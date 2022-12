नेता प्रतिपक्ष Dr. Govind Singh का बड़ा आरोप, कहा- सरकार के इशारे पर जेल में राजा पटेरिया को किया जा रहा प्रताड़ित

भोपाल। एमपी नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह (Dr. Govind Singh) ने कांग्रेस नेता राजा पटेरिया (Congress leader Raja Patria) को जेल में प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है. नेता प्रतिपक्ष का आरोप है कि, सरकार के इशारे पर राजा पटेरिया को जेल में संगीन अपराधियों के साथ बंद किया गया है. जो उन्हें परेशान कर रहे हैं. उन्हें गंदे कंबल और चादर दिए गए हैं. डॉ. गोविंद सिंह सबसे पहले राजा पटेरिया के समर्थन में आए थे. गोविंद सिंह ने खुलकर कहा था कि पटेरिया ने जो कहा गलत नहीं कहा है. उनके कहने का मतलब मोदी को चुनाव हराना था. गोविंद सिंह ने सरकार की कार्यवाई का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार ने दुर्भावना पूर्ण कार्रवाई की है जिसका मैं विरोध करता हूं. खास बात ये है कि डॉ. गोविंद सिंह ने पीसीसी चीफ कमलनाथ के बयान से हटकर और पार्टी लाईन से अलग जाकर ये बयान दिया था.

Shivpuri Janseva Abhiyan जनसेवा अभियान में शामिल हुए शिवराज-सिंधिया, CM ने मंच से CMO और फूड इंस्पेक्टर को किया सस्पेंड

शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिवपुरी में जनसेवा अभियान में शरीक हुए. संभागस्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को लाभ वितरण किया. इस दौरान सीएम ने 135 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया. कार्यक्रम का आयोजन शिवपुरी के पोलो ग्राउण्ड पर हुआ, जिसमें ग्वालियर संभाग के हितग्राही शामिल हुए. वहीं सीएम ने मंच से ही नगर पालिका के सीएमओ को सस्पेंड कर दिया.

MP Politics: राजा पटेरिया के बयान का बवाल, BJP की बदजुबान कांग्रेसियों के लिए सरकार से 'प्रौढ़ शिक्षा' केंद्र खोलने की मांग

कांग्रेस नेता द्वारा पिछले दिनों पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन के माध्यम से बीजेपी नेताओं ने मांग की है कि हर जिले में प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाएं. (mp bjp demands to open adult education center) ताकि कांग्रेस नेताओं को नैतिकता और व्यवहार की शिक्षा दी जा सके.

जबलपुर भेड़ाघाट पर शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग का विरोध, करणी सेना और पुलिस के बीच झड़प

जबलपुर। शाहरुख खान की 'पठान' फिल्म के विवाद की आग जबलपुर तक पहुंच गई है. यहां पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में शाहरुख खान की नई अपकमिंग फिल्म 'रिटर्न टिकट' की शूटिंग चल रही थी(Shah Rukh Khan upcoming film Return Ticket), जिसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने विरोध किया. फिल्म की शूटिंग का विरोध करने के दौरा मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ करणी सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई. फिल्म 'पठान' में आपत्तिजनक गाने से भड़के करणी सेना के सदस्य भगवा झंडे के साथ ही काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. यहां शूटिंग स्थल से कुछ दूर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर शूटिंग स्थल पर जाने का प्रयास किया तभी बजरंगदल और पुलिस से उनकी झड़प हो गई.

MP धर्मांतरण के लिए 60 दिन पहले देना होगा कलेक्टर को आवेदन, सरकार ने जारी किए नियम

मध्यप्रदेश में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति और धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्माचार्य को 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट में आवेदन करना होगा. इसका प्रावधान राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में किया है. अधिनियम को लेकर राज्य सरकार ने नियम जारी कर (MP government rules for conversion) दिए हैं. इसमें प्रावधान किया गया है कि डरा- धमकाकर, प्रलोभन देकर यदि किसी ने धर्मांतरण कराया तो उसके खिलाफ 10 साल की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

MP में अब अवैध कॉलोनियों में मिलेंगे बिजली कनेक्शन, जानिए कितने चुकाने होंगे रुपये

मध्यप्रदेश सरकार अब प्रदेश के 16 जिलों की अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने जा रही है, इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि यह सरकार का राहत भरा फैसला है, सरकार हर संभव मदद करती आई है और आगे भी करती रहेगी.

50 पॉपुलर एशियाई सेलिब्रिटी 2022 की लिस्ट में कटनी की सुम्बुल तौकीर, जानें 'इमली' ने कैसे हासिल किया 44वां स्थान

कटनी की रहने वाली सुम्बुल तौकीर खान आज टीवी सीरियल के जरिए देश का जाना पहचाना नाम बन गई है(Sumbul include in 50 Asian celebrity world 2022). सुम्बुल तौकीर को इंग्लैंड से जारी होने वाली सेलिब्रिटी पॉपुलैरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है. उन्होंने 44 स्थान प्राप्त किया है. जानिए उनके करियर के बारे में.

बिजली के बढ़ते दामों पर शिवराज सरकार पर बरसे पूर्व कृषि, सचिन यादव का आरोप कुम्भकर्णी नींद सो रही प्रदेश सरकार

खरगोन। मध्यप्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. सचिन यादव ने एक बार फिर बिजली के बढ़ते दामों को लेकर शिवराज सरकार पर कुम्भकर्ण की जैसी नींद में सोने का आरोप लगाया है(state government is sleeping like kumbhakarna). उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी की सरकार बनी है, 2003 से लेकर 2018 तक भी वे बस आम जनता को बिजली के बिल के नाम पर लुटने का प्रयास कर रही है. इस बार भी शिवराज सरकार वही कर रही है. उपभोक्ताओं को मनमाने बिजली के बिल दिए जा रहे हैं. कनेक्शन नहीं रहने पर भी आम जनता के घर बिल जा रहा है. देश में सबसे सस्ती बिजली बिल देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया था. 1 रुपए में 1 यूनिट और 100 रुपए में 100 यूनिट देने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ था(Sachin Yadav said Shivraj government ostrich). सचिन यादव ने शिवराज सरकार को शुतुरमुर्ग बताते हुए कहा कि बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सरकार जरा भी संजीदा नहीं है.

MP Ashoknagar रस्सी का फंदा लगाकर पुलिस थाने के टॉवर पर चढ़ा शराबी, करने लगा शराब की डिमांड

अशोकनगर जिले के मुंगावली थाना परिसर (MP Ashoknagar High voltage drama) स्थित टॉवर पर चढ़कर एक शराबी ने जमकर बवाल काटा. वह शराब नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था. रिश्तेदारों के साथ विवाद होने के बाद ये शख्स कथित रूप से शराब पीकर टॉवर पर चढ़ गया. परिजन उससे लगातार नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे. यहां इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया. युवक का नाम कल्ला लोधी बताया गया है. टॉवर से उतरने के लिए वह शराब मिलने की शर्त दोहराता रहा. उसकी मांग को देखते हुए शराब लेकर टॉवर पर पुलिस व नगर पालिका कर्मचारी चढ़े.कर्मचारियों ने उसे बड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा. बताया जाता है कि कल्लू लोधी अपनी बहन के यहां मुंगावली आया था. जहां जीजा से विवाद के बाद वह नाराज होकर थाने में लगे टॉवर पर चढ़कर ड्रामा करने लगा.

CM शिवराज के इस मंत्री ने सड़क पर गुजारी रात, जानिए क्यों..

CM शिवराज के मंत्री प्रद्दुम्न सिंह तोमर (Pradhuman Singh Tomar) ने ग्वालियर में रात चौपाल लगाकर सड़क पर टैंट में रात गुजारी. अब आप इसके पीछे का कारण जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर प्रद्दुम्न सिंह तोमर ने क्यों सड़क पर गुजारी रात... आइए जानते हैं-