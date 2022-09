Gwalior Home Minister ग्वालियर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जाने कांग्रेस के बारे में क्या बोल गए गृहमंत्री

चाहे कांग्रेस हो या भाजपा दोनों एक दूसरे पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कूनो कार्यक्रम की आलोचना करने पर मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. उन्होंने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा बोलने और करने में बहुत फर्क होता है. आगे कहा कि कांग्रेस की देश जोड़ो नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है. (Gwalior home minister Narottam Mishra)

Congress delegation meets: कांग्रेस मीडिया प्रभारी जेपी अग्रवाल बोले, कुछ जयचंदो की कारण गिरी सरकार

राजधानी भोपाल के मानस भवन में कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर बैठक हुई. जिसमें आने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया. कमलनाथ ने सरकार गिराने और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

Pm Modi In Kuno 70 साल बाद चीतों की वापसी से बेहद खुश नजर आए पीएम मोदी, ट्विटर, फेसबुक पर शेयर की कुनो की तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अन्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत में चीतों की वापसी का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि हम परफेक्ट तरीके से इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रख सकते हैं. उन्होंने चीतों की दीदार करने के लिए देश वासियों को कुछ दिनों का धैर्य रखने की भी अपील की.

Style icon PM मोदी कूनो में बने Wildlife Expert, साथ में देखिए चीतों की शानदार तस्वीरें

आज 70 साल बाद फिर से मध्य प्रदेश चीताओं का प्रदेश हो गया है. मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में स्थित कूनो अभ्यारण में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीते छोड़े. यह 8 चीते अफ़्रीका के नामीबिया से लाए गए हैं. पूरे देश भर में आज इतिहास रचा गया. देखिए कूनो अभ्यारण में पीएम मोदी और अफ्रीकन चीता की शानदार तस्वीरें.

Ujjain Mahakal Temple महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने दिया दिल खोलकर दान, एक वर्ष में 81 करोड़ से अधिक का दान

उज्जैन के महाकाल मंदिर की मान्यता और कीर्ति देश ही नहीं पूरी दुनियां में फैली हुई है. आदिदेव महादेव के 12 ज्योर्तियलिंग में एक महाकाल के दर्शनों के सौभाग्य से शायद ही कोई अछूता रहा होगा. उनकी इस महिला के कारण ही उनके भक्तों ने पिछले एक साल में 81 करोड़ रुपए का कुल दान करके एक नया रिकार्ड बनाया है. कोरोना काल के बाद महाकाल के खजाने में दोगुनी वृद्धि हो चुकी है. (Ujjain Mahakal Temple Devotees)

PM मोदी के कार्यक्रम से लौट रहीं महिलाओं की बस का दो जगह हुआ एक्सीडेंट, 10 घायल

आज पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर मध्यप्रदेश आए, जहां उन्होंने 8 अफ्रीकन चीते कूनो अभयारण्य के बाड़े में छोड़कर प्रदेश को बड़ी सौगात दी. वहीं चीतों को छोड़ने के बाद पीएम मोदी ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया, पीएम के इसी कार्यक्रम से लौट रहीं महिलाओं की बस का दो जगह एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई हैं..shivpuri bus accident, bus of women came to attend PM program accident, five women injured in shivpuri

Ujjain Fire News मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया रोड जाम, पोहा फैक्ट्री में आग लगने से 3 महिलाओं की हुई मौत

उज्जैन में शुक्रवार को पोहा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी, घटना में तीन महिलाओं की मौत हो गई थी, जबकि कुछ झुलस गए थे. वहीं 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया था. वहीं आज मृत मजदूरों के परिजनों और लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर रोड जाम कर दिया.Ujjain Fire News, People blocked road after the fire incident, fire incident at Poha factory in Ujjain,3 women dead in fire

Satna student president award सतना की अर्चना को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी सम्मानित

जब कोई छोटी सी उम्र में बड़ा मुकाम हासिल करता तो उससे न केवल वह अपने माता पिता, शहर का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन करता है. ऐसा ही मुकाम हासिल किया है सतना की महज 22 वर्षीय किशोरी अर्चना कुशवाहा ने. अर्चना को उनकी समाजसेवा के लिए महामहिम द्रौपदी मुर्मु आगामी 24 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगी. (Satna student will honor by president)

MP Morena News गूंगी-बहरी किशोरी से दुष्कर्म करने वाले फूफा को आजीवन कारावास की सजा

मुरैना जिले की जौरा तहसील के अलापुर गाँव में 2019 में गूंगी- बहरी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी फूफा को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनुज त्यागी ने आरोप सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का फैसला सुनाया है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गिरजेश खत्री ने की. life imprisonment in rape, Fufa sentenced life imprisonment, Rape deaf and dumb girl

Indore Massage Parlor मसाज पार्लर की आड़ में जिस्मफरोशी, तीन युवतियों सहित चार गिरफ्तार

इंदौर में लगातार मसाज पार्लर की आड़ में जिस्मफरोशी का धंधा संचालित हो रहा है. इसी कड़ी में इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई कर तीन युवतियों व एक युवक को गिरफ्तार किया है. अन्य लोग पुलिस की दबिश के दौरान वहां से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस लगातार तलाशने में जुटी हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. Indore massage parlor, Indore police raid, call girl massage parlor, Arrest three girls