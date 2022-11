Bharat Jodo Yatra राहुल का सेल्फ मोटिवेशन, मेरी नेगेटिव इमेज ब्रांडिंग ही मेरी असली ताकत है

इंदौर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा. इंदौर में पहली बार राहुल ने भाजपा द्वारा बनाई जाने वाली उनकी नेगेटिव इमेज के राज उजागर किए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने हजारों करोड़ो रुपये मेरी इमेज को खराब करने में लगा दी, लेकिन इससे मुझे उतनी ही शक्ति मिल रही है. मीडिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कंट्रोल इनके हाथ में नहीं देश के कुछ लोगों के हाथ में है.

Bharat Jodo Yatra में चीनी सेना की एंट्री, वीडी शर्मा ने पूछा- राहुल जी आपको चीन से इतना प्रेम क्यों?

मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के पांचवे दिन रविवार को राहुल गांधी ने भारत सरकार की दो पॉलिसियों का जिक्र करते हुए कहा था कि जो काम चीन की सेना नहीं कर सकती वो काम नोटबंदी और जीएसटी ने कर दिया. इंदौर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को घेरने के दौरान व्यापारियों से जुड़े मुद्दे उठाते हुए चीन की सेना का जिक्र किया था.(VD Sharma target Rahul Gandhi). इसपर वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि, "राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा है. जिसमें पहले देशविरोधी नारे लगे और अब राहुल गांधी का चाइना प्रेम उमड़ रहा है.

अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान, गौवंश पर सरकार की नीतियां फेल, अब ग्राम पंचायतें नहीं NGO चलाएंगे गौशाला

मध्यप्रदेश में गौशाला को लेकर आए दिन राजनीतिक बयानबाजियां सामने आती रहती है. वहीं इस बार एमपी गौपालन एवं पशु संवर्धन बॉर्ड के उपाध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी का बयान (akhileshwaranand giri statement) सामने आया है. जहां उन्होंने कहा कि पंचायतें नहीं बल्कि एनजीओ गौशालएं चलाएंगी.

ऊर्जा मंत्री के शराबबंदी अभियान पर कांग्रेस का पलटवार, सिंधिया समर्थक मंत्री किसी भी सरकार में रहें उसे कोसने का काम करते हैं

MP Sharabbandi Campaign: पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Uma Bharti) ने MP में शराबबंदी के लिए अभियान छेड़ा ही था. इस बीच शिवराज कैबिनेट के एक मंत्री ने भी जनता को शराबबंदी के लिए अभियान चलाने का संकल्प दिला दिया है. (Pradyuman Singh Tomar Viral video) उमा भारती हर मंच से शराबबंदी के लिए मांग उठाने के साथ खुले तौर पर सीएम शिवराज से भी मांग कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी सरकार का समर्थन नहीं मिला है.

African Cheetah लाने के लिए स्टडी टूर के नाम पर अफसरों ने फूंक दिए 33 लाख रुपए, CM से शिकायत

मध्यप्रदेश में लाए गए चीतों की स्टडी टूर के नाम पर वन मंत्री और अधिकारियों की यात्रा पर उंगलियां उठी हैं. वन मंत्री विजय शाह वन विभाग के आला अधिकारियों के साथ इस साल अगस्त माह में दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया के दौरे पर गए थे. 10 दिन अध्ययन प्रवास के लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति हुई, लेकिन इस स्टडी टूर पर 33 लाख रुपए (33 lakhs spent instead of 15 on study tour) खर्च कर दिए गए. जबकि जिस अध्ययन के लिए गए थे, उसकी रिपोर्ट आज तक तैयार ही नहीं हो सकी. अध्ययन यात्रा के नाम पर घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से (Complaint to CM) आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे ने की है.

जब बंधक बन गई पुलिस देना पड़ा माफीनामा जानें क्या है छात्रों का कारनामा

अनूपपुर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक हमेशा से सुर्खियों में रहा है. यहां आए दिन कोई ना कोई कांड होता रहता है. चाहे वो प्रोफेसरों का हो या फिर छात्रों का. जिले में IGNTU कांड की गूंज रहती है. अब एक बार फिर पुलिस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यहां पुलिस बिना अनुमति के छात्रावास में घुसती है. फिर छात्रों के सामने नतमस्तक हो जाती है.

MP Teachers Recruitment 2022: साढ़े 7 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, 28 फरवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में 7500 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भर्ती के लिए अगले साल मार्च के महीने से प्रक्रिया शुरू की जाएगी. अधिसूचना के अनुसार भर्ती संबंधित नियम-प्रक्रिया, आरक्षण, योग्यता एवं अन्य डिटेल की जानकारी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर 28 फरवरी 2023 को उपलब्ध कराई जाएगी.

Gwalior Suicide फौजी ने अपनी ही बंदूक से गोली मारकर कर ली आत्महत्या, एयरपोर्ट के टॉवर पर था तैनात

आत्महत्या की घटनाएं तो अक्सर सुनने को मिलती है. जब यही सुसाइड की खबर किसी फौजी की आती है तो चौकना लाजमी होता है. वह इसलिए कि फौजियों को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत चुस्त और दुरुस्त माना जाता है. सोमवार को फौजी के आत्महत्या की सूचना ग्वालियर की एयर फोर्स कॉलोनी से आई है.

केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान, Congress ने सीताराम केसरी की तरह ही खड़गे को अध्यक्ष बनाया

अल्प प्रवास पर जबलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते (Union Minister Faggan Singh Kulaste said) ने राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के कारण ही कांग्रेस टूटी है. उन्हीं के चलते कांग्रेस का बिखराव हुआ है.

Jabalpur Shilpa Murder case जितेंद्र को 20 लाख रुपए के लिए फंसाना चाहता था हेमंत, पुलिस ने दी क्लीन चिट

जबलपुर मेखला रिसोर्ट हत्याकांड की गुत्थी लगभग पूरी तरह सुलझ चुकी है. पुलिस की पूछताछ में यह साफ हो गया है कि हत्यारा हेमंत भदाड़े बहुत शातिर किस्म का अपराधी है. उसने जितेंद्र कुमार से फर्जीवाड़ा करके 20 लाख रुपए झटक लिए थे.