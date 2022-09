Mandala: प्रदेश के मुख्यमंत्री आज आ रहे चरगांव, शहीद गिरजेश उद्दे के परिवार से करेंगे मुलाकात

मंडला। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आरहा चरगांव पहुचेंगे. बीते माह उग्रवादियों से लड़ते समय भारत बांग्लादेश सीमा पर शहीद हुए गिरजेश उद्दे के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करेंगे. सीएम शिवराज करीब 4:25 बजे पहुंच कर शहीद के परिजनों से उनका हाल जानेंगे. उम्मीद है कि, मुख्यमंत्री शहीद के परिवार को राहत के तौर पर कुछ घोषणाएं कर सकते हैं. (CM Shivraj Singh in Mandla) (Chief Minister will meet families of martyr) (CM Shivraj will reach at 4 30 pm mandla)

Jabalpur: छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय अब राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाना जायेगा, बलिदान दिवस कार्यक्रम CM शिवराज ने कीं कई घोषणाएं

अमर क्रांतिकारी राजा शंकर शाह (raja shankar shah) और कुंवर रघुनाथ शाह (kunwar raghunath shah) के बलिदान दिवस (sacrifice day) पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम शिवराज चौहान (cm shivraj singh chouhan) जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए.

Bhopal News: मंत्री विश्वास सारंग का बयान-कांग्रेस ने नेहरू और इंदिरा गांधी तक ही देश के इतिहास को सीमित कर दिया

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में सिर्फ नेहरू परिवार का महिमामंडन किया गया है. बीजेपी की सरकार आने के बाद देश में बलिदानियों को याद किया जा रहा है. मंत्री ने कांग्रेस डेलीगेट की बैठक पर भी चुटकी ली.(Minister Vishvas Sarang Attack kamalnath) (Congress only glorified Nehru Family)

Jabalpur News: ऐसे थे गोंडवाना वंश के वीर सपूत, कविता के जरिए छेड़ी थी विद्रोह क्रांति, घुटने टेकने को मजबूर हो गए थे अंग्रेज

हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए हजारों लाखों ने अपना बलिदान दे दिया, इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने न केवल अपना बलिदान दिया बल्कि अपने बलिदान से स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी को जन्म दिया जो बाद में अंग्रेजों के लिए आग बन गई. ऐसे ही कुछ नाम जुड़े हैं मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर से.. गोंडवाना साम्राज्य के राजा शंकर शाह और उनके बेटे रघुनाथ शाह ने हंसते हंसते अंग्रेज़ो की हुकूमत के खिलाफ मौत को गले लगा लिया था, ये भारत देश का पहला राजवंश था जिसे तोप से उड़ाया गया. पढ़िए ये खास रिपोर्ट... 165th sacrifice day of Gondwana King, Raja Shankar Shah and his son Raghunath Shah, Jabalpur News

Bhopal Crime News: रानी कमलापति स्टेशन पर टॉयलेट में नाना ने बच्ची के साथ हैवानियत की कोशिश की, GRP ने किया रेस्क्यू

भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बच्ची अपने नाना की हवस का शिकार होते बच गई. दो भाई बहन नाना के साथ अपनी मां से मिलने राजस्थान जा रहे थे. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर टॉयलेट में नानी ने बच्ची के साथ गलत काम करना चाहा, लेकिन बच्ची ने सूझबूझ दिखाते हुए लोगों को इक्ठ्ठा कर लिया. भोपाल जीआरपी ने बच्चों को रेस्क्यू कर मां के सुपुर्द कर दिया.(Bhopal Crime News) (Maternal Grandfather tried to rape Girl)

MP Transfer Policy 2022: एमपी में ट्रांसफर पर से बैन हटा, आज से होंगे तबादले

मध्य प्रदेश में तबादले पर लगा बैन हट गया है. अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का तबादला हो सकेगा. (MP Transfer Policy 2022) (Shivraj Government removed ban on Transfers)

Jagdeep Dhankhar in Jabalpur: उपराष्ट्रपति जस्टिस जे. एस. वर्मा की स्मृति व्याख्यान माला कार्यक्रम में हुए शामिल, शिवराज बोले- भारत की न्यायपालिका पर जनता को भरोसा

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज मध्यप्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां डुमना एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया. इसी के साथ बैंड की देशभक्ति धुन के बीच सशस्त्र गार्ड से उपराष्ट्रपति को सलामी दी गई, जिसके बाद उपराष्ट्रपति ने सैल्यूट कर सलामी का अभिवादन किया. Jagdeep Dhankhar in Jabalpur

Shivpuri: लिफ्ट के बहाने छेड़छाड़, महिला ने बाइक चालक की चप्पल से की धुनाई, वीडियो हुआ वायरल

शिवपुरी। जिले के नरवर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में महिला एक व्यक्ति की चप्पल से दनादन पिटाई कर रही है. जानकारी के अनुसार, बिलोनी का रहने वाला एक युवक बाइक से नरवर की ओर जा रहा था. इसी दौरान पारागढ़ ग्राम के पास एक महिला ने उससे नरवर तक के लिए लिफ्ट मांगी. परन्तु लिफ्ट के बहाने महिला को नरवर के बजाय चकरामपुर की ओर ले जाने लगा.

Ujjain Cheetahs Party: महाकाल की नगरी में भी दौड़ेंगे चीते वो भी 35! SSP ने तैयार की अपनी चीता पार्टी, अब अपराधियो की खैर नहीं

महाकाल की नगरी उज्जैन में अपराधियों पर लगाम कसने के लिए चीता पार्टी टीम गठित की गई. यह कुल 35 पुलिस जवान हैं जिनकी बाइक पर चीतों के स्टीकर है और यह टीम अब शहर के तमाम थाना क्षेत्रों में किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचेगी. ये टीम सीधा एसएसपी के निर्देशन में कार्य करेगी.(Ujjain Cheetahs Party) (Cheetah sticker on 35 jawan bike) (Action on Criminal in Ujjain)

khandwa Crime News: खंडवा में चोरों के हौसले बुलंद, दुकान के बाहर खड़ी बाइक चुरा ले गया चाेर, CCTV में कैद वारदात

खंडवा। अगर आपकी आदत अपने वाहन में चाबी छोड़कर जाने की तो यह खबर आपके कान खड़े कर देगी. अपनी इस लापरवाही का खामियाजा एक व्यक्ति को अपनी बाइक से हाथ धोकर चुकाना पड़ा. दिपला गांव के अनीस खां अपना मोबाइल सुधारने बजरंग चौक की एक दुकान आया था. गाड़ी खड़ी कर वह दुकान में चला गया. बाहर आकर देखा तो बाइक गायब थी. दुकानदार ने दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, जिसमें आरोपी पहले गाड़ी के पास आकर बैठता है, आसपास लोगों पर नजर रखता है.