Bhopal: अयोध्या नगर में मासूम को ले जाते हुए दिखा संदिग्ध व्यक्ति, रात भर सर्चिंग के बाद भी पुलिस के हाथ खाली

भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की बसंतकुंज कॉलोनी में गुरुवार रात को संदिग्ध युवक एक मासूम को ले जाते हुए दिखाई दिया. सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर के बाद थाना क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, कॉलोनी के बच्चे और महिलाएं खौफ के साए में हैं. मासूम के साथ अनहोनी की आशंका के चलते दो थानों की पुलिस पिपलानी और अयोध्या नगर पुलिस रात भर संदिग्ध को तलाश करती रहीं लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका.

Ujjain Mahakal Lok: महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, बाबा का दर्शन करने आए गुजरात के भक्त ने अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट, कुंडल किया दान

महाकालेश्वर मंदिर में अचानक भक्तों की संख्या में इजाफा हुआ है. यहां पर एमपी के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं. गुरुवार के दिन तो आलम यह रहा कि, चौपहिया वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल कम पड़ गया. दर्शनार्थियों कों मंदिर में दर्शन के बाद सीधे निर्गम मार्ग से बाहर निकाला गया. शाम होते-होते जनसैलाब उमड़ा और ट्रैफिक जाम हो गया. यहां का नजारा सिंहस्थ जैसा नजर आ रहा था. इस दौरान गुजरात के श्रद्धालु ने अमेरिकन डायमंड जड़ित मुकुट, कुंडल माला भगवान महाकाल के लिए मंदिर को दान स्वरूप अर्पित किया है.

Congress MLA लक्ष्मण सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फिर दी सलाह, दलालों से बचकर रहें

कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक लक्ष्मण सिंह (MP Congress MLA Laxman Singh) ने एक बार फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सलाह दी है. लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सलाह देते हुए दलालों से बचने की नसीहत दी है. बता दें कि लक्ष्मण सिंह पार्टी के अंदर बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं. कई बार उनके बयान चर्चाओं में रहते हैं, जो विपक्षी दलों के लिए बैठे बिठाए मुद्दा दे जाते हैं.

MP Lokayukt Action : ठेकेदार से एक करोड़ रुपये लेनदेन के मामले में पूर्व IAS अधिकारी जुलानिया के खिलाफ FIR

लोकायुक्त ने (MP Lokayukt Action) प्रदेश के पूर्व सीनियर आईएएस राधेश्याम जुलानिया (Former IAS officer Julania) के खिलाफ ठेकेदार से करीब 1 करोड़ रुपए के लेन-देन के मामले में केस दर्ज कर लिया है. जुलानिया पर जल संसाधन विभाग के ठेकेदार की फर्म अर्नी इंफ्रा से 99.50 लाख रुपए अपने बैंक खाते में लेने का आरोप है. सामाजिक कार्यकर्ता नेमीचंद्र जैन ने इसकी लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की थी. लोकायुक्त ने केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है.

Indore Loot case: कार सवार बदमाशों ने मारपीट कर लूट की वारदात को दिया अंजाम, घटना सीसीटीवी में कैद

Indore Loot case: मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से मारपीट और लूट की वारदात सामने आई है. यहां के किशनगंज थाना इलाके में कार सवार बदमाशों ने दो युवकों के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया है. घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर शिकायत के बाद थाने में FIR तो दर्ज कर ली गई, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई देने से पुलिस की कार्यप्राणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

Mandla Faggan Singh Kulaste: शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कुलस्ते की फिसली जुबान, देखें वीडियो

मंडला। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि, कांग्रेस के कई तुकड़े हो गए हैं और गांधी परिवार की मजबूरी है कि, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया है. केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास नगर परिषद में पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने नगर परिषद CMO को बैल कह दिया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि, सावधान रहना CMO साहब पार्षद तुम्हें बैल की तरह पीछे के दरवाजे से कोंचेंगे.

MP में काले जादू के शक में हत्या, गांव में बैठी पंचायत के दौरान तीन लोगों की पिटाई, एक की मौत

Chhindwara murder case: आदिवासी अंचल के ग्राम नांदनवाड़ी में शक के कारण एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया. (Murder on suspicion of black magic in MP ) यहां जादू-टोने के शक पर ग्रामीणों ने बालापुर और खेलना के तीन लोगों की सामूहिक रूप से पिटाई कर दी. इसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीसरे व्यक्ति को मामूली चोट आई है.

MP: असल विवाद में बदला Facebook comment war, सगे भाइयों ने कुल्हाड़ी से किया हमला

अक्सर लोगों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉमेंट वॉर देखने को मिलती है, लेकिन भिंड जिले में तो हद ही पार हो गई. (bhind Facebook comment dispute) यहां मोबाइल के भीतर का विवाद इस तरह से उछला की थाने तक पहुंच गया. कमेंटबाजी करने वाले दोनों युवकों की मारपीट हो गई.(bhind 2 brothers attacked young man) घटना में एक पक्ष ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया.

MP Cheetah Project: चीता टास्क फोर्स की बैठक रही बेनतीजा, बड़े बाड़े में शिफ्ट नहीं होंगे चीते

श्योपुर में चीता प्रोजेक्ट के लिए गठित टास्क फोर्स की मीटिंग हुई. लेकिन नामीबिया से आए चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया. आज शुक्रवार को टास्क फोर्स के सदस्य बड़े बाड़े का निरीक्षण करेंगे. बता दें कि चीतों की क्वॉरंटीन की 30 दिन की अवधि भी पूरी हो चुकी है.

CM Shivraj Singh Orders: बीहड़ को दस्यु मुक्त करने का निर्देश जारी, गैंग के सदस्य का मकान जमींदोज, गुड्डा गैंग की हर मूवमेंट पर पुलिस की नजर

सीएम शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने 60 हजार के इनामी डकैत गुड्‌डा के मूवमेंट पर नाराजगी जाहिर की है. सीएम ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुरैना और श्योपुर जिले के एसपी को कड़े शब्दों में गिरोह को खत्म करने का निर्देश दिए हैं. (CM Shivraj Singh Orders) सीएम का निर्देश मिलते ही जिले का पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और गैंग के इनामी सदस्य करुआ गुर्जर के मकान को जमींदोज कर दिया.