढेर

बालाघाट में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हाक फोर्स की टीम ने एक नक्सली को मार गिया है(Balaghat encounter between police and naxalites). इसके ऊपर 12 लाख रुपए का ईनाम था. इस मुठभेड़ में कई और भी नक्सली घायल हुए हैं.

ऐसी है MP की CM हेल्पलाइन! अधिकारियों ने 'मृतक' का ले लिया बयान, क्लोजर रिपोर्ट में लिखा- शिकायतकर्ता संतुष्ट

CM Helpline Issue MP: एक शिकायत पर सीएम हेल्पलाइन के अधिकारियों ने 3 साल पहले मर चुकी महिला का बयान लेकर शिकायत को क्लोज कर दिया. इतना ही नहीं रिपोर्ट में लिख दिया कि, शिकायत का निराकरण हुआ है. शिकायतकर्ता भी निराकरण से संतुष्ट है. वह अब शिकायत बंद कराना चाहती है. यह हैरान कर देने वाला मामला सिवनी जिले की मृतिका बरखा भारद्वाज से जुड़ा है.

इस बच्चे की प्रतिभा को देख हो जाएंगे हैरान, चुटकियों में देता है सवालों का जवाब

बालाघाट जिले के छोटे कौटिल्य अनुनय का नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड (Anunay name entere International Book of Records) में दर्ज हो गया है. (Balaghat little Kautilya) इस 2 वर्षीय बच्चे को मुंहजुबानी 40 से अधिक देशों के नाम याद हैं. कम उम्र में ऐसा हुनर पाना बड़ी बात तो होती ही है, लेकिन खास बात तो यह है कि, मोबाइल देखने से ज्यादा इस बच्चे को किड्स बुक पढ़ना पसंद है.

परिवहन मंत्री को दान में मिली 50 करोड़ की जमीन, पूर्व मंत्री बोले सरकार ने दी लूट की छूट

मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को उनके रिश्तेदार यानि की पत्नी के भाई ने 50 करोड़ रुपए की जमीन दी है. जिस पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी और परिवहन मंत्री पर निशाना साधा है (jitu patwari target on govind singh rajput). जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने मंत्रियों को लूट की छूट दे रखी है. इसके अलावा विधानसभा सत्र छोटा बुलाए जाने पर भी पूर्व मंत्री ने कई हमले सरकार पर किए हैं.

MP विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम पहुंचे उज्जैन, शीतकालीन सत्र शरू होने से पहले लिया महाकाल का आशीर्वाद

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर यानी की सोमवार से शुरू हो रहा है. इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बाबा महाकाल के दर पर पहुंचे. बाबा के धाम में गौतम ने परिवार संग नंदी हॉल और गर्भ गृह से आशीर्वाद लिया.

Satna Murder News सतना में किसान की गला रेत कर हत्या, खेत में खून से लथपथ मिला शव

सतना। जिले के मझगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरा ग्राम के नई बस्ती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वृद्ध किसान का शव खून से लपथप हालात में खेत में मिला (Farmer strangled to death in Satna). जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने मझगवां पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश में जुट गई. मृतक की पहचान जमुना प्रसाद यादव उम्र 70 वर्ष के रूप में हुई, जो कि एक किसान था. वह जंगलों में आवारा जानवरों की रखवाली करता था, प्रथम दृष्टया किसान की हत्या गला रेतकर की गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है.

Rewa Sisters Drown नहर में नहाने गई 3 सगी बहनें डूबी, सभी की मौत, घर में पसरा मातम

रीवा में नहर में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई. एक बच्ची नहर में नहाने के दौरान डूबी, तो डूबती बच्ची को बचाने के दौरान दो और बच्चियों डूब गईं और तीनों की मौत हो गई(Rewa three sisters drowned). मौके पर पहुंची पुलिस ने नहर से तीनों बच्चियों के शव निकलवाये. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया. एक ही परिवार की बताई जा रही हैं तीनों बच्चियां.

Hockey World Cup Trophy भोपाल पहुंची ट्रॉफी, खेल मंत्री से लेकर बड़े नेता रहे नदारद, स्वागत में सिर्फ खिलाड़ी ही आये नजर

उड़ीसा में होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत भ्रमण पर है. रविवार को ये ट्रॉफी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंची, जहां टीटी नगर स्टेडियम में हॉकी के पूर्व ओलंपियन और खिलाड़ियों ने इसका जोरदार स्वागत किया, लेकिन कार्यक्रम में खेल मंत्री की गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही.

आउटसोर्स कर्मचारियों की कमलनाथ से मुलाकात, बोले- अस्थाई ठेके की परंपरा गलत, कांग्रेस आते ही मिलेगी जॉब सिक्योरिटी

मध्यप्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी जॉब सेक्योरिटी को लेकर परेशान हैं. इसके लिए उन्होंने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है. कर्मचारियों ने प्रदेश कांग्रेस ऑफिस के बाहर धरना दिया, जहां उनसे मिलने पीसीसी चीफ कमलनाथ आए थे(Kamalnath met outsourced employees). कमलनाथ ने उनकी मांगो को सही बताया है, और कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही आउट सोर्सिंग और ठेके की परंपरा खत्म की जाएगी.