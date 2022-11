राहुल ने टंट्या मामा को दी पुष्पांजलि, आम सभा को किया संबोधित, बोले- वनवासी नहीं देश के मालिक हैं आदिवासी

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एमपी में आज दूसरा दिन है (bharat jodo yatra in khandwa). यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी के साथ बहन प्रियंका ने भी कमदतला किया. राहुल गांधी आज खंडवा में यात्रा कर रहे हैं. इस दौरान वे टंट्या मामा के गांव छैगांव माखन पहुंचे. जहां उन्होंने टंट्या मामा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी और सभा को संबोधित किया.

राहुल गांधी को BJP की नसीहत, अंबेडकर जन्मस्थली पहुंचने से पहले कान पकड़कर लगाएं उठक बैठक [Video]

इंदौर। भारत जोड़ो यात्रा की मध्य प्रदेश में एंट्री के बाद से राहुल गांधी भाजपा के निशाने पर हैं. अंबेडकर जन्मस्थली और टंट्या मामा की जन्मस्थली पहुंचने से पहले भाजपा ने उन्हें कान पकड़ कर उठक बैठक लगाकर माफी मांगने की नसीहत दी है. इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. राजेश सोनकर ने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि, 67 साल पहले 1952 में कांग्रेस ने अंबेडकर के विरोध में अपना प्रत्याशी खड़ा कर उन्हें संसद जाने से रोका था. इसके अलावा कांग्रेस ने ना तो डॉ. अंबेडकर को भारत रत्न देकर सम्मानित किया और ना ही सदन में उनका फोटो लगाने दिया. ऐसा ही टंट्या भील के साथ किया गया. सोनकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि, कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लोगों का सिर्फ राजनीतिक उपयोग किया है.

Ujjain Accident बिजली पोल गिरने से 2 बच्चों की मौत, परिजनों और करणी सेना ने किया चक्काजाम, 6-6 लाख का मुआवजा मंजूर

उज्जैन। जिले की घट्टिया तहसील के ग्राम रलायता में बुधवार को बिजली विभाग के जर्जर पोल के गिरने से 2 मासूमो की मौत हो गई थी. गुरुवार को करणी सेना व परिजनों ने उज्जैन-आगर हाइवे को जाम कर दिया, गुस्साए परिजनों के जाम खत्म करवाने में पुलिस-प्रशासन को डेढ़ घंटे का समय लगा. चक्काजाम एसडीएम संजीव साहू व विद्युत वितरण कंपनी के DE अमरेश सेठ के आश्वाशन के बाद खत्म हुआ. आश्वासन में कहा गया की लापरवाह लाइन मेन मांगीलाल व सुपरवाइजर नवनीत मिरोठ को सस्पेंड किया जाएगा व जल्द ही पोल को बदलवाने का काम किया जाएगा. साथ ही कहा कि पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख बिजली विभाग से व 2-2 लाख की सीएम सहायता राशि दिलवाई जाएगी. करणी सेना ने यह सब कार्य 7 दिन में पूरा करने की बात रखी, काम पूरा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

MP जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन के नाम पर हर माह टैक्स में 500 रुपए तक बढ़ोत्तरी के निर्देश

मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जल आपूर्ति और कचरा प्रबंधन के नाम पर प्रदेश के लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की (Increase tax water supply waste management) तैयारी की जा रही है. नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को पत्र भेजकर उपभोक्ता प्रभार की दरें तय करने के निर्देश दिए हैं. विभाग की कोशिश है कि जल प्रदाय और कचरा प्रबंधन में होने वाले खर्च की शत-प्रतिशत वसूली जनता से की जाए. यदि ऐसा हुआ तो लोगों को हर माह पानी और कचरा प्रबंधन के नाम पर हर माह 500 रुपए तक (Tax up to Rs 500 every month) देना होंगे.

Vidisha पंचायत भवन बना 'मयखाना', जमकर छलके जाम [Video]

विदिशा। दीपनखेड़ा गांव के दबंग लोगों ने पंचायत प्रणाली और पंचायत भवन को अपनी अय्याशी का साधन बना लिया है. गांव के पंचायत भवन पर हो रही दारू पार्टी का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में पूर्व सरपंच के पति वीरेंद्र यादव, रोजगार सहायक के पति जीतेन्द्र रघुवंशी अपने दोस्तों के साथ मयखाना जमाए हुए दिखाई दे रहे हैं. वायरल वीडियो में दोनों शराब पीते नजर आ रहे हैं. मेज पर शराब की बोतलें रखी है. हंसी, मजाक और गानों के साथ जाम छलकाए जा रहे हैं. गांव के लोगों की मानें तो यह पहली घटना नहीं है. पंचायत भवन में हमेशा इस तरह का माहौल बना रहता है. किसी ने इस घटना वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. इस लिए यह मामला उजागर हो गया है. हालांकि, सवाल यह है कि, अब इस वायरल वीडियो के आधार पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है.

Betul Suicide राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी ने डैम में कूदकर की आत्महत्या, वास्तविक वजह तलाशने में जुटी पुलिस

बैतूल के कोसमी डैम में एक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि वह युवती राष्ट्रीय स्तर की बास्केबॉल खिलाड़ी है. घर से वह बुधवार को बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करने का बोल के गई थी. घर न लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचित किया था. गुरुवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली की डैम के ऊपर स्कूटी खड़ी मिली है.

ग्वालियर में भाजपा पार्षद को दोस्तों ने पीट-पीटकर मार डाला, जाने क्या थी हत्या की वजह

ग्वालियर। बीती रात बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा की हुई हत्या के मामले में एक वीडियो सामने आया है. जिसमें दो युवक बीच सड़क पर पार्षद शैलू कुशवाहा को डंडों से मारते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में दो युवकों ने बीजेपी पार्षद शैलू कुशवाहा को बीच सड़क लाठियों से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर डाली. इस दौरान वहां से गुजर रही एक कार में से किसी युवक ने वीडियो बना लिया.

राहुल गांधी की Bharat Jodo Yatra के बीच इस दृष्टिबाधित युवक की यात्रा चर्चा में, जानें क्या है पूरा मामला

बाबा महाकाल की नगरी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Rahul Gandhi Bharat Jodo Yatra) के पहुंचने से पहले एक ऐसी यात्रा ने एंट्री ली है, जिसके चर्चे अब तक तो कहीं नही थे लेकिन अब हो सकता है कि होने लगें. हर कोई इस खास यात्रा में शामिल व्यक्ति की सेवा सत्कार में लगा हुआ है.

Bhopal फुटबॉल की प्रतिभाएं तो गांव में ही मिलेंगी, जाने क्यों इस खेल में पिछड़ा है भारत

हर जगह या यूं कहें हर देश में फुटबॉल फीवर देखते बनता है. बड़ी टीमों के बीच में फुटबॉल में भारत का नामोनिशान नहीं है. यहां तक कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाइंग मैचों तक में भारत नाम नहीं आता. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या सिर्फ क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है, जिसमें भारतीय टीम का दबदबा है. फुटबॉल को वह मुकाम क्यों नहीं मिल पाता. जेपी सर के नाम से मशहूर राष्ट्रिय कोच जयप्रकाश जी का कहना है, इसके बहुत से कारण है.

Sagar Gaurav Diwas समारोह आज से, फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी शामिल होंगे

डॉ. हरिसिंह गौर जयंती पर आयोजित होने वाले तीन दिवसीय सागर गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ (Sagar Gaurav Diwas celebrations) महाकवि पद्माकर सभागार में 24 नवंबर को दोपहर एक बजे होगा. सागर दिवस समारोह में फिल्म कलाकार और फिल्म गायक चार चांद लगाएंगे. सागर विश्वविद्यालय के छात्र फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा और मुकेश तिवारी (Actors Ashutosh Rana Mukesh Tiwari attend) शामिल होंगे.