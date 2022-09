PM Modi Visit Ujjain: जानें किस विशेष मुहूर्त में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे PM, देश में होगा मंगल ही मंगल

पीएम मोदी के उज्जैन दौरे को लेकर जहां मंदिर और शहर में तैयारियां चल रही है. वहीं दूसरी तरफ पीएम के पूजन और लोकार्पण को लेकर ज्योतिषों ने मुहूर्त भी निकाला है, कहा जा रहा है कि पीएम के 11 अक्टूबर को शाम के आने की मुख्य वजह मुहूर्त है. शाम को बन रहे विशेष मुहूर्त में पीएम मोदी भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना करेंगे. pm modi visit ujjain, shubh muhurat modi corridor inaugurated, pm modi mahakal visit

MP ED: एमपी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेगी ईडी, 2 साल में दर्ज सभी FIR की फाइलों का मांगा डाटा

MP में इन दिनों आपराधिक गतिविधियों पर नकेल और पुलिस की धरपकड़ का दौर जारी है. मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई, ईओडब्लू, लोकायुक्त के साथ ही ईडी जैसी एजेंसियां हैं. जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही हैं. इससे पहले भी कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी हैं, लेकिन राजधानी में ईडी का प्रदेश मुख्यालय खुलने के बाद कई हाई प्रोफाइल मामले ईडी की रडार पर है.

Jabalpur News दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर एनजीटी के मानकों का पालन करने की मांग फिर उठी

दीपावली के पहले एक बार फिर पटाखों को जलाने का मुद्दा गर्म हो रहा है. साल 2020 में वायु प्रदूषण के मानकों के मुताबिक पटाखों को जलाने के लिए आए एनजीटी के आदेश पर अमल करने की मांग जोर पकड़ रही है. हाल ही में दिल्ली सरकार ने पटाखों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है और एनजीटी के आदेश पर अमल की बात कही है. मध्यप्रदेश में भी ये नियम लागू करने की मांग नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने की है. मंच ने इसके लिए प्रदेश सरकार को स्मरण पत्र जारी किया है. Citizen Consumer Guidance Forum, Demand follow NGT norms, Fireworks on Diwali

Congress Crisis: राजस्थान में सियासी भूकंप के बाद सोनिया गांधी ने कमलनाथ को बुलाया दिल्ली, क्या मिलेगी पार्टी की कमान

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी और राजस्थान में विधायकों की बगावत के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनथ को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुला लिया है. अचानक दिल्ली से बुलावा आने के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि यदि अशोक गहलोत के नाम पर विवाद होता है तो कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है. बता दें कि अशोक गहलोत के बाद अनुभवी व वफादार नेताओं में कमलनाथ सबसे आगे हैं. (crisis in Congress) (Sonia Gandhi called Kamal Nath) (Congress president election) (Kamalnath reached New delhi)

Gwalior Fake Cement Factory ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, मैनेजर सहित तीन लोग गिरफ्तार

ग्वालियर जिले के मुरार इलाके में बंद पड़ी खदानों के पास सुनसान क्षेत्र में एक गोदाम बनाकर नकली सीमेंट तैयार किया जा रहा था. पुलिस को जब इस पूरे मामले की सूचना मिली तो ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस द्वारा छापामार कार्रवाई की गई. पुलिस ने फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट की भरी हुई और खाली बोरियां बरामद की हैं. Gwalior Fake cement factory, Raided Fake factory, Three people arrested

Shahdol Death: हाथियों के झुंड को देख भाग रही थी महिला, तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा कि, मौके पर ही हुई मौत

MP के शहडोल के ब्यौहारी वन परिक्षेत्र में हाथियों ने कोहराम मचाया हुआ है. कुछ ही दिन पहले हाथियों के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई थी. आज भी ग्राम महादेवा में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है. हालांकि मौत हाथियों के कुचलने से नहीं हुई, लेकिन कारण हाथियों का झुंड ही रहा. (Villager dies after elephants crushed) (Woman dies due to electrocution in Shahdol)

सीधी में बाणसागर नहर बीच से टूटी, गांव की तरफ बढ़ रहा तेजी से पानी

सीधी। मध्यप्रदेश के कई जिलों में इस समय बारिश का कहर जारी है. बारिश से कहीं बाढ़ के हालात हैं तो कई किसानों की फसलें खराब हो रही हैं. वहीं सीधी जिले के मवई गांव में अचानक बाढ़ आने से सागर नहर बीच से टूट गई. जिसकी वजह से पानी गांव की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है. बाणसागर नहर टूटने की वजह से कई घर उसकी जद में आ गए, तो कई मवेशी गाय बैल सहित बहते हुए नजर आए.

Indore Crime News इंदौर में सौतेले भाई ने बहन के साथ किया रेप, बच्चे को दिया जन्म, FIR दर्ज

इंदौर में महिला संबंधी अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इसी कड़ी में एमआइजी थाना क्षेत्र में एक सौतेले भाई ने अपनी बहन के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर काफी बारीकी से जांच शुरू कर दी है. युवती ने बच्ची को जन्म दिया. इससे पहले आरोपी ने युवती का गर्भपात कराने की कोशिशि की थी लेकिन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे. MP Indore Crime news, Step brother raped sister, Girl birth child, FIR registered

Shardiya Navratri 2022: नवरात्र के पहले दिन गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीताबंरा पीठ में ठेका माथा, जानें यहां की खासियत

दतिया में मां पीतांबरा का मंदिर देश के शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है. जहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे साल रहती है. सोमवार से शारदीय नवरात्रि की शुरूआत हो गई है. इसके पहले दिन प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यहां पहुंचे और मां बगलामुखी के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की. shardiya navratri 2022, narottam mishra in pitambara peeth datia

MP Cabinet Meeting: युवाओं को मंगलवार को मिलेगी सौगात! उज्जैन में पहली बार होगी कैबिनेट बैठक, CM शिवराज तैयारी में जुटे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को उज्जैन में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, बैठक में युवा अन्नदूत योजना का प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा. साथ ही कैबिनेट की बैठक में उज्जैन के महाकॉल कॉरिडोर के नामकरण को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, बैठक के बाद मंत्रीमंडल कॉरिडोर का निरीक्षण भी करेगा. गौरतलब है नवनिर्मित महाकाल मंदिर कॉरिडोर का 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकार्पण करेंगे. MP Cabinet Meeting, Shivraj Cabinet Meeting