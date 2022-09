Sumitra Valmiki on Rahul yatra राज्यसभा सांसद बोली राहुल को पाकिस्तान में यात्रा निकालनी चाहिए, नर्मदा स्नान कर पुर्वजों की गलती की माफी मांगें

सुमित्रा वाल्मिकी ने राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में नर्मदी नदी में स्नान करने को लेकर भी निशाना साधा. सांसद ने कहा कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पूर्वजों के गलती सुधारने के लिए और माफी मांगने के लिए नर्मदा स्नान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों की गलती से ही अखंड भारत का नुकसान हुआ है. Rajya Sabha MP Sumitra Valmik, Rahul gandhi, Bharat Jodo Yatra

Gwalior Lumpy virus: चंबल अंचल में लंपी वायरस की चपेट में 200 से ज्यादा गांव, कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप

लंपी वायरस का प्रकोप पूरे प्रदेश में देखने मिल रहा है. वहीं ग्वालियर चंबल अंचल के 200 से ज्यादा गांव इस वायरस की चपेट में है. पशु चिकित्सा विभाग लंपी से ग्रसित गायों का इलाज कर रहे हैं. वहीं प्रदेश में गायों में फैल रहे लंपी वायरस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है. Gwalior Lumpy virus, Lumpy virus in Gwalior Chambal zone, 200 villages in grip of lumpy virus

Standup comedian raju shrivastava जब ओ भिया के ह्यूमर पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे गजोधर भैय्या, इंदौरी अंदाज के मुरीद थे राजू

अपने ठेठ कनपुरिया अंदाज के लिए मशहूर पहले स्टैंडअप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का असमय जाना उनके लाखों चाहने वालों को रुला गया. आम आदमी की जिंदगी पर उनका व्यंगात्मक लहजा हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देता था. कानपुर के रेलबाजार इलाके में जन्मे राजू बचपन से ही अमिताभ बच्चन के मुरीद थे. उन्होंने बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी की शुरुआत अमिताभ बच्चन की मिमिक्री के साथ की थी. (Standup comedian raju shrivastava Death) (Gajodhar Bhaiya)

Madhya Pradesh Weather System मध्यप्रदेश में जारी रहेगा बारिश का प्रकाेप, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

कहने को शारदीय नवरात्रि आने को है, लेकिन मौसम अभी भी बारिश का ही लग रहा है. बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते फिलहाल मध्यप्रदेश को बारिश से निजात मिलने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग की माने तो 23 सितंबर तक मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी. कुछ जगह हल्की तो कुछ जगह भारी बारिश हो सकती है. इसी के चलते मौसम विभाग की ओर से येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है. (Madhya Bhopal Pradesh Weather System) (metrological department) (Madhya Pradesh Bopal rain will continue)

MP Politcal News: राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर वीडी शर्मा का तंज, आतंकवाद का समर्थन करने वाले भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कांग्रेस को ब्राह्मण विरोधी मानसिकता का परिचायक बताया है. वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को इस पर चिंतन करने की जरूरत है. वीडी शर्मा ने हिंदी के पहले स्टेंडअप कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर श्रद्धांजलि भी दी. MP Politcal News, VD Sharma told Congress supporter of terrorism, VD Sharma target Rahul Gandhi bharat Jodo Yatra, Rahul Gandhi bharat Jodo Yatra

Chhindwara News आदिवासी अंचलों के शासकीय स्कूलों में टीचर्स का भारी अभाव, चपरासी के भरोसे पढ़ाई व्यवस्था

छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचल के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है. हालत यह है कि स्कूल चपरासी के भरोसे चल रहे हैं. ऐसा ही नजारा देखने को मिला हरदुआ माल के सरकारी स्कूल में. जहां पर पांचवीं क्लास तक महज एक शिक्षक ही है. इसलिए स्कूल में चपरासी बच्चों को पढ़ाते नजर आते हैं. MP Shortage teachers, Government schools tribal areas, Education based on peons

MP Crime News: शराब कारोबारी के हौसले बुलंद, आईएएस पर किया हमला, अपराधी पर इनाम घोषित

MP के इंदौर के रहने वाले शराब कारोबारी की तलाश में पहुंची धार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा. आरोपी रिंकू भाटिया पर धार पुलिस ने 10 हजार का इनाम भी रखा है. वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. आरोपी रिंकू धार के कुक्षी में शराब वाहन रोकने पर आईएएस अधिकारी पर हमला करके फरार हो गया. जिसकी तलाश में पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है. (reward announced on attacker Rinku Bhatia) (MP Crime News) (Liquor businessman attacked Dhar IPS officer)

MP Shivpri crime News स्कूल परिसर में युवक ने छात्रा से की छेड़छाड़, विरोध करने पर पीटा, पुलिस ने तलाश तेज की

शिवपुरी जिले के रन्नौद थाना क्षेत्र के खरैह के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर के बाहर एक मनचले ने स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर दी. छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो मनचले ने छात्रा के साथ मारपीट कर दी. डरी हुई छात्रा ने यह बात अपने परिजनों को दो दिन बाद बताई. इसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों के साथ रन्नौद थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. छात्रा की शिकायत के बाद रन्नौद थाना क्षेत्र में आरोपी मनचले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. Youth molested student, Molested school premises, Beaten protesting, police intensify search

Indore Rape Case: पूर्व कांग्रेस पार्षद पर रेप का प्रकरण दर्ज, पीड़िता की शिकायत पर हुई कारवाई, तलाश में जुटी पुलिस

MP के इंदौर में बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है. आए दिन कई तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें आरोपियों द्वारा प्रलोभन देकर अथवा मजबूरी का फायदा उठाकर महिलाओं की आबरू से खेला जाता है. ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां कांग्रेस के पूर्व पार्षद ने काम कराने के एवज में पहले महिला से दोस्ती की व बाद में फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ लगातार शारीरिक शोषण किया. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

Indore Court अपनी पत्नी को एक साल तक बंधक बनाकर प्रताड़ना, कोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार

महिलाओं पर अत्याचार की घटना लगातार बढ़ रही हैं. इंदौर के न्यायालय ने एक मामले में 12 वर्ष के मासूम बच्चे के बयान पर मां-बेटे को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं. आरोपी पति पर महिला को बंधक बनाने व मारपीट करने को लेकर पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. Indore district court, Torture wife hostage, court strict on police