Jabalpur Lokayukta Action: रंगे हाथ पकड़ाया घूसखोर पटवारी, नामांतरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत

सिवनी। जिला कलेक्ट्रेट के तहसील कार्यालय में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने पटवारी को 3 हजार रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. (Jabalpur Lokayukta Action) सिवनी तहसील अंतर्गत हल्का नंबर 104 में पदस्थ पटवारी विपुल बरमैया ने भोंगा खेड़ा सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक संजय तिवारी निवासी भैरोगंज से प्लाट के नामांतरण के नाम पर 23 नवम्बर को 3 हजार रुपये की मांग की थी. शिक्षक संजय तिवारी ने इस मामले को लेकर जबलपुर लोकायुक्त पुलिस को इसकी शिकायत की थी. जिसके बाद 6 सदस्यीय लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया.

Bhopal Conversion प्यार में पागल सिरफिरा आशिक, युवती का जीना किया मुहाल, जबरन बनाना चाहता है ईसाई

धर्म देखकर अगर प्रेम नहीं होता, तो प्रेम में भी धर्म को लेकर कोई दबाव क्यों होना चाहिए, लेकिन प्रेम के रिश्ते में बंधी भोपाल की उस युवती का गुनाह बस इतना है कि उसने शादी से पहले ही अपना धर्म बदलने से इंकार कर दिया. भोपाल में रहने वाली एक डांस टीचर पर क्यों सिरफिरा आशिक बना रहा है धर्मान्तरण का दबाव (bhopal man force girl to convert religion). 6 महीने से उस सिरफिरे शख्स की गिरफ्तारी के लिए थाने के चक्कर लगा रही दहशत में आई लड़की ने बयान में कहा कि उसे हर पल लगता है वो मुझे मार डालेगा. ऐसा क्या फितूर सवार है इस आशिक पर और क्या है पल-पल डर में जी रही उस युवती की कहानी.

Sagar Gaurav Diwas उभरी भाजपा की गुटबाजी, अपने ही विधायकों को होर्डिंग में जगह नहीं

डॉक्टर हरीसिंह गौर की 153वीं जयंती के अवसर पर गौरव उत्सव और सागर गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन को लेकर भाजपा में एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है. दरअसल शहर में लगे भाजपा के होर्डिंग में विधायकों को जगह नहीं दी गई. सागर विधायक शैलेंद्र जैन को भी होर्डिंग फ्लेक्स में स्थान नहीं दिया गया है. नरयावली विधायक प्रदीप लारिया ने इस गलती के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है.

Bhopal Crime News शादी में शामिल होने दुबई से आई महिला के पर्स से हार चोरी, ब्यूटी पार्लर कर्मियों पूछताछ

भोपाल में निकाह की रस्म से ठीक पहले मेकअप के लिए दुल्हन ब्यूटी पार्लर पहुंची. वहां पर उसका ब्यूटी पार्लर के काउंटर से हार चोरी हो (Necklace stolen purse of woman) गया. इधर, ब्यूटी पार्लर प्रबंधन का कहना है कि दुल्हन के पास उन्होंने हार देखा ही नहीं. शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच के दौरान ब्यूटी पार्लर के हॉल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज देखे (Footage from cctv cameras) जा रहे हैं.

Congress की सफाई... सलूजा ने पार्टी नहीं छोड़ी, वे निकाले जा चुके थे

मध्यप्रदेश कांग्रेस के मीडिया के उपाध्यक्ष रहे नरेंद्र सलूजा अब पार्टी छोड़कर भाजपा में आ चुके हैं, आज सीएम शिवराज ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है. वहीं जहां सलूजा का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, तो कांग्रेस ने भी अब बयान जारी करते हुए कहा है कि सलूजा को पार्टी से निष्कासित किया गया है.

जब राहुल की Bharat Jodo Yatra में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे.... देखें VIDEO

खरगोन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर सीमा से अब इंदौर की तरफ बढ़ रही है, इसी दौरान यात्रा का अक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा सुनाई दे रहा है. वायरल होता ये वीडियो खरगोन का बताया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ कमलनाथ और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं.

Satpura Tiger Reserve जब डिप्टी रेंजर के सामने आ गए तीन बाघ, जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों के होश उड़े [VIDEO]

नर्मदापुरम। बाघों को देखकर पर्यटक रोमांचित होते हैं. इस बार बाघों को गश्ती कर रहे वन कर्मी की बाइक के पास (Tiger came in front of deputy ranger) बाघ को आता देख पर्यटक सकते में आ गए. जहां बाघों के कुनबा जब डिप्टी रेंजर के सामने पहुंच गया तो पर्यटको की भी सांसें फूल गईं. पूरा वाकया वन गश्ती के दौरान डिप्टी रेंजर की गाड़ी के पास बाघ आने का है.

राहुल गांधी की Bharat Jodo yatra खरगोन से ओंकारेश्वर की ओर बढ़ी, रास्ते में गिरा पैराग्लाईडर

मध्यप्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) का आज तीसरा दिन है. शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा खरगोन जिले के खेरदा से रवाना हुई. यात्रा में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी के अलावा कई कांग्रेसी शामिल हैं. रास्ते में पड़ने वाले गांवों में इस यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है.

बाल-बाल टला हादसा, Gwalior बरौनी मेल के तीन डिब्बे पटरी से उतरे, देखें VIDEO

ग्वालियर। बीती रात ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया. बताया जा रहा है कि बरौनी से चलकर ग्वालियर आई बरौनी मेल ट्रैन यात्रियों को उतारने के बाद यार्ड में जा रही थी, तभी बरौनी मेल के तीन डिब्बे यार्ड में जाते वक्त पटरी से उतर गए.

Barkatullah University छात्रों ने BCA से MOU के खिलाफ किया धरना-प्रदर्शन, रजिस्ट्रार से आश्वासन मिलने के बाद माने

भोपाल की प्रसिद्ध बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी पूरे 3 घंटे छात्र आंदोलन के हंगामे की गिरफ्त में रही. लड़के-लड़कियों ने विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर धरना-प्रदर्शन करते हुए सारा आवागमन रोक दिया था. छात्र विश्वविद्यालय द्वारा खेल मैदान को एक MOU के तहत 21 साल के लिए भोपाल क्रिकेट एसोसियेशन को दिए जाने का विरोध कर रहे थे.