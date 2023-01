MP में पोस्टर विवाद!, पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, नरोत्तम मिश्रा बोले-ख्याली पुलाव पका रही कांग्रेस

नया साल शुरू होते ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर विवाद शरू हो गया है(poster controversy in mp). कांग्रेस के 'नया साल नई सरकार'(naya saal nayi sarkar) के नारे पर बीजेपी ने निशाना साधा है तो वहीं कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को अपने वादे पूरे करने की नसीहत दी है.

MP स्वास्थ्य सेवाओं में रीवा नंबर वन, नरसिंहपुर को दूसरा और दमाेह को मिला तीसरा स्थान

मध्यप्रदेश लगातार नए आयाम स्थापित करता जा रहा है. जहां स्वच्छता और स्मार्टसिटी में इंदौर शहर ने अपना परचम देश में लहराया है. वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में रीवा ने अपना झंडा बुलंद किया है. रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय को भारत सरकार की ओर से गुणवत्ता में नंबर एक स्थान प्रदेश में प्रदान किया गया है. रीवा के इस अस्पताल ने प्रदेश में सर्वाधिक 95 फीसद अंक हासिल किए हैं.

अरुण यादव पहुंचे विदिशा, बोले- 2023 में आएगी कांग्रेस, घर के भेदियों ने BJP से मिलकर गिराई थी सरकार

विदिशा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव सोमवार को विदिशा पहुंचे. यहां उन्होंने नागरिक सहकारी बैंक के कैलेंडर का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि, "राहुल गांधी ने सही कहा है कि 2023 में हमारी सरकार बनेगी. 2018 में जनता ने कांग्रेस की सरकार चुनी थी, लेकिन हमारे घर के भेदियों ने भाजपा से मिलकर हमारी सरकार गिरा दी. आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है.

Uma on Rahul Gandhi उमा भारती की राहुल गांधी को नसीहत, जोड़ना है तो POK को जोड़ो, नहीं तो यात्रा रोक दो

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोमवार को बैतूल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी को यह संदेश दे रही हूं कि, उनकी यात्रा में एक चीज छूट रही है और वह है पीओके (पाक अधिकृत कश्मीर) है(Bharti said Rahul take Bharat Jodo Yatra to POK). उन्होंने कहा, राहुल गांधी को भारत छोड़ पाकिस्तान को जोड़ने का काम करना चाहिए.

बुंदेलखंड में शीतलहर से नए साल का आगाज, कोहरे की चादर में लिपटा सागर, किसानों की बंधी उम्मीदें

नया साल मध्यप्रदेश में शीतलहर लेकर आई है. बुंदेलखंड में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने भी करीब एक हफ्ते तक इसी तरह का मौसम रहने के आसार व्यक्त किए हैं. वहीं किसानों में भी रवि की फसल को लेकर उम्मीदें बढ़ गई है, क्योंकि कम सर्दी में फसल खराब हो सकती है.

शिवपुरी पुलिस का प्रशंसनीय काम, मालिकों को लौटाए चोरी हुए 11 लाख के 73 मोबाइल

शिवपुरी। जिले भर में अलग-अलग स्थानों से चोरी हुए साढ़े 11 लाख रुपए कीमत के 73 मोबाइल पुलिस ने बरामद कर असली मालिकों तक पहुंचाए. जिले से चोरी गए मोबाइल फोन पुलिस ने दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सहित अन्य शहरों से बरामद किए हैं.



Damoh: सेल्फी पड़ी महंगी! 60 फीट ऊंचे पुल से गिरने से युवक की मौत

दमोह में एक युवक को उस वक्त सेल्फी लेना महंगी पड़ गई, जब सेल्फी लेने की वजह से युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे 60 फीट नीचे नदी में गिर गया. बाद में युवक को पानी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

PM Modi पर विवादास्पद टिप्पणी के मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को अब हाईकोर्ट से आस

प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी (PM Modi) पर आपत्तिजनक बयान देने वाले कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया (Former minister Raja Pateria) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जेल में बंद उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है.

Congress के पोस्टर पर नरोत्तम मिश्रा का तंज - कमलनाथ स्वयंभू CM बन बैठे, उनकी पार्टी में ऐसा ही है लोकतंत्र

मध्यप्रदेश कांग्रेस (MP Congress) के भोपाल मुख्यालय पर कमलनाथ के बारे में लगे एक पोस्टर को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने (Narottam Mishra taunt on Congress poster) करारा तंज कसा है. उन्होंने कहा कि कमलनाथ (Kamal Nath) ने खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री बना लिया है.

Shivpuri Road Accident: गाय को बचाने के चक्कर में पलटा ट्रक, हर तरफ बिखरे सिलेंडर

मध्यप्रदेश के शिवपुरी में उस वक्त बड़ा हादसा होते-होते बच गया, जब सिलेंडर से भरा एक ट्रक हाईवे पर पलट गया. राहत कि बात है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रास्ते पर हर तरफ सिलेंडर बिखर गए, जिससे कुछ समय तक जाम लगा रहा.