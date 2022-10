Indore Income Tax Raid : कांग्रेस के करीबियों पर शिकंजा, नेता पंकज सिंघवी के बिल्डर भाई के 11 ठिकानों पर छापा

पावली आते ही इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Raid) सक्रिय हो गया है. शनिवार सुबह इंदौर के बड़े कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई. शहर के बड़े बिल्डरों के आवासों व दफ्तरों पर छापे पड़े. इनकम टैक्स विभाग के आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया. कांग्रेस नेता पंकज संघवी के (Congress leader Pankaj Singhvi) भाई टीनू संघवी के कई ठिकानों पर एक साथ छापे पड़े. टीनू से जुड़े कारोबारियों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की टीम ने दबिश दी है. कार्रवाई जारी है.

MP Panchayat Scam: सरकारी खजाने में डांका! रायसेन पूर्व सरपंच-सचिव से वसूले जाएंगे लाखों रुपये

एमपी की पंचायतों में हो रहे घोटालों की लम्बी फेहरिस्त है, रायसेन में सिलवानी की ग्राम पंचायत वटेर में अधिकारियों की लापरवाही के चलते तत्कालीन सरपंच-सचिव ने सरकारी खजाने को लाखों रुपये की चपत लगाई है. मामला प्रकाश में आने के बाद कोर्ट में विचाराधीन था लेकिन अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तत्कालीन सरपंच सचिव से राशि वसूली किए जाने का आदेश जारी किया है. गांव के लोगों की मानें तो अगर पूरे कार्यकाल की जांच की जाए तो कारोड़ो का घोटााला उजागर हो सकता है.

बालाघाट। साढ़े चार दशक पूर्व बनी 'शोले' फिल्म की बालाघाट में यादें ताजा हो गईं. दरअसल अतिक्रमण तोड़ने के विरोध में एक महिला जिला अस्पताल के सामने बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई और टंकी से कूदकर आत्महत्या करने की धमकी दी. दरअसल, नगर पालिका चुनाव के बाद एक बार फिर से जिला प्रशासन ने मेहरा तालाब के अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. अतिक्रमण को नहीं हटाया तो जिला प्रशासन, नगर पालिका व पुलिस अमला मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरु कर दी थी. अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करते हुए एक महिला जिला अस्पताल के सामने बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई.

भोपाल में 'पकड़ौआ विवाह'! गूगल मैनेजर की जबरन कराई शादी, दहेज एक्ट की धमकी देकर 50 लाख की डिमांड

भोपाल के कमला नगर थाने में गूगल कंपनी के मैनेजर ने जबरन शादी कराए जाने के आरोप लगाए हैं. आरोपी युवती, युवक की भारतीय प्रबंधन संस्थान में क्लासमेट रही है. युवती ने युवक को बहाने से भोपाल बुलाया और कई दियों तक बंधक बनाकर रखा, इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई. युवती और उसके परिजनों ने जबरन उसके साथ फोटो क्लिक किये और अब दहेज के केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख रुपये की डिमांड कर रहे हैं. कमला नगर थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है.

Khargone Violence Update: दंगा पीड़ितों को मिला इंसाफ, 15 दिनों में जमा करनी होगी 7 लाख से ज्यादा की क्षतिपूर्ति राशि

मध्य प्रदेश के खरगोन (Khargone) में रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़के दंगों के बाद शिवराज सिंह चौहान की सरकार (Shivraj government) ने क्लेम्स ट्रिब्यूनल (Claims Tribunal) का गठन किया था. (Madhya Pradesh first claims tribunal) कानून बनने के बाद यह पहली बार है कि किसी घटना को लेकर अब दंगे में हुए नुकसान के मामलों की सुनवाई करके भरपाई के आदेश पारित किए गए हैं. मामले में तोड़फोड़ कर घर को जलाने वाले 50 दंगाइयाें से 7.37 लाख रुपए वसूले जाएंगे. (Rs 7.37 Lakh Will Be Recovered From 50 Rioters ) दंगे में 122 दुकानों और मकानों को नुकसान हुआ था, जिसमें कुल 2 करोड़ की क्षति हुई थी. 1 व्यक्ति की मौत और 50 घायल हुए थे, वहीं 80 एफआईआर हुई थी. अब फैसला दिया गया है कि 15 दिन में पैसे जमा नहीं किए तो ब्याज सहित वसूली होगी.

Subhagyoday land Scam: राजनेता, पूंजीपति और प्रशासन की मिलीभगत से बेशकीमती सरकारी जमीन का बंदरबांट, किरकिरी के बाद जागा जिला प्रशासन

बीना रोड पर भाग्योदय तीर्थ अस्पताल के सामने सुभाग्योदय डेवलपर्स द्वारा खरीदी गई करोड़ों की बेशकीमती सरकारी जमीन को लेकर न्यायालय में चल रहे मामले को कोर्ट द्वारा खारिज कर देने के बाद, जिला प्रशासन संदेह के घेरे में आ गया है. मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश पर सागर जिला न्यायालय में चल रहे प्रकरण को इसलिए खारिज कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 4 साल में सरकार की तरफ से ना तो गवाह कोर्ट में पहुंचे और ना ही सरकारी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए गए.

Ujjain Mahakaleshwar Temple: बाबा महाकाल का राजा रूप में हुआ श्रृंगार, कीजिए LIVE दर्शन

भगवान महाकाल आज नारी रूप में आए नजर, देखिए अद्भुत श्रृंगारशनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल का भस्म आरती के दौरान पंचामृत अभिषेक किया गया, भगवान महाकाल को आज नारी के रूप में तैयार किया गया. इस दौरान भगवान को त्रिसर नेत्र और कानों में कुंडल धारण कराए. इसके बाद भगवान का भांग, चंदन,अबीर और उबटन से राजा के रूप में श्रृंगार किया गया. भगवान महाकाल को भस्मी अर्पित करके आरती की गई और उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाया गया.

Indore: टोल टैक्स वसूली पर भड़के ग्रामीण, तोड़फोड़ कर टोल कर्मचारियों को पीटा, CCTV में कैद हुई घटना

इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में मौजूद टोल टैक्स पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों को भी पीटा. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जानकारी के अनुसार, घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के अलवाशा टोल टैक्स की बताई जा रही है. टोल टैक्स पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों के समक्ष विरोध जताया कि वह ग्रामीणों से भी टोल वसूल रहे हैं इस दौरान टोल टैक्स पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने ग्रामीणों से अभद्रता कर दी और इसके बाद वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने कर्मचारियों को जमकर पीटा और टोल टैक्स में भी तोड़फोड़ की. बाणगंगा थाना प्रभारी राजेन्द्र सोनी का कहना है कि पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है.

महाराष्ट्र को पछाड़कर सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य बनेगा MP, वन्यप्राणी बोर्ड से मिली मंजूरी

रातापानी अभ्यारण को टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाल दिया, उन्होंने पहले कोर और बफर जोन के आसपास के सभी गांवों के लोगों की सहमति लेने की बात कही. यह मामला पिछली बैठक में भी आया था, उस वक्त भी सीएम ने जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों से चर्चा करने की बात कही थी. राज्य वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में सागर में उत्तर सागर नाम से अभ्यारण बनाने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई. साथ ही खरमोर अभ्यारण सरदारपुर के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने अपनी मुहर लगा दी.

Gujarat Election 2022: किला फतह करने के लिए BJP की रणनीति तैयार, अब गुजरात चुनाव में MP के नेता संभालेंगे 37 सीटों का प्रभार

एमपी बीजेपी (MP BJP) हाईकमान ने प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं की ड्यूटी गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat Assembly Elections) में लगाई है. मध्यप्रदेश के सीमावर्ती और मध्य गुजरात के 7 जिलों की इन 37 सीटों का प्रभार पूर्व विधायकों और संगठन मंत्री रह चुके नेताओं को सौंपा गया है.