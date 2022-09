MP Assembly Monsoon Session: पोषण आहार पर कांग्रेस ने सदन में हंगामा काटा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सदन में पोषण आहार मामले में जमकर हंगामा हुआ. लिहाजा गुरुवार सुबह तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है. सदन में पोषण आहार पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने 15 स्थगन प्रस्ताव लगाए थे. कार्यवाही शुरू होते ही सीएम शिवराज ने कहा वे वक्तव्य देना चाहते हैं, जिस पर कांग्रेस ने हंगामा कर दिया. वहीं गुरुवार को सदन में 4 विधेयक और 9 अध्यादेश पारित होंगे.Congress ruckus in monsoon session of MPAssembly, MP Legislative Assembly, Second day of mp Assembly monsoon session

MP Food Scam: CM बोले-कांग्रेस ने की भ्रम फैलाने की कोशिश, सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार

मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सदन में कांग्रेस ने पोषण आहार मामले में सरकार को जमकर घेरा. वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है. कांग्रेस को तथ्यों से मतलब नहीं है, वह सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. mp food scam, monsoon session congress hungama on food scam,CM Shivraj statement on food scam in mp, Madhya Pradesh Assembly session

Train Cancelled Singrauli: ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ा झटका, रेलवे ने कुछ दिन के लिए कई ट्रेनों का संचालन किया रद्द, जानें कौन सी ट्रेनें हुई कैंसिल

MP के सिंगरौली के रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है. क्योकि भारतीय रेलवे ने नॉन इंटरलॉकिंग एवं दोहरीकरण से जुड़े कार्यों के चलते सिंगरौली से भोपाल, जबलपुर और निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया है. (Singrauli train passengers upset)

MP Train accident: इटारसी में पठानकोट एक्सप्रेस की चपेट में आई 100 भेड़ों की मौत, देखें वीडियो

मध्यप्रदेश के इटारसी में तेज गति से आ रही पठानकोट एक्सप्रेस की चपेट में आने से 200 से अधिक भेड़ों की ट्रेन से कट कर मौत हो गई. ये हादसा पवारखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास भेड़ों के पटरी पार करते समय हुआ. लोको पायलट ने ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका. जिसके बाद 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही. ये भेड़ राजस्थान से लेकर आए पशुपालकों की थीं. (MP Train accident) (Pathankot express train accident) (Itarsi train accident)

Bhopal Crime News तीन युवकों के खिलाफ रेप का केस, युवती को झांसा देकर करते रहे शोषण

भोपाल में एक बालिका संप्रेक्षण गृह में रहने वाली युवती ने तीन युवकों के खिलाफ रेप का दर्ज कराया है. माता-पिता की मौत के बाद ये नाबालिग अपने रिश्तेदार के घर में रहने गई. वहां सहेली के भाई ने शादी का झांसा देकर रेप किया. इस दौरान वह बालिग हो गई. अगले दो साल में दो और युवक इस युवती के संपर्क में आए. उन्होंने भी युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया. तीनों युवकों से धोखा खाकर युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत की. Rape against three youths, Physical abuse, Cheating name of marriage, Girl cheated by three youths

Lokayukta Raid in Sidhi: रीवा लोकायुक्त की कार्रवाई, नामांतरण को लेकर रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार

मध्य प्रदेश में भ्रष्टचार पर रोक लगाने के लिए लोकायुक्त की टीम लगातार करप्ट अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है. रीवा लोकायुक्त की टीम ने सीधी में कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी को नामांतरण के नाम पर 5 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. (Action of Lokayukta in Sidhi)

MP Police Video: शराब के नशे में धुत एमपी पुलिस के जांबाजों का ग्रामीणों पर रौब झाड़ने का वीडियो वायरल

MP Police Video: शराब के नशे में नगरा थाने के दो आरक्षकों का ग्रामीणों पर रौब झाड़ते एक वीडियो वायरल हो रहा है. गांव के लोगों के मुताबिक दोनों आरक्षक नशे के आदी हैं. मुरैना जिले की सीमा में अगर ऐसा करेंगे तो अधिकारियों की नजर में आ जाएंगे इसलिए वे भिण्ड जिले की सीमा में शाम के समय शराब का शौक फरमाने जाते हैं. मामले में जिले के एसपी ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है. (Morena constable drunk) (morena constables video viral)

BJP on Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ने ली चुटकी, बोले-राहुल गांधी को नहीं मिल रहा रिस्पांस

सीहोर। बुधवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन सीहोर कोठरी स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. यहां पर प्रेस से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने भारत जोड़ो भारत को लेकर कहा कि राहुल गांधी सिर्फ दिखावे के लिए यात्रा निकाल रहे हैं. यात्रा को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं. यात्रा कन्याकुमारी से निकाली तमिलनाडु में लोग यात्रा को रिस्पांस नही दे रहे हैं

MP Chess Grandmaster खंडवा के आयुष ने प्रदेश का नाम किया रोशन, बनेंगे MP के पहले शतरंज के ग्रैंडमास्टर

खंडवा के आयुष ने शतरंज में प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया है. आयुष ने दुबई ओपन शतरंज प्रतियोगिता और आबूधाबी में मास्टर्स में शानदार प्रदर्शन किया है. वहीं अब आयुष चेस में पहले ग्रैंड मास्टर बनने के करीब पहुंच गए हैं. आयुष का सपना वर्ल्ड चैंपियन बनने का है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत कर रहा है. khandwa ayush first chess grandmaste in mp, Khandwa chess grandmaster ,MP Chess Grandmaster Ayush, Ayush became mp first chess grandmaster

Ujjain Mahakal Temple Controversy आपस में ही भिड़े कर्मचारी, लगाए प्रताड़ना के आरोप, कलेक्टर ने दिए जांच के निर्देश

महाकाल मंदिर के कुछ पुजारियों और सेवादारों ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर मंदिर के कुछ अधिकारियों की शिकायत की है. उन्होंने शिकायत में लिखा है कि मंदिर के वरिष्ठ अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं. जिसपर प्रशासक ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा था. दोनों पक्षों ने मंदिर समिति को जवाब देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया है. Mahakal Temple, Ujjain Mahakaleswer Temple, Mahakal Temple Controversy, temple employees harassment